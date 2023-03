De twee democratische senatoren van de staat leiden het streven naar een in Virginia gevestigde FBI. Mark Warner En Tim Kaine. Warner verwees bij het bespreken van het ‘woeste debat’ naar Hoyer op de geoefende en professionele toon van een zwaargewicht rivaal in een bokswedstrijd met duizenden banen op het spel.

“Ik heb veel respect voor de heer Hoyer, en ik ben bang dat het proces doorgaat,” zei Warner. “We hebben criteria, we hebben vorige week ons ​​laatste en beste bod gedaan en ik heb een goed gevoel over waar Virginia staat.”

Rep. Steny Hoyer’s (D-Md.) passie voor thuisstaat wordt gebruikt in de strijd om de locatie van het volgende FBI-hoofdkwartier. | Foto Jose Luis Magana/AP

De confrontatie met het hoofdkwartier van de FBI heeft tot felle verdeeldheid geleid tussen twee congresdelegaties die meer interactie hebben dan bijna elk ander paar staten, met uitzondering van de Dakota’s of Carolina’s. Toch is het niet de enige nieuwe breuklijn tussen Virginia en Maryland, waarvan de Democratische senatoren verdeeld waren over het afkeuren van een progressieve misdaadwet in DC, waarbij het voormalige duo de rollback steunde en de laatste de DC Council steunde.

Dan zijn er natuurlijk de standaard spanningspunten: opscheppen over de beroemde blauwe krab van de Chesapeake en voetbal (de Virginia Cavaliers zullen het dit najaar opnemen tegen de Maryland Terrapins).

De FBI-strijd is de laatste tijd dramatisch geïntensiveerd, sinds Marylanders hoorde dat Virginia in ieder geval een voorsprong zou hebben in het proces. Dat komt omdat het bureau dat de jacht op het hoofdkantoor leidt, de General Services Administration, van plan is om de nabijheid van de twee locaties tot de FBI-academie in Quantico, Virginia, als een groter onderdeel van zijn algehele beslissing te wegen.

“Dit gaat verder dan rivaliteit”, zei senator. Chris van Hollen (D-Md.). “Dit gaat over de missie van de FBI en de belastingbetaler de beste deal bezorgen.” Maar Van Hollen maakte één punt duidelijk: “De oesteroorlogen, dat was onderdeel van onze langdurige rivaliteit. Even voor de goede orde, Maryland heeft de oesteroorlogen gewonnen.’

Leden van de twee senaatsdelegaties, allemaal democraten, benadrukken echter dat ze het over meer eens zijn dan oneens, en benadrukken hun samenwerking op het gebied van WMATA-financiering, H-2B-visa en hun steun voor federale werknemers.

“Over het algemeen zijn we meer wel dan niet samen”, zei Sen. Ben Cardin (D-Md.). “Ik heb het grootste respect voor mijn twee collega’s uit Virginia.”

Toch is de concurrentie moordend voor het FBI-gebouw. Hoyer, de voormalige meerderheidsleider van het Huis, is misschien wel de meest fervente FBI-naar-Maryland-aanjager van allemaal. Hij reed onlangs naar de geplande locatie van het hoofdkantoor van Virginia in Springfield, waar hij mobiele telefoonfoto’s maakte om zijn zaak kracht bij te zetten.

Meer dan tien jaar nadat de toenmalige FBI-directeur Robert Mueller voor het eerst zijn kantoor binnenkwam om het onderwerp te bespreken, schatte Hoyer in een interview dat hij ongeveer een vijfde van zijn tijd per week aan het nieuwe hoofdkantoor besteedt. Hij heeft samengewerkt met Wes Moore, de rijzende ster-gouverneur van Maryland, om alle mogelijke middelen in te zetten namens hun staat, inclusief persoonlijke smeekbeden aan Biden en de nieuwe stafchef van het Witte Huis, Marylander Jeff Zients.

Het veld van de Vrijstaat wordt ondersteund door zowel de NAACP als burgerrechtenleider ds. Al Sharpton, gericht op een streven naar gelijkheid dat volgens voorstanders van de zwarte gemeenschap cruciaal is voor Prince George’s County – en voor Biden’s eigen herverkiezing.

En die drukcampagne heeft veel Virginianen woedend gemaakt, van wie sommigen stilletjes zelf naar het Witte Huis zijn gegaan met een smeekbede om het te negeren.

Het zou snel nog erger kunnen worden. Hoyer sloot niet uit dat hij dit najaar een deel van zijn macht over de federale beurs zou buigen als het bod van Maryland wordt afgewezen. Hij en Van Hollen zijn allebei de beste democraten in een uitgavenpanel dat toezicht houdt op de financiering van het bureau dat verantwoordelijk is voor het zoeken naar het hoofdkantoor, de GSA.

“Ik denk niet dat we stilletjes die donkere nacht in zouden gaan”, zei Hoyer toen hem werd gevraagd of hij zou proberen de selectie te beïnvloeden via zijn Appropriations Committee-toppositie als Virginia wint. “Van Hollen en ik zullen nog steeds zijn waar we zullen zijn.”

Virginians houden echter vol dat ze niet zouden toestaan ​​dat de FBI-gebouwbotsing weer een rekening zou laten ontsporen. Het hoofdkwartier was een van de laatste obstakels die de doorgang van de financieringsovereenkomst van de regering van december vertraagden, waarbij Hoyer in het bijzonder weigerde toe te geven totdat hij een nieuwe taal had verkregen die hielp het bod van Maryland levend te houden.

Het standpunt van Maryland schokte de Virginians, waaronder Warner, die uiteindelijk naar de leider van de meerderheid in de senaat ging Chuck Schumer om de impasse te helpen beëindigen. Schumer bereikte uiteindelijk een akkoord met de twee delegaties.

vertegenwoordiger Gerry Connolly (D-Va.), die de Springfield-site vertegenwoordigt, reageerde koeltjes op de suggestie van Hoyer dat er nog een uitgavenrekening op het spel zou kunnen staan: “Dreigingen om wraak te nemen op een professionele beslissing die op basis van de merites is genomen, zijn volgens mij geen enkel senior lid waardig van het Congres, en ik hoop dat het niet zal werken.”

Connolly heeft zelf veel ervaring met gekibbel in de Beltway-staat dat, zoals hij het uitdrukte, ’teruggaat tot koning Charles’. Als topfunctionaris in Fairfax County raakte hij ooit verwikkeld in een rechtszaak tussen de twee staten over de locatie van een drinkwaterleiding die helemaal tot aan het Hooggerechtshof ging – dat uiteindelijk regeerde voor de Old Dominion.

Hij voegde eraan toe dat hij teleurgesteld is door het “element van wanhoop” in Maryland’s jockeying gedurende de laatste paar maanden, met name het pleidooi voor diversiteit en gelijkheid – hij wees op de meer dan 100 talen die in Springfield worden gesproken.

Kaine hield ondertussen vol dat de strijd om het FBI-gebouw geen anomalie is voor de twee staten en beschreef het als een “vriendschappelijke wedstrijd”.

“Ik zie dit niet als anders dan andere gevallen waarin Maryland en Virginia het bij het rechte eind hebben gehad”, zei Kaine. ‘Virginia zou dolgraag NIH willen hebben. Virginia zou graag enkele van de inlichtingendiensten hebben, de NSA in Maryland. Ik weet zeker dat Maryland graag een paar van de dingen zou willen hebben die in Virginia zijn.

Senator Tim Kaine (D-Va.) benadrukte dat de strijd om het FBI-gebouw geen anomalie is voor de twee staten en beschreef het als een “vriendschappelijke wedstrijd”. | John C. Clark/AP Foto

Deze keer besteedt de Hill echter nog meer aandacht aan de twee staten, omdat ze ook de thuisbasis zijn van twee nationale politieke spelers in hun respectievelijke partijen: Moore en Glenn Youngkin, de Republikeinse gouverneur van Virginia.

Volgens een persoon die bekend is met de discussies, zijn Moore en Youngkin van plan om samen te gaan zitten nadat ze allebei in november hebben gewonnen. Ondertussen daagde Moore Youngkin uit voor een een-op-een basketbalwedstrijd om de toekomstige hub van de FBI te bepalen. (Toen Youngkin niet reageerde, koos Moore nauwkeurig UVA om te verliezen in de eerste aanval van March Madness in zijn groep. De Terps wonnen dezelfde dag.)

Hoewel Virginia Democrats erkennen dat het een beetje onhandig is om Youngkin een grote politieke overwinning te bezorgen in het FBI-gebouw terwijl hij een mogelijk bod in 2024 ziet, zeggen ze dat een tweeledige aanpak ook van cruciaal belang is. Kaine, Warner en Youngkin schreven donderdag een gezamenlijk opiniestuk van de Washington Post waarin ze opnieuw pleitten voor hun staat. En als Maryland manoeuvres maakt in bijvoorbeeld de uitgavenrekeningen aan het einde van het jaar, zou Youngkin een beroep kunnen doen op House GOP-leiders om ze te stoppen.

Hoyer voorspelde dat Youngkin niet zou aarzelen om een ​​potentiële FBI-overwinning op het campagnespoor te gebruiken, of hij nu op zoek is naar de presidentiële nominatie van zijn partij of een andere prijs. ‘Ik weet zeker dat hij dat zou doen,’ zei hij.

Ondertussen kijken wetgevers al vooruit naar wat het volgende gevecht zou kunnen zijn. Het Witte Huis kondigde vorige week aan dat Bidens nieuwe ziektebestrijdingsbureau, ARPA-H, zijn hoofdkantoor zal vestigen in het DC-metrogebied.

De locatie wordt gekozen door GSA.