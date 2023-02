Borussia Dortmund heeft zich voorbereid op de Tafellenspitze der Fußball-Bundesliga. Gezien het feit dat TSG Hoffenheim der BVB knap heeft gewonnen, auch, weil Schiedsrichter Petersen einen Elfmeter zurücknimmt. Dat brengt een ehemalige Kollegen die op de Palm liggen.

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Torsten Kinhöfer hat Scheidsrechter Martin Petersen für eine VAR-Entscheidung beim Bundesliga-Spiel zischen der TSG 1899 Hoffenheim und Borussia Dortmund kritisiert. “Für Schiedsrichter gibt es one eiserne Regel: Ein Foul ist ein Foul – egal, wo es stattfindet. Diese Regel wurde gestern intern gebrochen”, schreef Kinhöfer in seiner Kolumne für die “Bild am Sonntag”.

Beim 1:0-Sieg des BVB am Samstag hatte kurz nach der Pause Gäste-Profi Emre Can seinen Gegenspieler Kevin Akpoguma an der Strafraumgrenze berührt. Petersen schaute sich nach einem Hinweis von Video Assistant Daniel Schlager die Szene nochmals am Bildschirm an, gab dann aber Schiedsrichterball en keinen Elfmeter. “Dieses Foul zurückzunehmen, nur weil es non innerhalb des Strafraumes war, hoe dan ook nicht. Außerhalb Foul, innerhalb kein Foul? Solch eine Regelbeugung geht schon fast in den Bereich eines Regelverstoßes”, zei Kinhöfer.

Petersen reicht is “in Summe” nicht für einen Elfmeter

Die Schiedsrichter- en Regelexperten von “Collinas Erben” wijder gesproken in een gedetailleerde analyse: “Nach dem Review entscheidet der Referee: Der VAR hat Recht, es ist kein Foul and damit kein Strafstoß. binnenhalb. Strafstoß auch nicht, weil ja letztlich auf “kein Foul” erkannt wurde.

Petersen heeft de mogelijkheid om te zien of die Szene nach dem Spiel beim TV-Sender Sky erklärt: “Zunächst mal auf dem Feld habe ich ein Schieben ausgemacht and das als strafwürdig erachtet and Freistoß gegeben”, sagte der 37 Jährige: “Dann hat der VAR das Over het algemeen en het feestgedruis, als het contact met de interne stattgefunds heeft plaatsgevonden en het een van de beste manieren is om contact te maken.

Maar nach Ansicht der Bilder habe er “klar gesehen, dass das Schieben nicht für einen Freistoß reicht, der Fußkontakt war eher unterhalb der Sohle, das hat mir in Summe auch nicht ausgereicht. Am Ende war das Ergebnis: das Schieben reicht nicht en auch der Fußkontakt reicht nicht für den Strafstoß, ich bin zum Schiedsrichterball gekommen.”