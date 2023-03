Deze week, de indie-roguelike Dode cellen kreeg een enorme Castlevania-thema-uitbreiding, de vierde betaalde DLC van de game. Na jaren willen spelen Dode cellen, Ik ben eindelijk serieus begonnen, maar ik vreesde dat ik overweldigd zou worden door alles wat ervoor was gekomen. Blijkt dat ik me nergens zorgen over hoefde te maken: Dode cellen is slim ontworpen zodat nieuwkomers erin kunnen springen en zich kunnen uitleven zonder al op de hoogte te zijn van de werelden, wapens of mysteries van het spel.

Als een 2D-actiespel is het vrij eenvoudig om de basisprincipes ervan te begrijpen Dode cellen. Je verkent kamers, verzamelt wapens en gebruikt je arsenaal om verschillende vijanden te verslaan die op je uit zijn. De roguelike-elementen van het spel zorgen ervoor dat je regelmatig nieuwe en betere wapens tegenkomt terwijl je tussen bekende maar willekeurige locaties in elk bioom rent.

Alles van de uitbreidingen van de game – zowel gratis als betaald – past netjes in die structuur. Als je gewoon naar de eerste wilt gaan Castlevania zone, bijvoorbeeld, kun je na je eerste paar runs de ingang direct vanuit het startbioom vinden. Andere uitbreidingsbiomen zijn ook naadloos verweven in de wereld van het spel. Voorbij de Castlevania niveaus, ik zou je niet kunnen vertellen welke niet in het basisspel zijn opgenomen; ze voelen allemaal aan als natuurlijke aanvallen.

Ik ben een grote fan van de Castlevania kruis. Afbeelding: Evil Empire

Dode cellen heeft een enorme verscheidenheid aan wapens, maar het voelt niet overweldigend om ze te leren. Aan het begin van het spel heb je alleen toegang tot een eenvoudig zwaard, boog en schild, maar je zult snel nieuwe wapens vinden tijdens je runs of blauwdrukken oppikken voor wapens die je later kunt ontgrendelen. Dat betekent allemaal dat je je wapenvoorraad in de loop van de tijd zult laten groeien in plaats van elke optie tegelijk te moeten doorzoeken. Ik ben al begonnen te neigen naar enkele favorieten, zoals het zwaard en het geweer van Hyperlichte zwerver.

Je leest het goed – Castlevania is niet de enige gameserie die in verschijnt Dode cellen. Er zijn tot nu toe twee gratis updates geweest die wapens en personageskins van bekende indie-titels hebben toegevoegd Holle ridder En Hotline Miami, en je vindt de uitrusting vaak door slimme knipoogjes naar de originele games. (Ik was absoluut gekieteld toen ik het gigantische walvisachtige monster tegenkwam van Dood de torenspits.) Al die extra wapens en skins, naast wat er bij de hoofdgame en de betaalde DLC zit, betekenen dat er een kavel om te ontgrendelen, dus er is altijd iets om naar te streven.

Dode cellen staat bekend als een moeilijk spel, en voor mij heeft het die stamboom waargemaakt. Maar ik ben een veelvraat voor straf, dus als je het spel wilt spelen zonder al te veel frustratie, Dode cellen kreeg onlangs een robuuste Assist-modus in een gratis update waarmee je dingen kunt doen zoals de volledige kaart onthullen en de gezondheid van de vijand aanpassen. En als je altijd met een bepaalde set wapens of parameters wilt rennen, kun je aangepaste games bouwen met specifieke uitrusting en opties.