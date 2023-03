Ik heb vandaag iets belangrijks gedaan.

Het was een kleinigheid. Niet speciaal voor mij, maar het gaf me een goed gevoel.

Dat is geen slecht doel voor elke dag. Doe iets belangrijks. Goed voelen.

Ik denk dat dat de vangst is. Daar is dat kleverige woord … “belangrijk”. Het landt op je met zijn nobelheid en het zal niet verdwijnen. Je wordt gedwongen om het te definiëren.

Ik word elke dag wakker in een wereld in nood. Geschreeuw om hulp omringt ons. Al die behoefte aan menselijke zorg en zorg schuilt onder die paraplu die we belangrijk noemen.

Lonny Kaïn

Ik werd gevormd en overweldigd door de jaren zestig. Wij Boomers worden nu beschimpt door kreten die we riepen en T-shirts aantrokken om de wereld wakker te schudden.

“Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je onderdeel van het probleem.”

Ja. Dat is degene die me doet afvragen wat ik zou moeten toevoegen aan het dagelijkse contract dat vereist dat ik meer geef dan ik neem. Je weet wel, om de wereld een betere plek te maken.

Wat moet er op mijn “belangrijke” dagelijkse doe-lijst staan?

Belangrijk. Maar belangrijk voor wie? Misschien is dat de echte vangst. Waarom ‘belangrijk’ een lastig en plakkerig woord kan zijn. Wat belangrijk voor mij is, dicteert niet het belang voor jou. Of de wereld in het algemeen.

Ik heb geen oplossing voor dit dilemma. En misschien is het gewoon mijn probleem. Dus dit is hoe ik er zelf mee omga. En waarom wat ik schrijf waarschijnlijk slechts een verontschuldiging is. Aan iedereen die mij ziet als onderdeel van het probleem.

Want dat kleine, belangrijke ding dat ik vandaag deed, waardoor ik me geweldig voelde, was dit: ik vulde mijn vogelvoeder. Ik heb een belofte vervuld die begon toen ik de feeder opzette. Een groot aantal gevleugelde vrienden hoop geven – om nog maar te zwijgen van een paar geobsedeerde eekhoorns.

Hoogstwaarschijnlijk zien ze alleen voedsel en zouden ze gewoon ergens anders heen gaan als het er niet was. Maar ze komen massaal naar die uitvloeiende pracht van zaad nadat het gevuld is. Als zij geen vreugde voelen, voel ik dat zeker.

Een eenvoudige taak. En in mijn wereld… mijn achtertuin… is het belangrijk. Naar mij. Het spijt me, maar soms is dat het belangrijkste. De kleine dingen voeden die voor mij belangrijk zijn.

Dat klinkt zo koud. Ook al is het waar. Ik begin te beseffen dat wat ik schrijf ook een verontschuldiging aan mezelf is. Of een vorm van vergeving. Omdat ik niet meer deed om de hongerigen te voeden, ook dicht bij mijn huis.

Soms beginnen de woorden die ik begin te duwen te trekken. Ik stop met vertellen en ze nemen het praten over en nemen me mee op een ander pad. Ik begon dit te schrijven om te laten zien hoe kleine dingen ook belangrijk zijn in ons leven. Maar het voelt meer als een excuus om te negeren wat er buiten mijn heggen ligt. Ik heb mezelf in een hoek getypt. Gevangen door mijn eigen gedachten.

“Het is oké, het is oké.” Dat kan ik mezelf de hele dag vertellen. Elke dag. Maar ik hoor die woorden nog steeds. En ze voelen zich belangrijk.

“Als je geen onderdeel bent van de oplossing, ben je onderdeel van het probleem.”

