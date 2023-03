COLUMBUS, Ohio (AP) – Het Hooggerechtshof van Ohio stemde dinsdag ermee in om het bevel van een districtsrechter te herzien dat de handhaving van het bijna-verbod op abortus van de staat blokkeert, en om te overwegen of de klinieken die de wet aanvechten wettelijk bevoegd zijn om dit te doen.

In zijn split decision wees de rechtbank echter het verzoek van de Republikeinse procureur-generaal Dave Yost af om zijn eigen herziening van het recht op abortus onder de Ohio-grondwet te starten, en liet die argumenten over aan een lagere rechtbank.

Dit betekent dat abortussen tot 20 weken zwangerschap legaal blijven in de staat.

Yost ging in januari in beroep tegen het bevel van rechter Christian Jenkins in Hamilton County Common Pleas bij het hooggerechtshof van de staat, na een mislukte poging om het te laten vernietigen door het First District Court of Appeals. Het hof van beroep oordeelde het beroep voorbarig, aangezien het slechts een tussenstap was in de rechtszaak waarin de grondwettigheid van de zogenaamde hartslagwet werd aangevochten.

Rechters zullen nu beslissen of dergelijke bevelen een passende juridische procedure zijn, of pogingen van lagere rechtbanken om wetten te blokkeren die hen niet bevallen, zoals Yost heeft beweerd.

Abortusrechtenorganisaties willen dat de wet geblokkeerd blijft, wijzend op de chaos die patiënten, artsen en klinieken heeft aangedaan tijdens de 66 dagen dat het Ohio-verbod vorig jaar van kracht was.

De wet die in april 2019 door de Republikeinse regering Mike DeWine is ondertekend, verbiedt de meeste abortussen na de eerste waarneembare ‘foetale hartslag’. Hartactiviteit kan al zes weken na de zwangerschap worden gedetecteerd, voordat veel vrouwen weten dat ze zwanger zijn. De wet was geblokkeerd door een andere juridische uitdaging tot net nadat het Amerikaanse Hooggerechtshof zijn baanbrekende Roe v. Wade-beslissing die abortus legaliseerde, vernietigde.

De uitspraak vernietigde in feite alle rechtszaken over abortusrechten in het hele land die de federale grondwet hadden aangehaald, en stuurde de vraag terug naar de staten.

De rechtszaak die bij de rechtbank van Jenkins is aangespannen, stelt dat er een soortgelijk recht bestaat onder de grondwet van Ohio.

Julie Carr Smyth, The Associated Press







