Het Hooggerechtshof twijfelt aan de bescherming tegen opioïdenaansprakelijkheid voor de familie Sackler

WASHINGTON — Leden van het Hooggerechtshof leken maandag van mening te verschillen over de vraag of de faillissementsreorganisatie van opioïdenfabrikant Purdue Pharma moest worden toegestaan, die een voorziening omvat die de familie Sackler beschermt tegen aansprakelijkheid voor toekomstige rechtszaken.

Tijdens de mondelinge behandeling uitten rechters hun scepsis dat een faillissementsrechtbank de wettelijke bevoegdheid had om de Sacklers te vrijwaren van mogelijke juridische claims. Maar sommige rechters leken ook terughoudend om de miljardenovereenkomst die onmiddellijke hulp zal bieden aan opioïdenslachtoffers op te blazen.

Het is geen gewone faillissementszaak, maar raakt wel aan de landelijke schade veroorzaakt door de opioïdencrisis en de rol die Purdue, eigendom van Sackler, speelde bij het ontstaan ​​ervan. Voorafgaand aan de ruzie hielden enkele tegenstanders van de deal een bijeenkomst buiten de rechtbank, waarbij demonstranten scandeerden: „Sackler-geld, bloedgeld.“

Als onderdeel van de voorgestelde deal, die het Hooggerechtshof in augustus heeft opgeschort, had de familie Sackler ermee ingestemd om ongeveer 6 miljard dollar te betalen, die gebruikt kon worden om opioïdengerelateerde claims af te wikkelen, maar alleen in ruil voor een volledige kwijtschelding van alle aansprakelijkheid in toekomstige gevallen.

De algehele schikking, inclusief de activa van Purdue, zal waarschijnlijk aanzienlijk meer waard zijn, waarbij het gereorganiseerde bedrijf zich zal wijden aan het aanpakken van de gevolgen van opioïdenmisbruik.

Sinds 2019 heeft geen enkel familielid van Sackler enige betrokkenheid bij het bedrijf gehad.

Purdue verdiende miljarden aan OxyContin, een algemeen verkrijgbare pijnstiller die de opioïde-epidemie aanwakkerde. De tactieken van het bedrijf bij het agressief op de markt brengen van het medicijn kwamen steeds meer onder de loep, omdat de afgelopen jaren duizenden mensen stierven aan een overdosis opioïden.

Het bedrijf zocht bescherming tegen faillissement, maar de familieleden van Sackler niet. In plaats daarvan onderhandelden ze over een afzonderlijke deal met Purdue en de eisers in lopende rechtszaken, waardoor het bedrijf zichzelf opnieuw zou kunnen uitvinden om de opioïdencrisis aan te pakken.

De regering-Biden maakt bezwaar tegen de vrijgave van aanvullende claims tegen de Sacklers en zegt dat dit oneerlijk zou zijn tegenover potentiële toekomstige eisers.

Tijdens de pleidooien was rechter Neil Gorsuch het meest openhartig in het opwerpen van wat hij ‘serieuze’ constitutionele vragen over de deal noemde, waarbij hij zei dat eisers die de overeenkomst niet ondertekenden, hun rechten, waaronder hun recht op een eerlijk proces, geschonden zouden zien.

Maar rechter Brett Kavanaugh wees erop dat „faillissementsrechtbanken dit soort plannen al dertig jaar goedkeuren.“

De opmerkingen van rechter Elena Kagan tijdens de ruzie weerspiegelden het ongemak op de bank.

Op een gegeven moment vroeg ze zich af waarom de federale overheid in staat zou moeten zijn de deal ‘op te blazen’, ondanks het feit dat duizenden eisers ‘die denken dat de Sacklers vrijwel de slechtste mensen op aarde zijn’ hebben gezegd dat ze de deal steunen.

Maar later merkte Kagan ook op dat betrokkenen normaal gesproken bij faillissementen al hun bezittingen ter beschikking moeten stellen. De Sacklers, zei ze, konden zich bij de schikking aansluiten „zonder… ook maar iets in de buurt van hun hele pot met bezittingen op tafel te leggen.“

Ze voegde eraan toe dat het ‘buitengewoon’ zou zijn als de rechtbank de familie zou toestaan ​​het faillissementsproces ‘in wezen te ondermijnen’.

Aanbevolen

Pratik Shah, advocaat van enkele van de slachtoffers, waarschuwde dat als de rechtbank verhindert dat de deal doorgaat, er geen teken is dat er over een nieuwe overeenkomst kan worden onderhandeld.

„Er zal geen haalbare weg zijn naar herstel van slachtoffers“, zei hij.

Advocaat-generaal Elizabeth Prelogar schreef in een rechtszaak dat de schikking verhindert dat de Sacklers te maken krijgen met ‘claims inzake schadevergoeding in de biljoenen’ terwijl ze ‘miljarden dollars achterhouden die ze uit Purdue hebben overgeheveld’.

In een besluit van mei keurde het in New York gevestigde 2nd US Circuit Court of Appeals het plan goed, op bezwaar van William Harrington, de trustee van de Amerikaanse overheid die toezicht hield op het faillissement. Het trusteeprogramma van het ministerie van Justitie, waar Harrington deel van uitmaakt, is erop gericht ervoor te zorgen dat het faillissementssysteem functioneert zoals vereist door de wet.

Purdue heeft kritiek geuit op de rol van Harrington en merkt op dat groepen die duizenden eisers vertegenwoordigen, de schikking hebben ondertekend, wat niet had kunnen gebeuren zonder de bijdrage van de familie Sackler.

Bij het Hooggerechtshof steunen verschillende groepen die de eisers vertegenwoordigen Purdue, waaronder een groep die 1.300 steden, provincies en andere gemeenten omvat, en een andere die 60.000 personen vertegenwoordigt die door de opioïde-epidemie zijn getroffen.

In een brief ingediend door een groep die een groot aantal eisers vertegenwoordigt, schreven advocaten dat hun cliënten “geen liefde verloren hebben voor de Sacklers”, maar erkennen dat de schikking “de enige manier is om miljarden dollars aan levensveranderende en levensveranderende geld besparen… dat vandaag de dag hard nodig is.‘

Canadese gemeenten en Indigenous First Nations behoren tot degenen die bezwaar maken tegen de schikking.

Purdue bloeide onder de broers Mortimer en Raymond Sackler, die respectievelijk in 2010 en 2017 stierven. De familie oogstte miljarden en gaf rijkelijk uit, onder meer aan spetterende liefdadigheidsprojecten.

De familie vertelde het Hooggerechtshof dat zij de schikking blijft steunen.

In een kort geding ingediend namens de familieleden van Mortimer Sackler, van wie de meesten in het buitenland gevestigd zijn, waarschuwden advocaten voor ‘aanzienlijke proceskosten en risico’s’ bij het proberen om eventuele buitenlandse rechterlijke uitspraken tegen de familie ten uitvoer te leggen als de schikking nietig zou worden verklaard.