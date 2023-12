Het Hooggerechtshof behandelt een zaak waarvan experts zeggen dat deze grote schade kan aanrichten aan de belastingwet: NPR

onderschrift wisselen Drew Angerer/Getty Images

Drew Angerer/Getty Images

Het Hooggerechtshof hoort dinsdag argumenten in een obscure belastingzaak met mogelijk biljoenen dollars aan fiscale gevolgen voor de federale begroting. Het is een zaak die specialisten op het gebied van het belastingrecht zowel verbijsterd als ongerust maakt.

De woorden van het zestiende amendement op de grondwet rollen niet van de tong. Het werd in 1913 ingevoerd en luidt: “Het Congres zal de macht hebben om belastingen op inkomens te heffen en te innen, uit welke bron dan ook, zonder verdeling over de verschillende staten, en zonder rekening te houden met enige volkstelling of opsomming.”

In werkelijkheid werd het amendement aangenomen om een ​​beslissing van het Hooggerechtshof ongedaan te maken die het feitelijk onmogelijk had gemaakt om een ​​federale inkomstenbelasting te heffen.

De belastingverlagingen van Trump vormen de kern van de zaak

Het operationele begrip van wat het amendement al meer dan een eeuw betekent, wordt nu op de proef gesteld door Charles en Kathleen Moore. Gesteund door anti-reguleringsgroepen betwisten zij specifiek een bepaling in de enorme verlaging van de vennootschapsbelasting van 2017 door president Trump, een bepaling die een deel van die belastingverlagingen helpt betalen.

De Moores beweren dat ze nooit daadwerkelijk geld hebben verdiend met hun buitenlandse investeringen in een Indiaas bedrijf. Ja, ze geven toe dat hun investering met ruim een ​​half miljoen dollar in waarde is gestegen. Maar ze beweren dat ze, omdat ze nog geen daadwerkelijk geld hebben ontvangen, op ongrondwettelijke wijze worden belast op niet-gerealiseerde inkomsten.

Sommige van de feiten die de Moores naar voren hebben gebracht, worden betwist, maar wat belangrijker is, de zaak wordt door voorstanders van beide kanten algemeen gezien als een preventieve aanval op elke vermogensbelasting zoals voorgesteld door senator Elizabeth Warren, D-Mass. Niet dat iedereen denkt dat een dergelijke belasting enige kans heeft om in het Congres te worden aangenomen.

Maar als de Moores zouden winnen, zou de federale overheid gedwongen kunnen worden miljarden dollars aan vennootschapsbelastinginningen terug te betalen, en de gevolgen voor veel andere belastingvoorzieningen zouden diepgaand kunnen zijn.

Voormalig voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan, een Republikein, loodste dinsdag de belastingwet van 2017 door het huis, inclusief de bepaling voor het Hooggerechtshof.

“Als persoon die dat heeft opgesteld… was het doel om een ​​conversie van het ene systeem naar het andere te financieren”, zegt Ryan. “Ik ben geen voorstander van een vermogensbelasting, maar ik denk dat als je dit als argument gebruikt om een ​​vermogensbelasting te verhogen, je feitelijk een derde van de belastingwet kwijtraakt.”

De achtergrond van de argumenten

De Moores worden afgeschilderd als sympathieke eisers in documenten van het Hooggerechtshof en in een video die op de webpagina van het antiregulerende Competitive Enterprise Institute is geplaatst.

Charles Moore beschreef hoe hij 18 jaar geleden $40.000 investeerde in de elektrische gereedschapshandel van zijn vriend Ravi Agrawal in India, een investering die nu meer dan $500.000 waard is. “Als Indiase boeren productiever zouden kunnen worden gemaakt door elektrisch gereedschap aan te bieden dat geschikt is voor hun type boerderij, zou dat geweldig zijn”, zei Moore in het interview op de CEI-website.

Advocaten van de Moores beschrijven dat het echtpaar geen actieve rol speelt in het bedrijf. Maar uit documenten die in de publicatie Tax Notes worden onthuld, blijkt dat Charles Moore veel meer betrokken was bij het management van het bedrijf dan hij suggereert. Uit gegevens blijkt dat hij tussen 2012 en 2017 vijf jaar in de raad van bestuur van het bedrijf heeft gezeten, dat hij duizenden dollars aan reiskosten van en naar India heeft vergoed gekregen, en dat hij het bedrijf kortetermijninjecties met contant geld heeft verstrekt, die nooit zijn verstrekt. gebruikt, maar 60 dagen later met rente terugbetaald met 12% rente.

George Callas, die vijftien jaar lang als Republikeinse stafmedewerker voor belastingcommissies in het Congres heeft gediend, beschouwt dit allemaal als verdacht.

“Waarom zou je een bedrijf geld lenen voor 60 dagen, het op een bankrekening laten staan, het nooit gebruiken en het dan terugbetalen met een hoge rente, tenzij je gewoon een manier probeerde te vinden om geld uit het bedrijf te krijgen? zonder het zo te noemen?” zegt Callas.

Dit alles raakt de kritische vraag van de Moores en hun bezwaar tegen het betalen van een eenmalige belasting van $15.000 op een investering die nu meer dan vijftien keer de oorspronkelijke waarde waard is.

Waarom de belasting werd geheven

De belasting werd door het Congres opgelegd als een eenmalige betaling om de overdracht van de ene internationale belastingregel naar de andere te dekken. Onder het oude systeem hoefde je, als je in het buitenland buitenlandse inkomsten verdiende in een buitenlandse onderneming waarvan je eigenaar was, geen belasting over die inkomsten te betalen totdat je de winsten terugbracht naar de Verenigde Staten. Het Congres zag dat als een perverse stimulans om de winsten offshore te houden, en volgens sommige schattingen was er maar liefst $3 biljoen aan afgeschermde offshore-winsten.

Om over te gaan naar een nieuw systeem was het idee dat er een eenmalige transitiebelasting, tegen een laag tarief, nodig was. Voor de Moores bedroeg hun eenmalige belasting $ 15.000, toevallig ongeveer het bedrag dat Charles Moore vergoed kreeg voor reiskosten. De Moores betaalden de belasting en betwistten deze vervolgens voor de rechtbank als ongrondwettelijk.

“Ze hebben nooit inkomsten gezien. Het is nooit op hun bankrekening terechtgekomen. Ze hebben nooit contant geld gekregen. Ze hebben nooit een cheque gekregen”, zegt Ilya Shapiro van het Manhattan Institute, die een korte kanttekening bij de Moores schreef in de zaak. “Hun belang in het bedrijf nam toe, maar ze kregen geen inkomsten.” Hoewel de waarde van de investering van de Moores is gegroeid, beweert hij, hebben ze ‘nog nooit een rode cent van deze investering gezien’.

Maar Callas, die samen met voorzitter Ryan het belastingwetsvoorstel van 2017 opstelde en door het Republikeinse Huis stuurde, zegt dat de belasting van Moore is gerealiseerde inkomsten, op dezelfde manier waarop onroerend goed en andere zakelijke partnerschappen worden belast, ongeacht of de inkomsten worden verdeeld. Op dezelfde manier zegt hij dat het Congres in de loop van de tijd verschillende middelen heeft gebruikt om te voorkomen dat bedrijven zogenaamde bedrijfsportemonnees opzetten om te ontsnappen aan het betalen van belastingen.

“Dus in de internationale context ga ik een bedrijf opzetten op de Kaaimaneilanden… en ik ga er geld en kapitaal aan bijdragen, en dat bedrijf gaat investeringen doen over de hele wereld… en zolang de winst in mijn Kaaiman-dochteronderneming blijft, hoef ik nooit belasting te betalen. We hebben dus iets in de belastingwet die het congres in 1962 heeft aangenomen… dat dat verhindert”, zegt Callas.

Bredere impact van een uitspraak

Met andere woorden: het is niet alleen de eenmalige belasting van de Moores die in dit geval gevaar loopt. Bedenk dat dit een belasting is die naar verwachting in 2027 340 miljard dollar zal opleveren, van vooral grote bedrijven, en dat het leeuwendeel van die belastingen al is geïnd.

Bovendien, divers ander belastingregimes die zijn ingevoerd om belastingontduiking door de rijken te voorkomen, en ook zij zouden volgens Callas gevaar kunnen lopen. In het geval van de Moores bezaten ze 11% van het Indiase bedrijf, en volgens de federale wetgeving wordt dat beschouwd als een controlerend belang, wat betekent dat de eigenaren invloed hebben op de timing van eventuele uitkeringen en dividenden, een invloed die het Congres wilde beteugelen. om belastingontwijking te voorkomen.

“Het is niet de taak van het Hooggerechtshof om het Congres te twijfelen over welk percentage van het eigendom precies controle zou moeten zijn”, zegt Callas. “Dat is niet hun taak.”

En experts op het gebied van belastingrecht, van liberaal tot conservatief, waarschuwen dat als het Hooggerechtshof de belastingbepaling zou schrappen, de gevolgen rampzalig zouden zijn.

Chye-Ching Huang, directeur van het NYU Tax Law Center, zegt: “Het zou chaos zijn, en we zouden te maken krijgen met een tsunami aan belastinggeschillen die de afgelopen jaren en decennia zouden duren om het puin hiervan op te lossen.”

De rechters “spelen niet met vuur”, zegt Callas. Ze spelen met ‘verrijkt uranium’, en ze weten niet eens dat ze ‘grote delen van de belastingwetgeving kunnen opblazen’.

Dat gezegd hebbende, is er in het geval van dinsdag een falanx van conservatieve, anti-regelgevende en anti-belastinggroepen tegen de belasting opgesteld, waaronder de Amerikaanse Kamer van Koophandel – ondanks het feit dat zij het belastingwetsvoorstel van 2017 steunden waarin de bepaling was opgenomen. dinsdag voor het Hooggerechtshof.

Dat verontrust belastingdeskundigen duidelijk, waaronder Callas, die als hoofdbelastingadviseur van Spreker Ryan fungeerde op het moment dat over het wetsvoorstel werd onderhandeld en aangenomen. Hij merkt op dat de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden op verzoek van de Kamer van Koophandel en andere belanghebbenden veel specifieke wijzigingen in het wetsvoorstel hebben aangebracht, maar dat er “geen discussie” was over enige “constitutionele kwetsbaarheid”. Het was “puur een discussie over hoe het beleid op de juiste manier vorm te geven.”

Zoals Callas bijtend opmerkt, komt het op mij over als ‘opportunistisch’ als de Kamer en andere belanghebbenden jaren later ‘grondwettelijke zorgen ontdekken die ze niet eerder hebben geuit’.