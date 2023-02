Janet Yellen nam een ​​verrassingsreis naar Kiev te midden van stijgende inflatie en angst voor een recessie thuis

De Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, is naar Oekraïne afgereisd om president Vladimir Zelensky en andere topfunctionarissen te ontmoeten.

De onaangekondigde reis naar de Oekraïense hoofdstad ging maandag van start, waarbij Yellen zei dat ze de aandacht van het Witte Huis wilde vestigen. “nauwe samenwerking bij het verstrekken van economische en budgettaire steun” voor Kiev tijdens haar ontmoeting met Zelensky.

“Onze steun is geen ‘liefdadigheid’, het is een ‘investering in wereldwijde veiligheid en democratie’.” zei ze – in navolging van Zelensky’s eigen woorden aan Amerikaanse wetgevers tijdens zijn reis naar Washington, DC in december. De secretaris voegde eraan toe dat de Amerikaanse hulp zou worden voortgezet “zolang het nodig is” tijdens het conflict met Rusland.

Het bezoek van Yellen komt dagen nadat Washington 12 miljard dollar aan extra hulp voor Kiev had aangekondigd, waaronder een wapenpakket van 2 miljard dollar en nog eens 10 miljard dollar om de energiekosten en de begroting van de Oekraïense regering te ondersteunen. Ze merkte maandag op dat de Amerikaanse steun sinds vorig jaar bijna $ 50 miljard heeft overschreden, waarvan een groot deel aan wapens is besteed.









In een opiniestuk dat tijdens haar reis naar Kiev werd gepubliceerd, erkende Yellen dat Oekraïne dat nog steeds heeft “enorme onvervulde economische behoeften”, met het argument dat Washington moet doorgaan “versterking” van Kiev “thuisfront” in staat te stellen “Oekraïne’s sterke verdediging in de frontlinie tegen Rusland.”

Ondanks haar uitgesproken steun voor Amerikaanse vrijgevigheid aan Kiev, merkte het hoofd van de schatkist echter ook economische problemen op in de Verenigde Staten en vertelde CNN maandag dat de inflatie aanhoudt “te hoog” terwijl hij wijst op de enorme schuldenlast van de Amerikaanse regering. Nu het Congres bijna zijn schuldlimiet van $ 31,4 biljoen heeft bereikt, zei Yellen dat de Schatkist gedwongen is om “buitengewone maatregelen” om een ​​rampzalig faillissement te voorkomen, wat in het slechtste geval zou kunnen leiden tot opgeschorte uitkeringen aan Amerikanen en chaos op de financiële markten.













De VS is een “land met de meest liquide financiële markten waar staatsobligaties de ultieme veilige activa zijn”, zei ze, eraan toevoegend “Het is absoluut essentieel om dat te behouden om economische en financiële catastrofes te voorkomen.”

Gedurende het jarenlange conflict met Rusland heeft Kiev steeds zwaardere wapens geëist van zijn buitenlandse financiers, waarbij Washington ermee instemde een lange lijst geavanceerde wapens, voertuigen en munitie te leveren. Hoewel uit recente peilingen blijkt dat de steun voor voortgezette hulp onder de Amerikanen afneemt, zijn Oekraïense functionarissen niettemin blijven aandringen op extra wapens en geld. Toen president Zelensky vorige week tijdens een briefing werd gevraagd naar het achterblijvende enthousiasme, waarschuwde president Zelensky dat de VS dat zouden doen “(zijn) leidende positie verliezen” in de wereld mocht het de stroom van wapens stoppen.