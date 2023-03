LACONIA, NH (AP) – Steve Shurtleff stond aan de zijde van Joe Biden in 2019 toen hij in het New Hampshire State House papieren indiende om president te worden.

Hij trok herhaaldelijk met Biden door de staat om primaire kiezers te berechten. En toen Biden uiteindelijk het presidentschap won, was het Shurtleff, toen de spreker van het Democratische staatshuis, die trots de envelop verzegelde die de vier electorale stemmen van New Hampshire – inclusief zijn eigen naam – naar de Amerikaanse Senaat bracht.

Maar aan de vooravond van een nieuw verkiezingsseizoen vindt Shurtleff, net als een meerderheid van de Democraten in het hele land, dat één termijn genoeg is.

“In mijn hart, nee”, zei Shurtleff toen hem werd gevraagd of hij wil dat Biden weer rent. “Ik denk dat veel mensen het gewoon niet willen zeggen.”

Democraten in heel New Hampshire zijn boos op de Democratische president omdat hij probeert een einde te maken aan de status van de staat als thuisbasis van de eerste presidentiële voorverkiezingen in het land. Maar hun zorgen over Biden gaan veel dieper, in lijn met een meerderheid van de democratische kiezers in het hele land, die vraagtekens zetten bij de plannen van de 80-jarige president om binnenkort zijn herverkiezingscampagne te lanceren.

Slechts 37% van de Democraten in het hele land wil dat de president een tweede ambtstermijn nastreeft, volgens een opiniepeiling die vorige maand werd gepubliceerd door The Associated Press-NORC Centre for Public Affairs Research. Dat was een daling ten opzichte van de 52% in de weken voor de tussentijdse verkiezingen van vorig jaar.

Velen maken zich zorgen over de leeftijd van Biden. Anderen, zoals Shurtleff, zijn boos over de rommelige terugtrekking van de regering uit Afghanistan. En de progressieve vleugel van de partij is nooit enthousiast geweest over Biden, die ondanks zijn lange lijst met prestaties als gematigd wordt gezien.

Het Witte Huis wierp de waargenomen zwakte van Biden binnen zijn eigen partij af als een overdreven verhaal waarvan hij herhaaldelijk heeft bewezen dat het ongelijk heeft.

“We zijn ons ervan bewust dat de houding van experts ten opzichte van president Biden onveranderd is ten opzichte van voordat hij de nominatie sneller verdiende dan wie dan ook sinds 2004, de meeste stemmen in de Amerikaanse geschiedenis won, de sterkste wetgevende staat van dienst in generaties opbouwde en de beste tussentijdse uitkomst leidde voor een nieuwe Democratische president in 60 jaar”, zei Biden-woordvoerder Andrew Bates. “Op basis van het vergelijken van de nauwkeurigheid van onze voorspellingen met die van hen, zijn we blij dat deze dynamiek zich voortzet.”

Toch bestaat het risico dat er een kloof ontstaat tussen gewone democraten en het establishment van de partij. Terwijl kiezers hun ongenoegen uiten over het vooruitzicht van een nieuwe Biden-campagne, zijn de democratische gouverneurs, senatoren en congresvertegenwoordigers vrijwel unaniem in hun steun voor de herverkiezing van Biden.

Een uitzondering kan New Hampshire zijn, een kleine swing state waarvan de electorale stemmen van cruciaal belang kunnen zijn bij krappe algemene verkiezingen. De staat heeft Biden al eerder uitgedaagd.

Kiezers hier bezorgden Biden een beschamende vijfde plaats in de Democratische voorverkiezingen van 2020. De peilingen in New Hampshire waren nog open toen hij naar South Carolina vertrok, waar zijn presidentiële ambities nieuw leven werden ingeblazen door een beslissende overwinning. Die staat is nu de keuze van Biden om de presidentiële primaire kalender van 2024 te leiden.

Interviews met boze New Hampshire-democraten in de deelstaatregering en lokale democratische comités suggereren dat er enige honger is naar een serieuze primaire uitdager in 2024. Maar de beste vooruitzichten lijken niet geïnteresseerd te zijn.

Tot nu toe is alleen de democratische activiste en auteur Marianne Williamson het primaire veld van 2024 binnengekomen. Robert F. Kennedy Jr., de zoon van de overleden senator van New York en bekend om zijn kritiek op vaccins, had vrijdag een ontmoeting met de kiezers van New Hampshire. Hij neigt ook naar een bod.

Maar senator Bernie Sanders uit Vermont, Bidens felste primaire uitdager in 2020, heeft gezworen de president in 2024 te steunen. Dat geldt ook voor de gouverneur van Illinois, JB Pritzker, wiens optreden op de Democratische conventie van vorig jaar in New Hampshire nog steeds ter sprake komt. De Californische vertegenwoordiger Ro Khanna, een progressieve favoriet, heeft ook gezegd dat hij Biden niet zou uitdagen, hoewel hij een uitgesproken pleitbezorger is geweest voor de plaats van New Hampshire bovenaan de primaire kalender.

Ondertussen geloven de bondgenoten van Biden privé dat het primaire geschil allang vergeten zal zijn tegen de tijd dat de kiezers in november 2024 stemmen, vooral met voormalig president Donald Trump of een van zijn Republikeinse acolieten op de stemming.

Aanhangers van Biden merken ook op dat enkele van de meest populaire tweejarige presidenten van het land voorafgaand aan hun herverkiezing te maken kregen met tegenstand binnen hun eigen partijen.

“We hadden veel werk te doen, maar de fundamenten waren er”, zegt Stephanie Cutter, die hielp bij het leiden van Obama’s herverkiezing in 2012.

De gouverneur van North Carolina, Roy Cooper, een democraat, schreef de politieke uitdagingen van Biden toe aan democratische leiders die niet genoeg hebben gedaan om zijn prestaties te promoten.

“De echte ontkoppeling op dit moment is communicatie”, zei Cooper in een interview. “President Biden heeft in twee jaar bereikt wat veel presidenten alleen in acht jaar hopen te doen. Zijn succes betekende echte overwinningen voor werkende gezinnen. Mensen zullen echte verbetering in hun leven gaan zien. Het is onze taak om ervoor te zorgen dat ze weten dat het president Biden was die het voor elkaar kreeg.”

“Democraten kwamen in 2020 al een keer samen om hem te vragen een klus te klaren, en hij heeft het volbracht – hij versloeg president Trump”, voegde Cooper eraan toe. “En nu gaat hij het weer doen.”

Ondanks dat optimisme denken democraten in heel New Hampshire dat het voor Biden moeilijk zal zijn om zijn overwinning van 7 procentpunten in 2020 in de staat in 2024 te evenaren. Voormalig gouverneur John Lynch, een democraat, weigerde te zeggen of hij wilde dat Biden herverkiezing zou zoeken wanneer direct gevraagd.

Biden’s poging om de primaire kalender te veranderen, zei Lynch, heeft zoveel anti-Biden furore gemaakt dat het de vier electorale stemmen van New Hampshire in gevaar brengt bij de algemene verkiezingen van 2024. Hij merkte al snel op dat vier verkiezingsstemmen de presidentsverkiezingen van 2000 in het voordeel van Al Gore zouden hebben getipt.

“Het zou de Democraten het presidentschap kunnen kosten”, zei Lynch. “Republikeinen laten kiezers niet vergeten. Ze zullen de Democraten hierop hameren.”

Steve Peoples, de Associated Press











