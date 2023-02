De regering-Biden lanceerde dinsdag haar enorme inspanning om China te verslaan in de productie van halfgeleiders, door $ 39 miljard aan financieringsprikkels aan te bieden aan bedrijven die fabrieken in de VS willen bouwen.

Geautoriseerd door de CHIPS and Science Act vorig jaar, opende het ministerie van Handel dinsdag het aanvraagproces voor bedrijven die op zoek waren naar een deel van de financiering. Deze eerste ronde geeft prioriteit aan aanvragers die binnenlandse chipproductiefaciliteiten willen bouwen die ervoor kunnen zorgen dat de miljarden aan belastinggeld worden beschermd en gebruikt om de Amerikaanse nationale veiligheidsdoelstellingen te bevorderen.

“Wanneer we klaar zijn met de implementatie van CHIPS voor Amerika, zullen we de belangrijkste bestemming ter wereld zijn waar nieuwe toonaangevende chiparchitecturen kunnen worden uitgevonden in onze onderzoekslaboratoria, ontworpen voor elke eindgebruikstoepassing, op schaal vervaardigd en verpakt met de meest geavanceerde technologieën’, zei minister van Handel Gina Raimondo dinsdag in een verklaring.

In een persbericht dinsdag legde het ministerie van Handel uit hoe het voor het eerst aanvragers zal evalueren. Bedrijven die meer dan $ 150 miljoen aan financiering aanvragen, zullen moeten zorgen voor kinderopvang voor bouw- en fabrieksarbeiders, het terugkopen van aandelen beperken en een deel van hun winst delen met de overheid als ze winstgevender zijn dan verwacht. Van bedrijven die deze fabrieken bouwen wordt verwacht dat ze vakbondswerkers inzetten.

“Aanvragen zullen ook worden beoordeeld op commerciële levensvatbaarheid, financiële kracht, technische haalbaarheid en paraatheid, ontwikkeling van het personeelsbestand en inspanningen om inclusieve economische groei te stimuleren”, aldus het persbericht. “CHIPS for America-awards zullen worden toegekend zodra aanvragen grondig kunnen worden geëvalueerd en onderhandeld.”

De regering-Biden is van plan om dit voorjaar en najaar extra financieringsrondes te openen om investeringen in materialen voor het maken van chips en onderzoeksfaciliteiten te stimuleren. Grote chipfabrikanten, zoals GlobalFoundries en Intel, hebben de opwinding van de industrie over het geld al gebruikt om nieuwe commerciële partnerschappen aan te gaan en fabrieken in de VS te bouwen.

In een verklaring dinsdag verwelkomde Al Thompson, Intel’s vice-president van Amerikaanse overheidsrelaties, de lancering van het programma en noemde het “een belangrijke stap voor Amerikaanse halfgeleiders om wereldwijd concurrerend te zijn”.

Intel weigerde commentaar te geven op de vraag of het van plan was om de financiering aan te vragen.

“Geen enkele publieke dollar zou leidinggevenden moeten helpen hun aandelenkoersen te verlagen.”

Progressieven zoals Sens. Elizabeth Warren (D-MA) en Bernie Sanders (I-VT) probeerden het terugkopen van aandelen van bedrijven die CHIPS Act-financiering ontvingen te beperken toen het dit jaar in het Congres werd besproken. Hoewel de plannen van het ministerie van Handel subsidies voor het terugkopen van aandelen verbieden, vrezen wetgevers dat het bureau niet ver genoeg is gegaan.

“Het gebruik van federale fondsen voor #CHIPS-productie om werknemers te ondersteunen en belastingbetalers te beschermen, is van cruciaal belang”, zei Warren in dinsdag een tweetmaar noemde de regels van de afdeling “teleurstellend”.

“Geen enkele publieke dollar zou leidinggevenden moeten helpen hun aandelenkoersen te verlagen”, zei Warren.

Andere Democraten juichten de lancering van het programma toe.

“De kennisgeving van financieringsmogelijkheid van vandaag is een cruciale stap om de belofte van de CHIPS en de wetenschapswet waar te maken om goedbetaalde banen hier thuis te creëren en een einde te maken aan onze gevaarlijke afhankelijkheid van in het buitenland vervaardigde halfgeleiders”, vertegenwoordiger Frank Pallone Jr. (D- NJ) zei dinsdag in een verklaring.