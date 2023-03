Het nieuwe scharnierontwerp zou de opgevouwen telefoon dunner maken en het uiterlijk van een vouw verminderen als het hoofdscherm is uitgevouwen. Maar volgens dit rapport test Samsung het scharnier om bestand te zijn tegen 200.000 vouwen, zoals de vorige, wat niet voldoet aan de claims van recente concurrenten zoals de Honor Magic VS en Oppo Find N2 – beide beoordeeld op 400.000 vouwen.

De Elec rapport vermeldt wel dat het scharnier zou worden getest tot een maximale “limiet” van 300.000 vouwen, maar 200.000 vouwen lijkt de belangrijkste lat te zijn die dit ontwerp moet wissen. Na 200.000 keer vouwen (wat vier tot vijf dagen duurt!), moet het scharnier ten minste 85 procent van zijn oorspronkelijke sterkte behouden. Die test staat in theorie voor ongeveer vijf jaar dagelijks gebruik als je de telefoon iets meer dan 100 keer per dag opent. De Magic VS en Find N2 zouden daarentegen ongeveer 10 jaar meegaan, wat ongeveer een eeuwigheid is in de jaren van consumentenelektronica.

Het scharnierontwerp van de Z Fold 4 laat een merkbare vouw achter in het hoofdscherm – moeilijk rechtuit te zien, maar het is zichtbaar onder een hoek. Foto door Allison Johnson / The Verge

Eerlijk gezegd bieden de Z Flip 4 en Z Fold 4 IPX8-waterbestendigheidsclassificaties – noch de Find N2 noch Magic VS heeft een IP-classificatie van welke aard dan ook. Als je je niet-waterbestendige opvouwbare telefoon twee jaar nadat je hem in bezit hebt in een plas laat vallen, is het niet prettig om te weten dat hij nog acht jaar zou zijn blijven opvouwen.