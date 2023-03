Hoewel The Tragically Hip weet hoe belangrijk het voor sommige mensen is om te spelen Mijn muziek op het werk, ze lijken niet te willen dat Pierre Poilièvre hun deuntjes voor de zijne gebruikt.

Toen gitarist Paul Langlois van de band op de hoogte werd gebracht van de hit van The Tragically Hip uit 1993 Fifty-Mission Cap werd gespeeld tijdens een evenement voor de leider van de Conservatieve Partij van Canada, Pierre Poilièvre dit weekend, noemde hij het nieuws “zeer aanstootgevend”.

Lees verder: Chris Rock scheldt Will Smith uit voor Oscars-klap, neemt het op tegen racisme van Meghan Markle

Een fan schreef Langlois op Twitter en beweerde dat het nummer was gespeeld tijdens een meet-and-greet met Poilièvre op zaterdag in het Grand Olympia Hospitality and Convention Center in Stoney Creek, Ontario, ten oosten van Hamilton.

Langlois antwoordde: “We wisten dit zeker niet – zeer aanstootgevend als het waar is (we zullen wachten om dit zeker te stellen en mogelijk te bevestigen) en als dat zo is, zal dit worden gestopt.”

Verhaal gaat verder onder advertentie

We wisten dit zeker niet – zeer aanstootgevend als dit waar is (we zullen wachten om dit zeker te stellen en mogelijk te bevestigen) en als dit het geval is, wordt dit gestopt — Paul Langlois (@paullanglois101) 5 maart 2023

De reactie veroorzaakte een golf van online steun en verontwaardiging voor Langlois en The Tragically Hip. Sommigen prezen zijn kritiek op Poilièvre en de CPC, terwijl andere oude fans zich verblind voelden door de politieke houding.

Maar ondanks de beweringen van Langlois dat de band niet wist dat hun muziek werd gebruikt, heeft de locatie sindsdien bevestigd dat het de rechten had om de muziek van The Tragically Hip te spelen.

In een verklaring op maandag nam The Tragically Hip een zachtere houding aan dan Langlois had uitgedrukt op sociale media, maar verzocht politieke partijen toch rechtstreeks te vragen om hun muziek te gebruiken.

Lees verder: Crowd crush laat 1 dode en 9 gewonden achter bij GloRilla-concert in NY

Verhaal gaat verder onder advertentie

“Het is (en is altijd geweest) onze verwachting dat merken, politieke partijen of publieke figuren die onze muziek willen gebruiken voor een campagne eerst onze goedkeuring vragen”, luidt de verklaring. “Toen we dit weekend berichten en tweets van het evenement begonnen te zien, waren de details onduidelijk.”

“Het is nu bevestigd dat het evenement van zaterdag plaatsvond in een locatie met vergunning van SOCAN, wat betekent dat de locatie een vergoeding betaalt om ervoor te zorgen dat artiesten en muzikanten op passende wijze worden gecompenseerd wanneer er muziek op locatie wordt gespeeld. Als zodanig waren in dit geval geen specifieke machtigingen vereist. We hadden niet de volledige details in onze eerdere berichten – en beschouwen deze zaak nu als opgelost.”





5:42

The Dungarees treden op tijdens Blue Jay Sessions in de aanloop naar de Juno Awards in Edmonton

Vorige video



Volgende video





Ondanks claims van een resolutie, verhandeling over Langlois’ overstuur over het spelen van de Conservatieve Partij Fifty-Mission Cap sneeuwt nog steeds online.

Op zondag verduidelijkte Langlois (hoewel schijnbaar met tegenzin) zijn eerste verklaring op Twitter.

Verhaal gaat verder onder advertentie

Lees verder: Travis Scott beschuldigd van mishandeling nachtclubmedewerker, noemt incident een ‘misverstand’

“Ik haat het om dit te moeten verduidelijken, maar hier komt het: we zijn altijd zeer beledigd geweest door iemand die onze toestemming niet vroeg om onze muziek te gebruiken voor een merk, een politieke partij of een publieke figuur van welke soort dan ook,” hij schreef. “Het is gewoon beleefdheid om te vragen, en het is van toepassing op iedereen.”

Ik haat het om dit te moeten verduidelijken, maar hier komt het: we zijn altijd zeer beledigd geweest door iemand die onze toestemming niet vroeg om onze muziek te gebruiken voor een merk, een politieke partij of een publieke figuur van welke soort dan ook. Het is gewoon beleefdheid om het te vragen, en het geldt voor iedereen — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Langlois antwoordde vervolgens op verschillende Twitter-gebruikers, van wie velen tegen zijn standpunt over de CPC waren met behulp van de muziek van de Hip. De gitarist vond duidelijk vermaak in het aansporen van mensen die verontwaardigd waren over zijn eerdere tweets.

Nu trending Thuisketen jeugdgroep Ontario treft met $ 60 miljoen voorgestelde class action wegens vermeend ‘misbruik’

Canadese banken zetten zich schrap voor mogelijke golf van wanbetalingen. Waarom dat ertoe doet

Verhaal gaat verder onder advertentie

“Mag ik het spelen terwijl ik alleen aan het bakken ben? Ben ik royalty’s verschuldigd?” vroeg een persoon.

“Nee, dat mag niet”, antwoordde Langlois.

‘Volgend weekend heb ik een feestje. Mag ik jullie muziek spelen voor mijn gasten?” tweette een ander.

‘Ja, bedankt voor het vragen, maar dat hoefde niet’, antwoordde Langlois.

Nee, je mag niet — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Ja, bedankt voor het vragen, maar dat hoefde niet — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Verhaal gaat verder onder advertentie

Doe het — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

doe het nicole — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Verhaal gaat verder onder advertentie

Goed punt waarheid — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Dat suggereer ik niet. We hebben het hier toch over een politieke campagne? We willen daar gewoon geen deel van uitmaken. Kom op, alsof dat nergens op slaat??? — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Verhaal gaat verder onder advertentie

“Wat beledigend. Damn, en dan te bedenken dat ik een hippe (sic) fan was. Als ik elke aankoop zou kunnen terugnemen, zou ik dat nu doen’, luidde een tweet.

“Doe het”, twitterde Langlois terug.

Op een gegeven moment schreef de gitarist zelfs dat “ik misschien niet in het openbaar had moeten reageren”, maar merkte op dat hij “dit allemaal een beetje leuk vond”.

Ik weet zeker dat niemand het gevraagd heeft, ja. Vergissing is zeker mogelijk, maar we zouden het weten als iemand het vroeg, zoals % 100, we zouden het weten en we zouden een antwoord hebben gegeven (NEE). En ja, misschien had ik niet publiekelijk moeten reageren, maar ik weet het niet, ik heb tot nu toe een beetje genoten van dit alles — Paul Langlois (@paullanglois101) 6 maart 2023

Op maandag plaatste Langlois zijn laatste tweet in de sage en leek hij zich voor te doen als een assistent genaamd “Randolph” die beweerde dat zijn baas “gevoelig en vatbaar voor uithalen” was. Het is op het moment van schrijven onduidelijk of Randolph een echt persoon is.

Lees verder: De vrouw van Bruce Willis smeekt paparazzi om ‘hem ruimte te geven’ te midden van de strijd tegen dementie

Verhaal gaat verder onder advertentie

Langlois is zeker niet de eerste muzikant die bezwaar maakt tegen een politicus die hun muziek gebruikt. Misschien wel het meest bekende, Bruce Springsteen stond erop dat de Amerikaanse president Ronald Reagan stopte met het gebruik van zijn lied Geboren in de VSA. tijdens zijn herverkiezingscampagne.

Vorig jaar begonnen twee leden van de band Journey een juridische strijd over het gebruik van hun nummer Stop niet met geloven op evenementen die verband houden met Donald Trump en de Republikeinse Partij.