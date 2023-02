Is SBF getuige nu aan het knoeien? Zijn advocaten zeggen van niet.

“Bankman-Fried’s gebruik van Signal om contact op te nemen met de huidige algemene raadsman van FTX US, die een getuige is, was ‘slechts een onschuldige poging om hulp te bieden bij het faillissementsproces van FTX en weerspiegelt geen wangedrag dat de beperking rechtvaardigt die de regering hier voorstelt’ ,’” Bloomberg rapporten.

Op dit moment vraag ik me af of de regering hem op borgtocht heeft vrijgelaten, zodat hij zichzelf verder kan beschuldigen.