Het faillissementsplan van Purdue Pharma dat de familie Sackler beschermt, wordt vandaag geconfronteerd met argumenten van het Hooggerechtshof

Washington — Lang voordat Purdue Pharma faillissement aanvroeg, voordat de series ‚Dopesick‘ en ‚Painkiller‘ de familie Sackler en de verwoesting van de opioïdencrisis in de huiskamers van Amerikanen brachten, en voordat haar zoon op 33-jarige leeftijd stierf aan een overdosis drugs, Ellen Isaacs luidde de noodklok over de opioïde-epidemie.

Isaacs zelf kreeg OxyContin voorgeschreven, de krachtige pijnstiller vervaardigd door Purdue en gepromoot als ’niet-verslavend‘, nadat ze eind jaren negentig een operatie had ondergaan. Dat was rond dezelfde tijd dat haar zoon, Ryan Wroblewski, een recept voor het medicijn kreeg nadat hij zijn rug had geblesseerd bij een val van een brug.

Isaacs stopte in 2001 met de drug en raakte gepassioneerd door het vergroten van het bewustzijn over de gevaren van opioïden, terwijl ze probeerde hulp te krijgen voor haar zoon te midden van zijn eigen verslaving.

Wroblewski verloor echter vijf jaar geleden zijn strijd. Isaacs zei dat ze ‚hevig‘ begon te bezwijken Narcaneen neusspray die wordt gebruikt om mensen te behandelen die een overdosis opioïden ervaren, en die op het nieuws verschijnt om te demonstreren hoe het werkt.

Tijdens haar pleidooi heeft Isaacs buiten het ministerie van Justitie geprotesteerd. Ze schreef een brief aan wijlen koningin Elizabeth II waarin ze haar aanspoorde Theresa Sackler, met wie ze getrouwd was, uit te kleden Purdue mede-eigenaar Mortimer Sackler, van haar „dame“ -titel. Ze verzamelde zich in White Plains, New York, waar een federale faillissementsrechter toezicht hield op het faillissement van Purdue en wettelijke bescherming voor de familie Sackler goedkeurde.

Maandag zal Isaacs terugkeren naar Washington als onderdeel van haar inspanningen om het faillissementsplan te bestrijden en, in het bijzonder, het besluit om de Sacklers te ontslaan van burgerlijke aansprakelijkheid voor de opioïde-epidemie. De zaak wordt onderzocht door het Hooggerechtshof, en de mondelinge argumenten in de zaak, bekend als Harrington v. Purdue Pharma LP, zijn gepland voor maandagochtend.

“Het is heel belangrijk voor mij dat deze mensen verantwoordelijk worden gehouden voor alle mensen die ze hebben vermoord”, vertelde Isaacs aan CBS News. „Het zijn criminelen en ze moeten als zodanig behandeld worden.“

Deze dinsdag 8 mei 2007 toont een bestandsfoto het logo van farmaceutische gigant Purdue Pharma op zijn kantoor in Stamford, Connecticut.



Het faillissement van Purdue Pharma

Purdue faillissementsbescherming volgens Chapter 11 aangevraagd in september 2019. Tientallen staten, lokale overheden, indianenstammen en slachtoffers hadden rechtszaken aangespannen tegen het bedrijf om schadevergoeding te eisen die voortkwam uit de productie en verkoop van OxyContin, dat de opioïde-epidemie hielp aanwakkeren. Afzonderlijk purdueren pleitte schuldig in 2007 wegens misdrijven wegens verkeerde branding van OxyContin en heeft meer dan $600 miljoen aan boetes en andere kosten betaald.

Hoewel de familie Sackler, die eigenaar was van Purdue, niet failliet ging, onderhandelden ze over een schikking met de eisers. De Sacklers kwamen overeen om gedurende tien jaar ruim 4 miljard dollar bij te dragen – een bedrag dat uiteindelijk opliep tot 6 miljard dollar – voor de inspanningen om de opioïdencrisis te bestrijden. De schikking omvat ook 750 miljoen dollar ter compensatie van de slachtoffers, die mogelijk in aanmerking komen voor tussen de 3.500 en 48.000 dollar.

De overeenkomst vereist dat miljoenen documenten openbaar worden gemaakt en dat Purdue zichzelf herstructureert als een bedrijf van openbaar nut, waarbij de winst wordt gebruikt om producten te maken die opioïdenverslaving bestrijden.

In ruil daarvoor, en dat was cruciaal, omvatte het plan een vrijlating die de Sacklers beschermt tegen civiele rechtszaken als gevolg van de opioïdencrisis. Volgens de rechtbank zou de familie mogelijk ook miljarden dollars aan inkomsten uit Purdue kunnen behouden die tussen 2008 en 2017 werden verdeeld.

Het faillissementsplan werd door 95% van de slachtoffers goedgekeurd. Verschillende staten, Canadese gemeenten en inheemse stammen, plus meer dan 2.600 individuen, stemden echter tegen vanwege de wettelijke bescherming voor de familie Sackler, hun dochterondernemingen en aanverwante entiteiten.

Een faillissementsrechtbank in New York keurde het plan echter in september 2021 goed. De staten en andere tegenstanders hebben de goedkeuring aangevochten bij een federale districtsrechtbank in New York. Ze kregen gezelschap van de US Trustee, een afdeling van het ministerie van Justitie die toezicht houdt op de afhandeling van faillissementszaken.

De groep concentreerde zich op de wettigheid van het schild van het plan voor de Sacklers, aangezien zelfs degenen die weigerden de deal goed te keuren geen claims tegen hen kunnen indienen. Een federale districtsrechtbank was het daarmee eens: en in december 2021 het verwierp het plan.

Purdue en andere voorstanders van het plan gingen in beroep bij het Amerikaanse Hof van Beroep voor het 2e Circuit. Terwijl hun zaak aanhangig was, bereikten het District of Columbia en de acht staten die bezwaar hadden gemaakt tegen de deal een overeenkomst met Purdue en de Sacklers om hun voorgestelde bijdrage aan de faillissementsboedel met $ 1,75 miljard te verhogen, waardoor hun totale bijdragen op tussen $ 5,5 miljard kwamen. miljard en 6 miljard dollar.

Een verdeeld panel van het 2nd Circuit vernietigde de beslissing van de districtsrechtbank in mei, waarna het ministerie van Justitie het Hooggerechtshof vroeg de uitspraak van het hof van beroep te herzien en het faillissementsplan tijdelijk op te schorten. Het hooggerechtshof overeengekomen om het plan te onderbreken in augustus en zei dat het de zaak zou behandelen.

Ellen Isaacs, links, en Lee Nuss, midden, beiden uit Florida, houden elkaar vast en zingen ter nagedachtenis aan Randall M. Nuss, Lee’s echtgenoot, tijdens een protest met andere pleitbezorgers voor opioïdenslachtoffers buiten het ministerie van Justitie op 3 december. , 2021. Carolyn Kaster / AP



Een verdeeldheid onder de slachtoffers

De vraag die voor de rechtbank ligt is of tegenstanders van federale faillissementsovereenkomsten gebonden kunnen worden door vrijlatingen die entiteiten beschermen die zelf niet failliet zijn gegaan, zoals de Sacklers.

„De vraag zal zijn: moet de code dit soort releases specifiek toestaan ​​of specifiek verbieden?“ Anthony Casey, hoogleraar rechten aan de Universiteit van Chicago, tegen CBS News. „Dat is de vraag die de rechtbank stelt.“

De Amerikaanse trustee, vertegenwoordigd door het ministerie van Justitie, heeft betoogd dat de overeenkomst om de Sacklers, die geen faillissement hebben aangevraagd, vrij te stellen van civiele rechtszaken, in strijd is met de federale wetgeving. De regering dringt er bij het Hooggerechtshof op aan het plan te verwerpen.

De zaak heeft de slachtoffers van de opioïdencrisis verdeeld en families die dierbaren hebben verloren door een overdosis. Een groep van meer dan 60.000 mensen die getroffen zijn door de opioïdeproducten van Purdue, zei dat de planschikking “een keerpunt betekent” en de “beste (en misschien enige weg voorwaarts)” biedt voor degenen die Purdue verantwoordelijk willen houden.

“Behoudens één persoon die letselschade heeft opgelopen, willen de feitelijke slachtoffers hier dit plan, willen ze de vrijlating, en willen ze afsluiting, en niet de mogelijkheid voor eindeloze, schadelijke en vermoedelijk nutteloze rechtszaken tegen de Sacklers”, vertelden ze de rechters in een proces-verbaal.

Op dezelfde manier vertelden 15 anderen, die zelf het slachtoffer zijn of wier geliefden dat waren, de rechters in een verzoekschrift dat het door het 2e Circuit goedgekeurde faillissementsplan “het enige levensvatbare mechanisme biedt om de slachtoffers de hulp te bieden die ze nodig hebben – en nu nodig hebben”, en dat ook zullen doen. helpen bij het verschaffen van meer middelen voor behandeling en preventie om de opioïdenepidemie in te dammen.

„Geen enkele hoeveelheid geld kan een geliefd familielid dat verloren is gegaan door verslaving terugbrengen of de trauma’s ongedaan maken die routinematig veroorzaakt worden door opioïdenverslaving“, zeiden ze. “Het bevestigde reorganisatieplan is echter nodig – en nu ook nodig – om financiële hulp te bieden aan langdurig lijdende slachtoffers van de opioïdenepidemie – en ook om te voorkomen dat meer gezinnen en gemeenschappen hetzelfde lot ondergaan.”

Maar Isaacs, als tegenstander van het plan, zei dat ze haar eigen zaak tegen de Sacklers zou moeten kunnen voortzetten voor een jury van collega’s.

„Hier hebben we verschillende familieleden in het bestuur (van Purdue) en zij draaien zich om en zij maken dit product. Het blijkt een medicijn te zijn dat nu meer dan 1 miljoen mensen doodt, en er is geen verantwoordelijkheid“, zei ze.

Isaacs herinnerde zich dat ze haar stembiljet had ontvangen om over het plan te stemmen, waarin een “ja”-stem werd aanbevolen. Ze zei dat het ‘belachelijk was dat iemand namens mij wil spreken’.

„Het is gewoon helemaal verkeerd“, zei ze. ‚Ik wil mijn dag met Richard Sackler.‘

Michael Quinn, de advocaat van Isaacs, zei dat de vrijlating voor de Sacklers neerkomt op speciale bescherming die anderen niet wordt geboden.

„De Sacklers beschikken dankzij deze vrijlatingen over een ontsnappingsmogelijkheid aan aansprakelijkheid, terwijl mensen zoals jij, ik en Ellen nooit de mogelijkheid zouden hebben om aan aansprakelijkheid te ontsnappen“, zei hij. „We hebben geen miljarden dollars om een ​​karkas van een bedrijf failliet te laten gaan en ons daarachter te verschuilen.“

De vrijgaven van derden die in de zaak aan de orde zijn, stellen bedrijfseigenaren en besluitvormers in staat “hun verantwoordelijkheid voor risicovolle beslissingen te ontlopen”, zei hij.

„Als deze vrijlatingen van niet-debiteuren door het Hooggerechtshof worden bekrachtigd, kan plotseling elk bedrijf ongestraft handelen en zullen individuen er altijd mee weg kunnen komen“, zei Quinn.

OxyContin-pillen worden klaargemaakt voor een foto bij een apotheek in Montpelier, Vermont, op 19 februari 2013. Toby Talbot / AP



De gevolgen van een besluit

Casey zei dat vrijgaven door derden gebruikelijk zijn bij grote Chapter 11-faillissementen en waarschuwde dat als de rechtbank uiteindelijk het faillissementsplan van Purdue afwijst en zegt dat deze bescherming niet is toegestaan, dit een weerklank zou hebben in het faillissementssysteem. Een besluit wordt voor de zomer verwacht.

„Er zijn veel hangende massale onrechtmatige daadzaken die ze van plan waren en hoopten op releases van derden die dit opnieuw zouden moeten bekijken,“ zei Casey.

Eén van die lopende zaken betreft de Boy Scouts of America, die in 2020 een Chapter 11-faillissementsprocedure inging nadat het werd genoemd in talloze rechtszaken wegens seksueel misbruik. De organisatie kwam in april uit het faillissement met een reorganisatieplan dat door 85% van de stemgerechtigde overlevenden werd goedgekeurd en vervolgens werd bevestigd door een faillissementsrechtbank, gevolgd door een federale districtsrechtbank.

De overeenkomst van de Boy Scouts omvat een trust met bijna 2,5 miljard dollar in contanten, evenals vrijgaven voor lokale besturen zonder winstoogmerk, charterorganisaties en andere derde partijen. De groep waarschuwde in een dossier dat als het Hooggerechtshof oordeelt dat deze vrijgaven van derden niet zijn toegestaan ​​door de faillissementswet, dit “verwoestende gevolgen zou hebben voor zowel de slachtoffers als eerbiedwaardige non-profitinstellingen in massale onrechtmatige daadsituaties.”

De Amerikaanse Conferentie van Katholieke Bisschoppen drong er bij de rechtbank ook op aan om de beslissing van het 2e Circuit te handhaven, daarbij verwijzend naar de kwijtscheldingen van aansprakelijkheid die waren opgenomen in de reorganisatieplannen voor tientallen bisdommen die faillissement hadden aangevraagd na rechtszaken in verband met beschuldigingen van seksueel misbruik.

“Hoewel de Kerk het misbruik ten zeerste betreurt en de noodzaak erkent om slachtoffers te compenseren, wordt al lang aangenomen dat de Faillissementswet hen een eerlijke, ordelijke en wettige weg biedt uit het struikgewas van aansprakelijkheid voor massale onrechtmatige daad dat hen nu omhult, zodat zij hun verantwoordelijkheid kunnen dragen.” over de missie van de Kerk‘, zei de groep, waarvan de leden actieve katholieke bisschoppen zijn, tegen de rechters. “De rechtbank mag dat traject in deze zaak niet afsluiten.”

