Het Engelse team voor de halve finale in Zuid-Afrika is zo ongelofelijk

Kapitein Owen Farrell wandelt met de verdiensten van de WM Highlight voor Zuid-Afrika en treedt in de voetsporen van de legendarische Johnny Wilkinson. Maar een Farrell scheidt zich af van de geest – er komen nog genoeg fans. En met David Beckham.

Owen Farrell is de hoofdcoureur van Engelse rugbyteams. Imago/Andrew Surma / www.imago-images.de

Als de Engelse Rugby National Mannschaft an der laufende WM Argentijnse überraschend duidelijk bezwungen hatte, bezeichneten zahlreiche Kritiker ihre Taktik abschätzig as «Retro-Rugby», as «unwirklichen Trip zurück in die Vergangenheit». George Ford haatte alle Punkte per Penalties en Dropkicks.