Ik leef met mijn laatste ervaringen sinds Hans-Werner is vrijgelaten (hier is de video). Er was een probleem met de economie en de energie in Duitsland. Er wordt gesproken over een ‘hernieuwbaar industrialisatieproject’. Aber warum? Als de huidige energie-efficiëntie wordt bereikt, zal het gecombineerde energieverbruik hier tussen 2008 en 2045 met 45% worden verminderd. Er is ook concreet dat de Gesetz erg groot zijn en dat de Ganzen onder invloed staan ​​van de open omgeving. En in mijn hart: Bisher habe auch Ich dammit nicht wirklich im Detail beschäftigt. Dafür aber jetzt umso more. Hans-Werner Omdat hij ondernemer is in de economie – zelfs als hij dat niet goed kan doen, en als hij geen zelfstandige wil zijn, zal hij ook al zijn energieverbruik besparen.

Deïndustrialisatie: eindenergieverbruik van ongeveer 45%

In “Gesetz zur Steigerung der Energieefficienz in Deutschland1 (Energieeffzienzgesetz – EnEfG)”, waarover in november 2023 werd besloten (hier is de gecombineerde tekst), volgt hieronder Abschnitt 1 § 4, Zitat: “Voor de periode na 2030 streeft de federale regering naar een einde van de Duitse energiehandel in het jaar 2008 tot het jaar 2045 in 45 jaar.” Gewicht: Hier zijn er geen Wort davon, dat is het eindenergieverbruik, de aus fossielen Energieträgern stammt, um 45% verminderd waren soll. Nee, het gecombineerde energieverbruik zal tot 2045 enorm worden verminderd – ook zullen we 100% van de energie uit zon en wind genieten. Wat als het productieproces hetzelfde is?

Wie zou er als volgende komen? Uiteraard kunnen ze door diverse maatregelen energie-intensief zijn en een privérelatie hebben, waardoor energiebesparende activiteiten en productieprocessen minder snel verbruikt worden. Zie tenslotte hieronder: Alles klopte niet. Was de man die jaren geleden heeft gezegd: Der Stromverbrauch zonk voor alle deswegen, weil grote Stromfresser in de Industrie van de Productie eingeschränkt of ganz nog steeds gelegt hatten. Je zult altijd meer in het buitenland ronddwalen, voor alles in Europa. Dit resulteert uiteraard in het uiteindelijke energieverbruik. De deïndustrialisatie zorgt voor een “verwarmende vloer” in de darmen. Dit komt door het gebruik van de Stromverbrauch in Zwitserland, in Polen, Ungarn, etc., en het gebruik van de stroming van de Stromverbrauch zinkt niet gelijkmatig.

Las de Abwanderung der Industrie-vorm op deze pagina. Wie gaat deze praktijk inzetten om ervoor te zorgen dat de mens vóór 2045 100% zelfvoorzienend is? Sollen Verbraucher zhause (vereinfacht ausgedrückt) den halben Tag das Light auslassen? Of – hoe kan het ook anders als de stroom hevig is – als ik in de winter woon, is het dan zo ver? Of hoe zit het met de sector? Wilt u meer produceren? Dat de politiek zo diepzinnig is. Ideeën zijn waar, zei ja, de jongste Vorschlage van het Huis Habeck, goed geïnformeerd door de ihm untergeordneten Bundesnetzagentur. Man, laten we er eens naar kijken – want de zon schijnt ’s nachts en de wind is niet zichtbaar, omdat de industrie geen elektriciteit produceert, maar het is ook mogelijk om in de toekomst elektriciteit te produceren. Abstruser is niets!

Staat soll 2% bij Endenergieverbrauch einsparen – pro Jahr!

Als je 2% meer water hebt gekregen tot 2045, is het een beetje mals, hoe je het ook hebt ingeslikt. Strom verbrauchen müssen! Deze Ziel hat dieses Energie-effizienzgesetz dem deutschen Staatsapparat auferlegt. Gutes Gelingen, möchte man da wünschen! Uitzicht vanuit de Gesetzestekst: „Öffentliche Stellen met een jaarlijks gecombineerd energieverbruik van 1 Gigawattstunde of meer sinds het energieverbruik van het jaar 2045. Als Referenz werden de End Energieverbräuche aus dem jeweiligen Vorjahr opnieuw opgenomen. Bei Verfehlung des Ziels muss that Menge der nicht bracht Einsparung in de juwelen Folgejahren eingespart. „Over het geheel genomen hadden de geschriften die de ziel in een leven heeft gered, kunnen worden bereikt door de resultaten die verder gaan dan de vreugde van folgejahre.“

Burocratie

Was de wil van de staat, waren de SPD, de Groenen, de FDP en de Europese Commissie waarschijnlijker? Richtig, man muss vorantreiben de Bürokratiebbau. Het energie-effizienzgesetz was enthalten ist, bracht voor Unternehmen noch viel meer Bürokratie. Ook hier is de Wortlaut des Gesetzes aufschlussreich, in Abschnitt 3 § 8: „Unternehmen mit eenjährlichen durchschnittlichen Gesamtendenergieverbrauch innerhalb der letzten three abgeschlossenen Kalenderjahre of more than 7,5 Gigawattstunden sinds verpflichtet, ein Energie- of milieubeheersysteem gemäß Absatz 2 Satz 1 of Satz 2 einzurichten. Op 17 november 2023 is de status van een afdeling na Absatz 1 jaar geleden, een energie- of Umweltmanagementsysteem op 18 juli 2025 op de afbraak gekomen. Op 18 november 2023 is de status van een afdeling op Absatz 1 erlangen, müssen een Energie- of Umweltmanagementsystem spätestsen 20 Monate nach dem Zeitpunkt, zu dem si diesen Status erlangt haben, eingerichtet haben. De resultaten zijn 1 en 2, aangezien met het eindresultaat van de energiezorgsystemen en de milieuzorgsystemen van de energieaudits na § 8 rekening wordt gehouden. 1 van de besluiten met betrekking tot de energiediensten en andere efficiëntiemaatregelen wordt in overweging genomen in Satz 1 of 2 gênante Friezen.”

Wet § 9 aangezien het handhaven van het energieverbruik binnen drie jaar mogelijk is met meer dan 2,5 gigawatt vereist, voldoende energieverbruik binnen drie jaar, gedurende welke het implementatieplan zal worden geïmplementeerd en zal worden geïmplementeerd Verlichting voor alle aspecten van economische identificatie en energie besparingen in de energie- en milieubeheersystemen en energieaudits volgens § 8 Absatz 1 Satz 1 des Gesetzes über Energiedienstleistungen en andere Energieeffizienzmaßnahmen.

Commentaar

Wie zal, met een massale de-industrialisering, deze Duitse Reduzierung beim Endenergieverbrauch kunnen verwezenlijken? Een goede Frage. Hans-Werner Sinn fand dafür in seinem Vortrag sehr klaar, warm Worte. Das Haus (die Wirtschaft) brenne lichterloh. De Duitse Energiewende heeft een industriële deïndustrialisatie doorgevoerd. En: Een extremistische klimapolitik heeft zich in de Landes belaagd.

Opmerkingen voor lezen en schrijven, klik hier