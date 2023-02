Kennedy was nauwelijks de enige onder de Republikeinen van Capitol Hill die de regering bestraften voor het ongepast afhandelen van de inval van de ballon, terwijl de Democraten achter het besluit van de regering stonden om te wachten tot de ballon naar de kust was gereisd voordat ze hem neerhaalden. De partijdige linies die zich na de briefings vormden, stonden in schril contrast met de stemming van donderdagochtend over a resolutie waarin China wordt veroordeeld voor de ballon die passeerde in een 419-0 klapband.

Die maatregel, ingevoerd door de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis Michael McCaul (R-Texas), had tweederde steun nodig om te slagen, en het gebrek aan tegenstand was een opmerkelijke blijk van tweeledigheid in de nauw verdeelde kamer. Maar de GOP bleef openlijk bezorgd over het beheer van de ballonaflevering door de administratie.

“Ik denk dat ze het eerder hadden moeten verwijderen”, zei Rep. Don spek (R-Neb.) Zei in een interview. “Ik bedoel, ik denk dat er het debat is: ‘wat zijn de incassomogelijkheden voor ons als we het vroegtijdig sluiten?’ maar toen hadden ze hun verzamelkansen.

En Florida Sen. Marco Rubiode hoogste Republikein in de Inlichtingencommissie, zei ook dat het Witte Huis de ballon had moeten neerschieten voordat deze zijn doorgang voltooide.

“We hadden zowel de autoriteit als de mogelijkheid om het veel eerder neer te halen dan we deden,” zei Rubio. “Wat als het niet goed had gewerkt, of wat als het een zelfvernietigingsmechanisme had en op een stad had kunnen vallen? Als het niet bedreigend was, waarom hebben ze dan de burgerluchtvaart stilgelegd?”

Minstens één Democraat maakte ook van de gelegenheid gebruik om de Republikeinen te bekritiseren wegens politiek gedrang over de Chinese inval. sen. Jon Tester (D-Mont.) hield donderdag een hoorzitting over de ballon in het subpanel voor defensie-uitgaven waarvan hij voorzitter is. De centrist, die volgend jaar herverkozen wordt in zijn rode staat, zei dat de Republikeinen de acties van China gebruikten als een “kans om wat goedkope politieke punten te scoren en aandacht te krijgen op sociale media”.

“Het kan me niet schelen wie er in het Witte Huis was”, zei Tester, en beloofde “iedereen verantwoordelijk te houden” die hij nodig heeft in de regering-Biden over de spionageballon.

Terwijl het ministerie van Buitenlandse Zaken aangaf dat het mogelijke straf als reactie zou “onderzoeken”, betoogde McCaul op de House-verdieping vóór de stemming dat het incident “niet onbeantwoord kan blijven”. Een stemming in het Huis ter veroordeling, zei hij, geeft een “duidelijk, tweeledig signaal” af aan de Chinese Communistische Partij dat de inval “niet zal worden getolereerd”.

“Ik heb nog nooit een tegenstander van een vreemde natie een verkenningsvliegtuig zien besturen dat je vanaf de grond met je eigen ogen kon zien”, zei McCaul. “De CCP-dreiging is nu in zicht voor Amerikanen in het binnenland, een visie en herinnering die ze niet zullen vergeten. Dit is een verder bewijs dat de CCP niets geeft om een ​​constructieve relatie met de Verenigde Staten.”

De tweeledige stemming om China af te keuren voor het schenden van het Amerikaanse luchtruim kwam nadat de Republikeinen van het Huis aanvankelijk een symbolische maatregel wogen die meer nadrukkelijk kritiek had op de reactie van de regering-Biden op de ballon. GOP-leiders draaiden om tijdens het lobbyen van McCaul om de spionagetactieken van China op tweeledige basis aan de kaak te stellen in plaats van Biden te verslaan.

Democraten hebben met name opgemerkt dat als de ballon dichter bij het land zou worden neergelaten, Amerikanen met puin zouden kunnen worden verwond.

Republikeinen “zouden zich waarschijnlijk anders voelen als het vaartuig was neergehaald en iemand op de grond had gedood en de regering de veiligheid van het Amerikaanse volk op de eerste plaats zou stellen, en daarom denk ik dat ze de juiste beslissing hebben genomen”, zei Rep. Adam Schiff (D-Calif.), Een voormalig voorzitter van het inlichtingenpanel, zei in een interview na de huisbriefing.

Biden gaf vorige week opdracht de ballon neer te schieten, maar militair koper adviseerde te wachten tot het vliegtuig boven water was om de risico’s te minimaliseren. De ballon werd zaterdag neergeschoten door een Amerikaanse jager voor de kust van de Carolina’s en het leger werkt aan het bergen van puin.

Tijdens de hoorzitting van donderdag over waarom de ballon niet werd neergeschoten toen deze voor het eerst het Amerikaanse luchtruim in Alaska naderde, vertelden functionarissen van het Pentagon aan senatoren dat het bergen van de lading een veel riskantere operatie zou hebben gemaakt.

Melissa Dalton, assistent-secretaris voor binnenlandse defensie van het Pentagon, zei dat de diepte van de wateren in de buurt van Alaska, koude temperaturen en ijs het bergen van puin “zeer gevaarlijk” kunnen maken.

“Als we het hadden neergehaald boven de staat Alaska … zou het een heel andere bergingsoperatie zijn geweest”, voegde Dalton eraan toe. “Een belangrijk onderdeel van de calculus voor deze operatie was het vermogen om de mogelijkheden van de ballon op grote hoogte te redden, te begrijpen en te exploiteren.”

De tweede Amerikaanse diplomaat, plaatsvervangend staatssecretaris Wendy Sherman, vertelde de Senaatscommissie voor Buitenlandse Betrekkingen donderdag in een afzonderlijke hoorzitting in China dat de regering “snel reageerde om Amerikanen te beschermen en te beschermen tegen het verzamelen van gevoelige informatie door de ballon”.

Sherman, een van de functionarissen die wetgevers achter gesloten deuren informeerde, voegde eraan toe dat de VS “de PRC-functionarissen duidelijk hebben gemaakt dat de aanwezigheid van deze surveillanceballon onaanvaardbaar was.

‘En gaandeweg hebben we het een en ander geleerd, wat je in de geheime briefing zult horen, over het gebruik van de ballon door de Volksrepubliek China,’ zei ze.

Senaatsvoorzitter Buitenlandse Betrekkingen Bob Menendez (DN.J.) zei dat hij door de presentatie van Sherman ervan overtuigd was dat de regering het juiste had gedaan door het pad van de ballon door de VS te volgen voordat hij boven de Atlantische Oceaan werd neergeschoten – en door aan te kondigen dat ze minister van Buitenlandse Zaken Tony zouden uitstellen Blinken’s bezoek aan Peking.

“Ik geloof dat de administratie correct heeft gehandeld in de manier waarop ze met de bewakingsballon is omgegaan”, zei Menendez. “Het stuurde een zeer resolute boodschap naar de Chinezen, waaronder het stoppen van de minister van Buitenlandse Zaken van zijn bezoek, (en) het neerhalen van de ballon. En ik denk dat al die dingen een zeer resolute boodschap naar de Chinezen sturen.”