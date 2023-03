De federale begroting voor 2023, die op 28 maart wordt onthuld, zal zich richten op drie hoofdprioriteiten: betaalbaarheidsmaatregelen, investeringen in de schone industriële economie en het nieuwe geld dat aan provincies is beloofd voor gezondheidszorg.

Dat zeggen regeringsbronnen die bekend zijn met de begroting en niet bevoegd zijn om er in het openbaar over te spreken. Maar hoewel het aanvinken van alle drie de vakjes miljarden dollars aan nieuwe uitgaven zou vergen, erkennen die bronnen dat de begroting van dit jaar beperkt zal zijn door een verslechterende fiscale situatie als gevolg van een wereldwijde economische vertraging.

“De economische fundamenten zijn sterk”, zei een hoge regeringsfunctionaris. “Maar het is een veel krapper fiscaal landschap dan onmiddellijk na COVID, en strakker dan de (november) herfsteconomische verklaring.”

De inflatie is afgenomen sinds ze een recordhoogte bereikte, voornamelijk als gevolg van acht opeenvolgende renteverhogingen door de Bank of Canada. Maar veel Canadezen, vooral degenen die rondkomen met een laag inkomen, worstelen nog steeds met de kosten van levensonderhoud.

“De federale regering kan niet alles doen. Ze kan het niet van de ene op de andere dag oplossen. Maar mensen hebben nog steeds het gevoel dat hun geld niet zo ver gaat”, zei de ambtenaar.

“Dus onze gedachte is: wat is nuttig maar zal de inflatie niet verergeren? Er zullen dus enkele dingen voor mensen worden aangeboden als een erkenning van hun angsten en druk waar ze onder staan.”

Verwacht dat die “dingen” veel lijken op de eerdere maatregelen van de federale overheid om de kosten van levensonderhoud aan te pakken, zoals de verdubbeling van het GST-belastingkrediet en de eenmalige aanvulling van huurwoningen voor huurders met een laag inkomen.

Minister van Financiën Chrystia Freeland heeft eerder gesproken over de noodzaak van een moderne en robuuste industriële strategie voor Canada en de overgang naar een groene economie. Pogingen om die twee te combineren zullen centraal staan ​​in de begroting van dit jaar – met name de maatregelen die zijn gepland als reactie op de Inflation Reduction Act (IRA), die naar verwachting ongeveer $ 500 miljard US zal pompen in de schone technologie- en productiesectoren van de Verenigde Staten.

“We kunnen het ons niet veroorloven om deze investeringen uit te stellen vanwege de (verslechterende) fiscale situatie”, zei een tweede hoge regeringsfunctionaris. “De vraag is niet of het moet, maar hoe het moet.”

De IRA blijkt een versnellende factor te zijn die landen over de hele wereld ertoe aanzet om over te stappen op een schone economie en te strijden om de investeringsdollars om ervoor te betalen.

Amerikaanse senatoren en vertegenwoordigers maken foto’s terwijl president Joe Biden een Hummer EV test tijdens een rondleiding door de General Motors ‘Factory ZERO’ assemblagefabriek voor elektrische voertuigen in Detroit, Michigan op 17 november 2021. (Jonathan Ernst/Reuters)

“De Inflation Reduction Act van de Verenigde Staten heeft het mondiale machtsevenwicht op zijn kop gezet en heeft een vuur aangestoken onder alle landen”, zegt Merran Smith, oprichter van Clean Energy Canada, een denktank aan de Simon Fraser University.

“Het heeft het traject van energie en onze economieën van vandaag veranderd naar deze nieuwe industriële benadering. Sommige mensen noemen dit de volgende industriële revolutie.”

Canada kan het zich niet veroorloven om van dollar tot dollar te concurreren met de VS Experts beweren dat de federale regering strategisch moet zijn en zich moet concentreren op de sterke punten van het land.

“Als je naar de laatste drie budgetten kijkt, is er veel geld aangekondigd in verschillende fondsen”, zegt Robert Asselin, senior vice-president beleid bij de Business Council of Canada en budgetdirecteur onder voormalig minister van Financiën Bill Morneau.

“Het probleem is dat ze geen sectorale focus hebben. Canada’s innovatiebeleid is om te proberen de pindakaas over het hele spectrum, over regio’s te verspreiden, en dit heeft zeer beperkte resultaten opgeleverd.”

Premier Justin Trudeau en premier Doug Ford bezoeken op maandag 5 december 2022 de General Motors CAMI-assemblagefabriek in Ingersoll, Ontario. (Nicole Osborne/De Canadese pers)

De overheid heeft al een vroege focus op elektrische voertuigen, batterijen en kritieke mineralen getoond. Experts zeggen dat als Ottawa lucht- en ruimtevaart, groene productie, biowetenschappen en uitbreiding van het elektriciteitsnet aan de mix zou toevoegen, het zelf een plan zou hebben.

En aangezien deze overgang een verschuiving in beroepsvaardigheden vereist, zeggen veel waarnemers dat het budget een opleidingscomponent nodig heeft.

“We zijn op zoek naar een soort toewijding aan echte training”, zegt Dennis Darby, president en CEO van de Canadian Manufactgurers and Exporters. “Je kunt apparatuur kopen, je kunt robots kopen, maar je moet mensen trainen en de software ontwikkelen.”

Darby stelde voor om bestaande, tijdelijke federale werkbeursprogramma’s permanent te maken.

De Council of Canadian Innovators was verheugd met enkele aankondigingen in de begroting van vorig jaar, zoals de beloften om bepaalde belastingkredieten te hervormen die de hoeksteen vormen van de innovatie-economie en om een ​​regime in te stellen dat meer intellectueel eigendom in Canada zou houden.

“Wat we niet hebben gezien, is de urgentie om die toezeggingen na te komen”, zegt Nick Schiavo, directeur federale zaken bij de raad. Soms, zei hij, komen goedbedoelde belastingverminderingen ten goede aan multinationals die de hulp niet echt nodig hebben.

“Laten we ervoor zorgen dat we Canadese bedrijven niet benadelen”, zei hij.

Experts waarschuwen de overheid ook dat nieuwe prikkels, kredieten en programma’s eenvoudig toegankelijk moeten zijn. Gemakkelijke toegang is een van de concurrentievoordelen van maatregelen in de IRA.

Een verpleegster werkt op vrijdag 25 februari 2022 met een patiënt op de intensive care van de Halifax Infirmary in Halifax. (Andrew Vaughan/De Canadese pers)

Het derde belangrijkste uitgaventerrein in de begroting van dit jaar is natuurlijk de gezondheidszorg. Het beloofde geld om de Canada Health Transfer naar de provincies te verhogen en om aanvullende bilaterale overeenkomsten te financieren, zal in de begroting worden gereserveerd – $ 198,6 miljard over 10 jaar, $ 49 miljard aan nieuwe uitgaven.

“Gezondheidszorg is een no-brainer”, zei de tweede hoge regeringsfunctionaris. “De meeste provincies hebben momenteel een overschot en hebben nu het geld om de crisis het hoofd te bieden.

“Maar we begrijpen dat ze een hekel hebben aan geld uitgeven als ze geen zekerheid hebben over duurzaamheid op de lange termijn. En dat is wat we hebben gedaan met de overeenkomsten.”

Negen provincies hebben principieel akkoorden gesloten met de federale regering inzake gezondheid. Alleen Quebec en de territoria moeten zich nog vestigen.

Hoewel de cijfers al bekend zijn gemaakt, zal het budget inzicht geven in de financiële implicaties van de gezondheidspakketten voor Canada’s bedrijfsresultaten.

De economische herfstverklaring voorspelde een begroting in evenwicht tegen 2028 – de eerste keer dat de regering-Trudeau een begroting in evenwicht had voorspeld sinds ze voor het eerst werd gekozen in 2015.

Bronnen vertellen CBC dat er een zeer reële kans is dat de impact van een tragere economische groei die projectie ongedaan zal maken.

Bronnen vertellen CBC ook dat er weinig verrassingen of “sleeper”-problemen in de begroting zullen zijn.

Maar sommige budgetbewakers vragen zich af hoe lang Ottawa kan wachten met het maken van grote toezeggingen voor defensie-uitgaven, nu het Canadese leger al tot het uiterste is gestreefd terwijl het Oekraïne blijft helpen zichzelf te verdedigen tegen Rusland.