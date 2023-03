CNN

—



De begrotingsblauwdruk die president Joe Biden donderdag zal onthullen, is ontworpen met een duidelijke, zij het ambitieuze, beleidsvisie voor het komende jaar.

Het voorstel legt ook een strategische markering vast die de functionarissen van het Witte Huis van plan zijn centraal te stellen in het beleid met hoge inzetten en de politieke strijd die boven Washington opdoemt.

“Er is hier een visie en er is een contrast”, zei Office of Management en Budget Director Shalanda Young in een interview met CNN. “Je kunt fiscaal verantwoordelijk zijn en in het Amerikaanse volk investeren, of je kunt het tapijt uit mensen trekken door programma’s na te streven die mensen absoluut nodig hebben.”

Biden heeft de afgelopen weken herhaaldelijk getelegrafeerd hoe belangrijk hij en zijn topadviseurs zijn begroting voor 2024 vinden voor het creëren van een gunstig klimaat voor de komende gevechten.

Adviseurs benadrukken dat de begroting, die aanzienlijk overlapt met eerdere Biden-beleidsvoorstellen uit zijn eerste twee jaar, zijn fiscale visie weerspiegelt met aanzienlijke investeringen in productie, klimaat, onderwijs, betaald verlof en gezondheidszorg, allemaal gecombineerd met een menu van belastingverhogingen voor bedrijven. en rijkere Amerikanen.

Maar elk van de belangrijkste pijlers van het voorstel van Biden dient ook als een zorgvuldig geconstrueerd contrast met de Republikeinen in de aanloop naar fiscale strijd op korte termijn en als een impliciete routekaart voor een beleidsplatform voor de herverkiezingscampagne als – of volgens topadviseurs, wanneer – Biden besluit om loop.

De beslissing om zijn budget bekend te maken in opmerkingen tijdens wat zijn 20e bezoek in zijn presidentiële hoedanigheid aan de kritieke slagveldstaat Pennsylvania zal zijn, is nauwelijks subtiel.

De vermindering van het tekort met bijna $ 3 biljoen, voornamelijk gedreven door de belastingvoorstellen, is bedoeld om aanvallen van de GOP op uitgaven en schulden te onderdrukken.

Medicare- en socialezekerheidsvoorstellen zullen dienen als een directe uitdaging voor eerdere Republikeinse voorstellen om uitkeringen te reviseren of te verlagen, voortbouwend op Biden’s ongeschreven en off-the-cuff heen en weer met GOP-wetgevers in het midden van zijn State of the Union-toespraak vorige maand.

Voor alle duidelijkheid: Biden’s begrotingsvoorstel zoals geschreven is dood bij aankomst in Capitol Hill.

Dat is geen nieuws, en het is ook geen weerspiegeling van het maandenlange werk dat Biden’s Office of Management and Budget en agentschappen van de federale overheid achter de schermen hebben gestoken in het maken van de honderden pagina’s waaruit het document bestaat, de analytische perspectieven, historische tabellen, aanvullende materialen en bijlagen.

Er is een reden waarom het eeuwenoude gezegde ‘de president stelt voor, het congres beschikt’ wordt gemompeld op Capitol Hill tijdens de onofficiële nerdvakantie in Washington die ‘Budget Day’ is.

Het is een realiteit waar elk Witte Huis mee worstelt, ongeacht wie de twee kamers van het Congres controleert. Het is dit fiscale jaar zelfs nog acuter voor Biden, nu hij wordt geconfronteerd met een nieuw tijdperk van verdeelde regering.

Republikeinen hebben zich lang verzet tegen de belastingverhogingen van Biden en hebben duidelijk gemaakt dat hun standpunt met zijn nieuwe voorstellen behouden zal blijven. Ze hebben ook forse bezuinigingen toegezegd om de torenhoge staatsschuld aan te pakken.

“We kunnen het grootste probleem dat we hebben niet langer negeren: de omvang van onze schuld”, zei House Speaker Kevin McCarthy tegen verslaggevers na een tweeledige briefing van het Congressional Budget Office over de begroting en de Amerikaanse economie. “We hebben beloofd dat we van koers zouden veranderen.”

De realiteit van de nieuwe Republikeinse meerderheid in het Huis dient alleen maar om het belang van het begrotingsvoorstel van Biden te verhogen op een kritiek moment voor een Witte Huis dat methodisch de maanden heeft uitgestippeld die leiden tot een deadline voor het zomerschuldplafond.

McCarthy merkte nadrukkelijk op dat Biden sinds hun eerste Oval Office-bijeenkomst geen contact meer heeft opgenomen om de volgende stappen te bespreken om tot een oplossing voor de schuldlimiet te komen.

“Dat is een verspilde maand”, zei McCarthy tegen verslaggevers. “Hoe sneller we bij elkaar komen, hoe beter Amerika zal zijn.”

Biden is ondubbelzinnig geweest dat er geen onderhandelingen of concessies zullen zijn om de schuldlimiet te verhogen, die de Republikeinen onder voormalig president Donald Trump drie keer hebben helpen verhogen.

“Laten we over één ding heel duidelijk zijn: er is hier geen echte crisis”, zei Biden vorige week over de schuldenlimiet tijdens een gesprek met House Democrats. “Dit is volledig een crisis die ze hebben veroorzaakt, als die zich voordoet.”

Het stilzwijgen van Biden tegenover McCarthy is geen ongeluk.

“Laat me je budget zien en ik laat je het mijne zien”, antwoordde Biden toen hem in januari werd gevraagd naar de volgende stappen in hun gesprekken over de kwestie. In zekere zin was het een verklaring die het aanstaande budget van Biden als aas beschouwde.

Ambtenaren van het Witte Huis zijn sceptisch. Republikeinen kunnen hun eigen voorstel indienen, gezien de ideologische scheidslijnen en de chaotische aard die in de eerste maanden in de meerderheid aan het licht kwamen. Biden zal de komende maanden herhaaldelijk op zijn begroting wijzen en deze gebruiken als zijn beleid en politieke basislijn.

Tegelijkertijd zal hij de Republikeinen elke dag berispen die ze niet hebben om aan het debat toe te voegen – terwijl hij eerdere voorstellen aanhaalt die bezuinigingen op programma’s als Medicare, Sociale Zekerheid en de Affordable Care Act voorstellen.

De Republikeinen in het Huis hebben die scepsis van de hand gewezen en beloofd de komende maanden met een begroting te komen. McCarthy zei dat de vertraging in het budget van Biden heeft bijgedragen aan een vertraging in het voorstel van de Republikeinse Kamer.

Maar terwijl de Republikeinen doorwerken wat volgens hen ingrijpende bezuinigingen zouden zijn die in elk begrotingsvoorstel zouden voorkomen, ook al hebben ze beloofd de veranderingen in Medicare en de sociale zekerheid van tafel te houden, leggen functionarissen van het Witte Huis de basis om hun eigen aanvallen te lanceren. .

Ze zien politieke kwetsbaarheid onder eerstejaars Republikeinen afkomstig uit districten die Biden in 2020 heeft gewonnen en politieke druk die zal toenemen voor meer gematigde leden van de Republikeinse conferentie.

Agentschappen in de hele federale overheid – op verzoek van Connecticut Rep. Rosa DeLauro, de hoogste democraat in het kredietenpanel – is gevraagd om de impact van forse discretionaire bezuinigingen op hun begrotingen in detail te beschrijven.

Die informatie zal klaar zijn om te worden ingezet door congresdemocraten en de administratie.

“Het zou interessant zijn om te zien wat ze willen bezuinigen en wat hun aantal oplevert”, zei Biden vorige week. ‘Gaan ze Medicaid schrappen? Gaan ze de Affordable Care Act schrappen? Gaan ze Medicare of veteranenvoordelen verlagen? Hulp aan plattelandsgemeenschappen?”

Of die antwoorden de politieke scheuren creëren waar ambtenaren van het Witte Huis zich op richten, blijft een open vraag. De positie van Biden zal echter worden bepaald.

“Wat we duidelijk willen maken, is dat je kunt investeren in Amerikaanse mensen, kinderopvang, betaald verlof, voedselhulp, gezondheidszorg, en dat allemaal terwijl je het tekort terugdringt”, zei Young, die voor het derde jaar het begrotingsproces van Biden leidt, in het interview. “Maar je moet de rijken in dit land wel vragen om hun eerlijke deel te betalen.”