Zendaya misschien ver van huis, maar ze is omringd door familie.

De Euforie ster werd gefotografeerd tijdens een wandeling in Londen met vriend Tom Holland en zijn ouders, Dominicus Holland En Nikkie Holland. Voor hun uitje op 15 maart hield Zendaya het oorzakelijk in een grijs sweatshirt met bijpassende joggingbroek, een zwart jack en laarzen tijdens het uitlaten van haar hond Middag. Tom wiegde een oranje shirt met spijkerbroek, een bruine jas en een witte muts terwijl hij zijn hond uitliet Tessa leid de weg.

Zijn ouders hielden het ook rustig in jassen en laarzen. Het viertal was een en al glimlach terwijl ze koffie pakten en naar een park gingen.

En de familieparkdatum was een van de weinige recente informele uitjes voor Zendaya en Tom, beiden 26, die de volgende dag hand in hand werden gezien buiten een Britse supermarkt. Het paar hield het casual tijdens hun shoppingrun op 16 maart, waarbij de Emmy-winnaar een lichte spijkerbroek droeg met een zwart jasje en de Niet in kaart gebracht ster kiest voor een sweatshirt en een achterwaartse hoed.