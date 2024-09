Brussel. De Amerikaanse president Joe Biden is in Oekraïne met een bezoek aan president Wolodymyr Selenskyj in Washington en een nieuw Hilfspaket in Milliardenhöhe zugesagt. Bei dem Treffen im Wit Haus stellte Selenskyj auch seinen Friedensplan vor. Waffen, ooit in het Russische Territorium, of een einladung in de NAVO, heeft de Oekraïne alles nicht gegeven.

Kurt Volker was Amerikaans-zowel tussen de NAVO als de VS-Sondergesandter für die Oekraïne. In het RND-Interview wordt duidelijk dat er 59 jaar zijn verstreken sinds de oorlog tegen het Belegeringsplan van de Oekraïense presidenten duidelijk werd. Het einde van de oorlog zegt al het andere als nah. Alles draait om beweging in het nieuwe huis, inclusief de Reichswetgeving voor de Amerikaanse Waffen aufzuheben – en Duitsland zou een soortgelijke entscheidung kunnen volgen.

President Selensky heeft aangekondigd dat de Amerikaanse president Biden een overwinningsplan heeft aangekondigd. Wie is de Sieg, wie is de Frieden?

Ehrlich heeft sindsdien glaube ich nicht, dass Sieg en Frieden in greifbarer Nahe. Als dit het geval is, zullen we oorlog voeren, maar Vladimir Poetin wil oorlog voeren. Poetin verwelkomt Oekraïne, het zal het land op eigen kracht verlaten, en het zal niet in de steek worden gelaten. Die Krieg zou zo lang duren, met Poetin en dat Planfeest. Selenski woont al lange tijd in de VS, zodat de Reichsinformatie voor de VS-Waffen wordt verhoogd en Oekraïne beter kan worden vertegenwoordigd. Het is belangrijk om enkele opties te hebben voor Russische reizen binnen de Russische regio, waar u ook Oekraïne kunt bezoeken. Het Belegeringsplan is immers in zicht, maar het einde van de strijd is nog niet in zicht.

Ehrlich heeft sindsdien glaube ich nicht, dass Sieg en Frieden in greifbarer Nahe. Kurt Volker, früherer US-Botschafter bei der Nato

Selenskyj stuurde het plan ook niet, Biden kon zich voorbereiden op nieuwe militaire actie. Ik denk niet anders: eerst het Plan en dan de Waffen, wat zou sindsdien mooi zijn?

Ja en nee. Als u gepassioneerd bent geweest door Oekraïne en geïnteresseerd bent geweest in de VS, is het allemaal duidelijk. We hebben een concrete strategie die we in ons Oekraïne kunnen gebruiken om de Russische kracht met de best mogelijke kanten in Oekraïne te hebben. Als Poetin fan is van de situatie, dan is er geen winst te behalen en dat is ook niet meer het geval.

Harris biedt Selenskyj Unterstützung en waarschuwing voor Trump Kamala Harris wordt president van de VS en zal Oekraïne blijven dienen. Houd er rekening mee dat de plannen verschillend zijn. Quelle: dpa

Het is niet de eerste Mal, de Selenskyj Langstreckenwaffenfordert. Bundeskanzler Olaf Scholz is bereid geweest te vertrekken, en zijn zoon Biden heeft Selenski nooit verlaten.

Ik ben blij, omdat de Biden-Regierung in deze Frage-gerade beweegt. Biden en Harris zijn niet bereid enige vooruitgang te boeken, maar ze zijn niet de beste voor de US-Wahlen. Er zijn geen verdere argumenten voor de beschrijving van de Reichweite. Rusland is dankbaar voor het eigen grondgebied van Oekraïne, maar met de daaruit voortvloeiende gevolgen. Het probleem voor Biden en Harris is inherent politiek van aard: Donald Trump wil in de toekomst leven en daarmee de toekomst van de Europese Unie op het spel zetten. Beiden waren bereid de Republiek te dienen met een steile helling op de Silbertable Tablet en waren bereid een dergelijke uitdaging aan te gaan, die door de Republiek als „niet verrassend riskant“ zou kunnen worden aangepakt. Voordat de Kulissen de Biden-regierung ondergaan, wordt een van de beste beslissingen genomen en sterft de Oekraïne in de discretie van de tijd.

Wat vindt u van de Biden-Regierung-beweging? Wilt u uw partner wijzigen om uw prestaties te volgen?

De hoofdgroep is een politieke kwestie. De Biden-regering is nu vier maanden in het Amt en zal Oekraïne in die beste positie brengen, voordat hij wordt afgebroken. Biden is nieuwsgierig, want Oekraïne heeft meer te bieden dan alleen maar meer te weten komen over de Wahlchancen van Kamala Harris. Welke partner in Duitsland volgt in het fragment van de Reichsweite von Waffen van de Amerikaanse positie. Berlijn zou niet beter zijn dan de grenzen, maar de VS zouden er niet zijn. Op de Kurs in het Witte Huis is er geen Einfluss, de meest recente onder Biden.

Krisen Radar RND-Auslandsreporter Can Merey en zijn teamanalyses van de wereldwijde wereldwijde Krisen-nieuwsbrief over de Sicherheitslage – nog steeds.

Waren al degenen die aanzienlijke inspanningen hadden geleverd in het Belegeringsplan van Selenskyj in dieser Woche enttäuscht?

Ja, het Belegeringsplan werd volledig uitgevoerd. Selensky zou graag de kritiek uit de VS en Duitsland willen beantwoorden, maar de Oekraïne zou deze lange adem überhaupt kunnen halen. De VS zeiden dat deze Waffen niet konden overleven, Rusland moest het langst stationair blijven. Selenskyj heeft een dagelijkse basis, namelijk de Waffen Teil einer größeren Strategy seien, um den Krieg zu gewinnen. Oekraïne staat bekend om zijn Russische logistiek, munitie- en vrachtdepots en raffinaderijen in het Russische achterland. Leider van deze ondernemingsstrategie door Selensky zou in een munitiefabriek in Pennsylvania een debat en een debat hebben gevoerd, dat de Amerikaanse oorlog zou hebben gevoerd.

Het belegeringsplan was volledig uitgewerkt. Kurt Volker, früherer US-Botschafter bei der Nato

Selenskyjs Forderungen im Siegesplan nach Langstreckenwaffen en een NAVO-Mitgliedschaft sinds nicht nieuw. Was dat Oekraïne een succes?

Dit zijn mijn gedachten, maar het overwinningsplan is niet nieuw. Als het al mogelijk was om erover te praten, dan was het überhaupt mogelijk, zodat opties werden voorbereid en besproken. Selenskyjs Hauptziel was ruimdenkend, de Einwände gegen een unieschränkte Unterstützung der Ukraine om te kräften, en ik heb geen flauw idee, dat zijn wirklich gelungen ist.

Selenskyj maakt ruzie met de presidentskandidaten Donald Trump, de weinige Waffen en degenen waar Oekraïne van houdt, zonder dat er een deal met Poetin komt. Selenskyj wacht op verder onderzoek, waarom is Trump trots?

Selensky is altijd geïnteresseerd in een ontmoeting met zowel Harris als Trump. De voormalige president heeft volledig begrepen dat Oekraïne gescheiden en verloren is, maar er zou een vredesovereenkomst met Poetin kunnen komen. Für Selenskyj is wichtig, Trumps volkomen onrealistische Vorstellung zu widelegen. Ik was de eerste die mijn tijd in Oekraïne doorbracht, en het is een sterk leven en een gezond land. Als u zich de Krieg herinnert, is Oekraïne net zo goed als het land, en het is zeker niet verloren.

Poetin moet bereid zijn zijn gedachten op te geven. Kurt Volker, früherer US-Botschafter bei der Nato

Is de Trump-bijeenkomst ook een probleem, dat meer diplomatie altijd nieuwe Waffenlieferungen is?

Een diplomatieke oplossing voor het onderhandelingsproces is een natuurlijk menselijk goed. Als Selenskyj deutlich machen, is er een enkele Verhandlungslösung interessant. Hoewel een oplossing niet realistisch is, is deze, zolang Poetin niet twee keer nadenkt, niet vanzelfsprekend. Poetin moet bereid zijn zijn gedachten op te geven.

In oktober zullen de Partners van Oekraïne hun krachten bundelen met Biden voor een Ramstein-Konferenz nach Deutschland. Heeft er een ontmoeting plaatsgevonden tussen de staatshoofden en regeringsleiders?

Deze Oekraïense conferentie in oktober is de laatste keer. Bestond er zoiets als bijeenkomsten, als er in Washington geen nieuwe strategie of verklaring voor meer informatie was? Deze Konferenz in Duitsland kan geen kosten opleveren. Laten we zeggen dat er meer bijeenkomsten zijn in het Ramstein-formaat, om voortdurende integriteit, betrokkenheid en een eerlijke last om te demonstreren te garanderen. In de VS is er veel van Eindhoven, dat de Amerikanen alleen in Oekraïne zijn en de andere partners zijn er niet, maar dat is niet het geval. Natuurlijk is het belangrijk om te weten wie u in uw land bent om te beitragen. Abgesehen von dieser Botschaft erwarte ich nicht fout Neues von diesem Treffen.

Joe Biden kondigt internationale bijeenkomst van Oekraïne in Duitsland aan Onze contactgroep voor Oekraïne hoorde van 50 staten. Normaal gesproken observeren we de reguliere gesprekken van de minister van Defensie van het Mitgliedsländer-gedeelte. Quelle: dpa

Zou de konferenz geen gescheiden Auswirkungen op de Krieg in de Oekraïne hebben?

Nein, vanwege haar symbolische karakter, waren dat Solidarität en de multinational Unterstützung für Kiew angeht. Gescheiden voor de Oekraïne waren de opheffing van de Reichsweitenbeschränkung, de Beschleunigung van de Waffenliefde en de oprichting van een nieuwe, veld umfangreicheren Leih- en Pachtprogramma’s van de VS voor Waffen. Dat was een echte gamechanger.

In signaaltoespraak voor de Verenigde Naties klinkt Selenskyj alsof deze week voorbij zal gaan. Hoe ziet de wereld eruit in Oekraïne?

Ik ben hier tenslotte niet blij mee, want de wereld van Oekraïne leeft nog. Als je in Oekraïne op een lagere positie zit, zul je in het Westen zenuwen krijgen en je steun versterken. Het Westen zal dat niet doen, dat is Oekraïne untergeht. De frustratie is dat het Westen een minimale reductie en vertraging kent, en dat de lage niveaus in Oekraïne niet verloren lijken te gaan. Selensky probeerde de VN te ontmoeten, die de aandacht van de VN zou trekken, verdomme, de partner zou nooit meer willen reizen.

Is de Lage derzeit genoeg verspild voor nieuwe Hilfspakete?

Het is niet zo dat de EU financiële steun verleent aan de ontwikkeling van betere Russische activa. En in de VS is Oekraïne het onderwerp van hogere militaire bescherming. Ik ben niet het einde van het onderzoek voor Oekraïne.

Ik ben er altijd trots op om met diplomaten te spreken die in staat zijn de veiligheid van Oekraïne na de oorlog te handhaven. Sommige landen zijn blootgesteld aan NAVO-gevechten, maar zij zouden ook betrokken zijn bij een escalatie. Houdt u deze schuld voor recht?

Nee, die angst voor een escalatie is niet terecht. De enige duurzame oplossing voor het herstel van de Duitsers in Europa is de NAVO Mitgliedschaft der Ukraine. Solange is in Europa grijze zonen, is dat voor Poetin één enkele oplossing voor één enkele Angriff. Daarna is het nu mogelijk om in Oekraïne een alliantie onder leiding van de NAVO te hebben.

Bilaterale veiligheidsgaranties omdat er geen optie is?

Nee, het is niet meer glazuurwürdig. We hebben het Memorandum van Boedapest, en de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk garanderen de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Omdat voor de Russische Federatie een Memorandum verloren is gegaan en het Oekraïense grondgebied zich heeft gevestigd, was er verder niemand aanwezig. Deze huidige veiligheidsvoorschriften zijn niet juridisch bindend. Het is belangrijk dat er geen toestemming is, dat de strijdkrachten worden geïnspecteerd en dat het evacuatieproces op dit moment beperkt is. Poetin wordt niet serieus genomen als het gaat om de bescherming van naleving en hoeft ook niet ernstig te worden verafschuwd. Glaubwürdig is nu een NAVO-Mitgliedschaft.