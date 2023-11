Het banenverlies bij Rolls-Royce treft ook de Duitse dochteronderneming

tz Wereld

Van: Julian Baumann

Het banenverlies bij Rolls-Royce zal waarschijnlijk ook Friedrichshafen treffen. © Robert Hack/Rolls-Royce Power Systems

Ook motorenfabrikant Rolls-Royce Power Systems heeft blijkbaar last van banenverlies bij het moederbedrijf. Een pact voor de toekomst is bedoeld om werknemers tegen ergere dingen te beschermen.

Friedrichshafen – Het Britse bedrijf Rolls-Royce Holdings verkeert al een tijdje in een ernstige crisis. Daarom maakte het bedrijf onlangs bekend dat het wereldwijd tussen de 2.000 en 2.500 banen zou moeten schrappen. Inmiddels is bekend dat deze kostenbesparende maatregel ook impact zal hebben op Rolls-Royce Power Systems, gevestigd in Friedrichshafen (Baden-Württemberg). Een pact voor de toekomst is bedoeld om de beroepsbevolking tegen ergere dingen te beschermen. Bij BW24 Lees nu waarom het toekomstige pact bij motorfabrikant Rolls-Royce Power Systems ergere dingen kan voorkomen en hoe het banenverlies gestructureerd moet worden.

Rolls-Royce Power Systems produceert voornamelijk motoren voor schepen, spoorvoertuigen, zware landvoertuigen en industriële machines, evenals energiesystemen op basis van dieselmotoren, gasmotoren en gasturbines.