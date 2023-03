Het Pentagon vraagt ​​om hulp om zijn hersenspoelingsoperaties naar een hoger niveau te tillen

Kun jij cutting edge creëren “diepe nep”-video’s, mensen bespioneren die huishoudelijke apparaten gebruiken en enorme gegevenssleepnetten maken? Als dat zo is, wil het Pentagon van u horen, zodat het zijn manipulatie-inspanningen kan opvoeren.

US Special Operations Command (US SOCOM) heeft voorstelverzoeken ingediend voor een hele reeks onbetrouwbare diensten, volgens nieuwe documenten verkregen door The Intercept.

In het bijzonder zoekt het Pentagon naar “vermogen van de volgende generatie ‘overnemen‘ Internet of Things (IoT)-apparaten om gegevens en informatie van lokale bevolkingsgroepen te verzamelen om een ​​analyse mogelijk te maken van welke berichten mogelijk populair en geaccepteerd zijn door gegevens te filteren zodra ze zijn ontvangen.”

Met welk doel? “Dit zou MISO (Military Information Support Operations) in staat stellen om berichten op te stellen en te promoten die gemakkelijker kunnen worden ontvangen door de lokale bevolking in relevante peer/near peer-omgevingen.” volgens het document.









Ondanks publiekelijk geobsedeerd te zijn door de buitenlandse inmenging en propaganda van anderen, geeft Washington nu openlijk toe dat het actief op zoek is naar deze nieuwe technologieën voor zijn eigen “beïnvloeden van operaties, digitale misleiding, communicatieverstoring en desinformatiecampagnes op tactisch en operationeel niveau.” Je weet wel, precies hetzelfde soort dingen, waarover het angst aanjaagt als een bedreiging voor vrijheid en democratie bij het grote publiek.

Eerder dit jaar publiceerde een in Washington gevestigd adviesbureau OODA een rapport waarin werd gewaarschuwd dat in China gemaakte huishoudelijke artikelen u niet alleen zouden kunnen bespioneren, maar in feite de frontman van de Chinese regering zouden kunnen zijn. De auteur van het rapport riep de Britse regering op om actie te ondernemen tegen beweringen dat in China gemaakte Internet of Things-apparaten, en zelfs auto-onderdelen, gegevens kunnen verzamelen en verzenden via mobiele 5G-netwerken naar Chinese bedrijven, die vervolgens de opdracht zouden kunnen krijgen om deze door te geven aan de Britse overheid. regering. Het verhaal ging hysterisch over de Britse media.

OODA omschrijft zichzelf als een “wereldwijd strategisch adviesbureau met diep DNA in wereldwijde veiligheids-, technologie- en inlichtingenkwesties.” De genetica gaat inderdaad diep: rechtstreeks naar het Pentagon en de westerse inlichtingengemeenschappen waar de leidinggevenden, experts en adviseurs vroegere of huidige werkrelaties hebben.

Dus nu lijkt het erop dat oproepen om Chinese huishoudelijke apparaten te verbieden vanwege hun spionagepotentieel, zijn veranderd in Washington die mee wil doen aan de actie door de best mogelijke plaats op de eerste rij te bemachtigen terwijl je om middernacht voor je koelkast staat en chocolademelk drinkt rechtstreeks uit de doos.

Het Pentagon wil ook kunnen creëren “diepe nep”video’s die nepgebeurtenissen realistisch als echt kunnen afbeelden, in een poging de beoogde kijker(s) te manipuleren. Of, zoals het Pentagon het zegt, naar “berichten genereren en operaties beïnvloeden via niet-traditionele kanalen in relevante peer/near peer-omgevingen.” Het is moeilijk om een ​​meer in het oog springend voorbeeld van echt nepnieuws voor te stellen, maar het Pentagon wil het produceren op de manier waarop Netflix films en tv-shows maakt.













Ten slotte zegt het Pentagon dat ze het in handen willen krijgen “een mogelijkheid van de volgende generatie om ongelijksoortige gegevens te verzamelen via openbare en open source informatiestromen zoals sociale media, lokale media, enz. Om MISO in staat te stellen invloed uit te oefenen op operaties en berichten in relevante peer / near peer-omgevingen.”

Sommigen komen misschien in de verleiding om dit als een conventionele praktijk van zich af te schudden, want wanneer het leger slechteriken opspoort, zullen ze natuurlijk elk mogelijk hulpmiddel willen gebruiken dat tot hun beschikking staat – en voortdurend proberen die gereedschapskist uit te breiden. Maar recent bewijs suggereert dat militaire verzamel- en subversietools gericht op online en conventionele informatieplatforms grotendeels tegen de gemiddelde burger zijn gericht om het establishment en zijn verschillende verhalen te beschermen tegen afwijkende meningen in plaats van om redenen van nationale veiligheid.

Zo werkte Twitter-CEO Elon Musk afgelopen december samen met een journalist om de heimelijke verstandhouding tussen de Amerikaanse regeringsautoriteiten en het socialemediaplatform te onthullen om het publieke debat over de Covid-19-pandemie te manipuleren en te censureren. Volgens interne Twitter-documenten ging een van de eerste ontmoetingen waar de Biden-regering om verzocht met Twitter-leidinggevenden over Covid-vaccins en specifieke spraakmakende accounts die afweken van het officiële verhaal. Volgens de journalist, David Zweig, “Twitter onderdrukte wel meningen – veel van artsen en wetenschappelijke experts – die in strijd waren met de officiële standpunten van het Witte Huis. Als gevolg hiervan zijn legitieme bevindingen en vragen verdwenen die het publieke debat zouden hebben uitgebreid. Hij toegevoegd Dat, “Met Covid neigde deze vooringenomenheid sterk naar gevestigde dogma’s, ‘ en noemde voorbeelden van verschillende experts, waaronder prominente epidemiologen, wier opvattingen werden gecensureerd omdat ze door het Twitter-personeel werden gekwalificeerd als Covid “desinformatie.”

Eerder dit jaar onthulde een Britse klokkenluider ook dat critici van Covid-19-gerelateerde lockdowns en vaccinmandaten – waaronder prominente journalisten en politici – werden gecontroleerd door de brigade voor informatieoorlogvoering van het Britse leger. De 77e Brigade, opgericht in 2015 en destijds door de media beschreven als samengesteld uit “krijgers die niet alleen wapens dragen, maar ook bedreven zijn in het gebruik van sociale media als Twitter en Facebook, en de duistere kunsten van ‘psyops’”.













Het Canadese leger werd ook betrapt op het gebruik van propagandatechnieken die op het slagveld in Afghanistan waren aangescherpt om het Covid-debat vorm te geven door het verhaal van de regering een boost te geven en te proberen elke burgerlijke onrust over de harde mandaten te voorkomen.

De meest recente wensenlijst van het Pentagon geeft aanleiding tot bezorgdheid dat deze tools ook zullen worden ingezet bij gemiddelde Amerikanen of westerlingen voor controle- en manipulatiedoeleinden. Afgelopen september zwoer het Pentagon zijn geheime psyops te herzien, maar pas na publieke verontwaardiging toen een groep onderzoekers samenzwering suggereerde tussen Amerikaanse overheidsinstanties en Amerikaanse online platforms zoals Twitter en Facebook om online verhalen met nepaccounts te controleren. Is de les geleerd om te stoppen met het inzetten van psyops op gewone burgers? Of was het gewoon om het beter geheim te houden?

Niet dat er een tekort is aan cheerleaders van het westerse establishment die nog meer psychologische manipulatie-inspanningen van de Amerikaanse regering eisen, al was het maar om tegen te gaan.desinformatie” van buitenlandse tegenstanders.

Het lijkt erop dat we nu op het punt zijn gekomen dat vasthouden aan Rusland en China betekent dat we actief de steeds gemilitariseerde inspanningen van onze zelfbenoemde verdedigers van vrijheid en democratie moeten aanmoedigen om hun eigen volk te hersenspoelen.