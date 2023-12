Het Amerikaanse Hooggerechtshof is op zijn hoede voor het verhogen van de belasting op buitenlandse inkomsten van Amerikanen

(1/2) Samuel A. Alito Jr., adjunct-rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof, poseert tijdens een groepsportret bij het Hooggerechtshof in Washington, VS, 7 oktober 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo Acquire Licensing Rights

WASHINGTON, 5 december (Reuters) – De rechters van het Amerikaanse Hooggerechtshof leken dinsdag aarzelend om een ​​belasting op te heffen op Amerikanen die in bepaalde buitenlandse bedrijven hebben geïnvesteerd, omdat ze nadachten over de betekenis van ‘inkomen’ in een zaak die de inspanningen van sommige Democratische wetgevers zou kunnen ondermijnen om een ​​vermogensbelasting op te leggen aan de allerrijksten.

De rechters hoorden argumenten in een hoger beroep van Charles en Kathleen Moore – een gepensioneerd echtpaar uit Redmond, Washington – over de beslissing van een lagere rechtbank waarin hun bezwaar tegen de belasting op de winsten van buitenlandse bedrijven werd afgewezen, ook al zijn die winsten niet onder de aandeelhouders uitgekeerd.

De zaak heeft ook de aandacht getrokken omdat sommige Democratische wetgevers er bij rechter Samuel Alito op hadden aangedrongen zichzelf te herroepen vanwege zijn banden met een van de advocaten van de aanklagers. Alito weigerde.

De eenmalige ‘verplichte repatriëringsbelasting’ (MRT) maakt deel uit van een door de Republikeinen gesteunde belastingwet die voormalig president Donald Trump in 2017 ondertekende. Deze is van toepassing op eigenaren van ten minste 10% van een buitenlands bedrijf dat wordt gecontroleerd door Amerikanen. In de zaak ging het erom of deze belasting op niet-gerealiseerde winsten is toegestaan ​​onder het 16e Amendement van de Amerikaanse grondwet, dat het Congres in staat stelde “belastingen op inkomens te innen”.

De Moores, gesteund door het Competitive Enterprise Institute en andere conservatieve groepen en zakengroepen, beweren dat ‘inkomen’ alleen die winsten betekent die worden gerealiseerd door betaling aan de belastingbetaler, en niet louter een stijging van de waarde van onroerend goed.

Alito, een lid van de conservatieve meerderheid van 6-3 van de rechtbank, zette de Amerikaanse advocaat-generaal Elizabeth Prelogar, pleitend namens de regering van president Joe Biden, onder druk over de grenzen van de belastingmacht van het Congres over rijkdom. Alito gaf het voorbeeld van de oprichter van een startend bedrijf die een bedrijf begon in een garage en decennia later miljardair is.

“Kan het Congres zeggen dat we de stijging van de aandelenwaarde over twintig of dertig jaar willen teruggrijpen en dat allemaal willen belasten als de economische winst tussen twee tijdsperioden?” vroeg Alito.

De Moores eisen een terugbetaling van bijna 14.729 dollar aan belastingen die ze volgens de wet moesten betalen als minderheidsaandeelhouders in een bedrijf in Bangalore, India, genaamd KisanKraft, dat apparatuur aan boeren levert.

Sommige rechters wezen op de mogelijkheid om de belasting te handhaven door de inkomsten van het buitenlandse bedrijf toe te rekenen aan zijn aandeelhouders.

“Zelfs als we aannemen of openlaten of realisatie een grondwettelijk vereiste is, zijn er hier inkomsten gerealiseerd voor de entiteit die aan de aandeelhouders worden toegeschreven op een manier die consistent is met hoe het Congres dat heeft gedaan en deze rechtbank heeft toegestaan”, vertelde conservatieve rechter Brett Kavanaugh aan Prelogar. .

Sommige rechters uitten hun bezorgdheid dat een uitspraak ten gunste van de Moores een breder scala aan bepalingen in de belastingwetgeving in gevaar zou kunnen brengen, waaronder bepalingen die betrekking hebben op andere zakelijke entiteiten zoals vennootschappen, vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en S-bedrijven.

“Uw definitie zou, denk ik, van invloed zijn op het vermogen van de overheid om die individuele aandeelhouders te belasten”, zei de liberale rechter Sonia Sotomayor tegen Andrew Grossman, een advocaat van de Moores.

Het ministerie van Justitie heeft gezegd dat een uitspraak van het Hooggerechtshof, waarbij de verplichte repatriëringsbelasting ongeldig wordt verklaard, de Amerikaanse regering de komende tien jaar 340 miljard dollar zou kunnen kosten – en mogelijk nog veel meer als de beslissing ook andere belastingbepalingen ongeldig maakt.

Een dergelijke uitspraak zou ook de wetgevingsvoorstellen kunnen dwarsbomen waar sommige Democraten, waaronder senator Elizabeth Warren, de voorkeur aan geven, voor een belasting op het vermogen – dat wil zeggen alle bezittingen en niet alleen het inkomen – van superrijke Amerikanen.

Een uitspraak wordt eind juni verwacht.

OPROEP TOT HERROEPING

De zaak raakte verstrikt in het voortdurende debat over het ethische gedrag van de rechters, te midden van onthullingen over zaken als geheime luxereizen gefinancierd door rijke weldoeners.

Democratische senatoren drongen aan op de weigering van Alito omdat David Rivkin Jr., een van de advocaten van de Moores, co-auteur was van Wall Street Journal-artikelen waarin Alito zowel de rechtbank verdedigde als betoogde dat het Congres niet de macht heeft om het Hooggerechtshof te reguleren. De Democraten in de Senaat hebben ethische wetgeving nagestreefd die van toepassing zou zijn op de rechtbank.

Rivkin woonde de argumentatie van dinsdag bij, maar nam niet deel. De senatoren voerden aan dat Rivkin’s toegang tot Alito en zijn pogingen om hem te helpen “zijn persoonlijke grieven te uiten” twijfel doen rijzen over het vermogen van de rechter om de zaak eerlijk te beoordelen. Alito heeft gezegd dat Rivkin’s rol in de artikelen “als journalist was, niet als pleitbezorger”.

Rapportage door Andrew Chung; Bewerking door Will Dunham

