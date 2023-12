ruhr24 Promi & TV

Florian Silbereisen modereert het “Adventfestival van 100.000 aanstekers”. © Star-Media/Imago

Florian Silbereisen viert 2023 met het „Adventfestival van 100.000 aanstekers“. Enkele gasten voor de ARD Show op het feest.

Dortmund – Vandaag is het jaar van de eerste adventsweek met Florian Silbereisen voor het “Adventfestival van 100.000 aanstekers”. Dieses Jahr ist es am 2. Dezember om 20.15 uur in de ARD zo wee. Wil je Schlager-Stars sinds 2023 in de show zien?

“Het adventsfestival van de 100.000 aanstekers” 2023 bij ARD: Alle Gäste im Überblick

Voor „De grote Adventvieringen“ 2023 heten wij al onze gasten welkom. Vooral bij de Schlagerstars tijdens het „Adventfestival van 100.000 Aanstekers“. Dit zijn de grootste namen in de Schlager-industrie. Laut MDR volgend jaar na Teilnehmer fest:

Roland Keizer

Maite Kelly

Andy Borg

Ella Endlich

DJ Ötzi

Andrea Berg

Roos Antonius

Vincent Weiss

Mireille Mathieu, kaal op Abschiedstour geht

Nana Mouskouri

Michelle

Barbara Schöneberger

Guido Maria Kretschmer

Tot Bronner

Welche Songs kunnen juwelen uitvoeren, maar dit is niet mogelijk. Gemäß der Weihnachtszeit sinds deze vermutlich festliche liederen. Als u te gast bent, bent u van harte welkom tijdens uw bezoek, want de optredens zullen geweldig zijn met „geweldige Advent-evenementen“ in de ARD-evenementen (zie meer TV-nieuws op RUHR24).

Florian Silbereisen geeft commentaar op “Adventfestival van 100.000 Aanstekers” en dat is nu afgelopen

Nu zullen de Schlagerstars de hoogtepunten van de show zien. De MDR preist op het Eintreffen van Friedenslicht in Bethlehem. Dieses soll een “om de avonden van Kerstmis te herinneren”. Sinds 2009 presenteert Florian Silber de Light in the ARD Show en zal hij samen zijn met onze muzikale gasten.

Ross Antony is lid van “The Advent Festival of 100.000 Lighters”. © IMAGO/STAR-MEDIA

Florian Silbereisen is ’s nachts nog aanwezig en kijkt tv. “The Great Advent Singings” wordt deze maand om 18.00 uur om 20.15 uur uitgesproken. An Heiligabend ist Silbereisen zu Guest in de MDR-Sendung „Zauberhafte Weihnacht in Land der stillen Nacht“, gemodereerd door Stefanie Hertel.