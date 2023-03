Het 3D-geprinte superjachtconcept ontworpen om ‘vrijwel onzichtbaar’ te zijn

Opmerking van de uitgever: Meld u aan voor Unlocking the World, de wekelijkse nieuwsbrief van CNN Travel. Ontvang nieuws over openen en sluiten van bestemmingen, inspiratie voor toekomstige avonturen, plus het laatste nieuws over luchtvaart, eten en drinken, waar te verblijven en andere reisontwikkelingen.





Het is meestal relatief moeilijk om een ​​superjacht over het hoofd te zien, maar dit nieuwe concept van Jozeph Forakis Design is eigenlijk ontworpen om naar de achtergrond te verdwijnen.

Het 88 meter lange Pegasus-concept, beschreven als “vrijwel onzichtbaar”, zowel qua ontwerp als qua milieu-impact, moet volgens de ontwerper ’s werelds eerste 3D-geprinte superjacht zijn.

Het enorme schip zal “vleugels” hebben met gespiegeld glas die de omgeving weerspiegelen om te proberen het te laten opgaan in het geheel.

De bovenbouw van het superjacht zal worden uitgerust met zonnepanelen die elektrolysers aandrijven die waterstof uit zeewater halen.

De waterstof wordt vervolgens omgezet in elektriciteit, die wordt opgeslagen in lithium-ionbatterijbanken die kunnen worden gebruikt om besturingssystemen en voorzieningen van stroom te voorzien.

Het Pegasus-concept zal geen uitstoot produceren en een bijna oneindige actieradius hebben, volgens Forakis, die zegt dat hij het ontwerp bedacht tijdens een bezoek aan een strand in Griekenland.

“Ik werd geïnspireerd om een ​​jacht te maken dat zo dicht mogelijk bij de zee en de natuur ligt, gemaakt van wolken die boven de waterlijn drijven”, zegt hij in een verklaring. “Ik wilde de natuur eren door erin op te gaan en vrijwel onzichtbaar te worden.”

Forakis legt verder uit dat het superjacht zal worden gebouwd met behulp van gerobotiseerde 3D-printing “om een ​​raamwerk van mesh te creëren dat zowel de romp als de bovenbouw integreert”, waarvoor “minder energie, materiaal, afval, ruimte en tijd” nodig is dan een meer traditioneel schip.

Wat de binnenkant betreft, zal Pegasus worden uitgerust met verschillende voorzieningen, waaronder een ingebouwde poolclub met een zwembad in aquariumstijl dat kan fungeren als helikopterplatform wanneer het is afgedekt. Er is ook een strandclub met een enorm bubbelbad en neerklapbare balkons.

Het opvallende kenmerk van het interieur is de “Tree of Life”, die zich uitstrekt over alle vier dekken, verbonden door een sculpturale wenteltrap, en dient als de kern van een hydrocultuurtuin die vers voedsel en luchtzuivering levert.

Dus hoe groot is de kans dat het Pegasus-concept in de niet al te verre toekomst werkelijkheid wordt?

Volgens het team van Jozeph Forakis Design is het project ontwikkeld met een filosofie van ‘wetenschap, geen fictie’, en de sleuteltechnologieën die nodig zijn om het tot leven te brengen, zullen ‘verdere evolutie’ vereisen om het te bouwen.

Forkais schat dat het vijf tot zeven jaar zal duren om het concept te bouwen en hoopt dat het tegen 2030 zal worden geïntroduceerd.

“Dit is het moment voor moedige sprongen in de richting van onze collectieve duurzame toekomst”, voegt Forakis toe. “Pegasus is een gedurfde maar haalbare visie voor de nabije toekomst van de superjachtindustrie, waar mens en machine in harmonie leven met de natuur in plaats van te concurreren of het in gevaar te brengen.”

Hoewel de ontwerpstudio blijkbaar al “meerdere” serieuze vragen van kopers heeft ontvangen, blijft Pegasus op dit moment slechts een concept.

Het innovatieve concept is een van een aantal opwindende nieuwe superjachtontwerpen die de afgelopen maanden zijn onthuld.

Eerder dit jaar onthulde de Italiaanse studio Lazzarini Design Studio Plectrum, een 74 meter lang “vliegend” vaartuig dat zichzelf boven het wateroppervlak kan heffen.

Ondertussen heeft de Spaanse studio Rodriguez Design onlangs Catalina onthuld, een in het oog springend vijfdeks superjachtconcept met een gigantische infinity hot tub.