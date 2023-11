Herzogin Meghan und Prinz Harry besuchen Katy Perry-Konzert

Herzogin Meghan und Prinz Harry traten am Samstag bei Katy Perrys letzter Residency-Show in Las Vegas ganz in Schwarz auf. Sie saßen VIP neben anderen Prominenten im Publikum.

Videos an X In der Show, in der das königliche Paar zu seinen Plätzen begleitet wird, entschied sich Herzogin Meghan für diesen Anlass für ein glitzerndes schwarzes Oberteil und einen taillierten Blazer und trug ihr Haar zu einem niedrigen Pferdeschwanz zurückgebunden. Prinz Harry trug passend zu ihr ein schwarzes Hemd und eine Hose.

Auch beim Finale von Perrys zweijährigem Aufenthalt im The Theatre at Resorts World war er im Publikum Celine Dion mit ihren Zwillingssöhnen Eddy und Nelson. Dies ist Dions zweiter öffentlicher Auftritt, seit sie im Dezember 2022 ihre Diagnose des Stiff-Person-Syndroms mitgeteilt hat. Sie sah am Montag in Las Vegas zu, wie die Montreal Canadiens gegen die Vegas Golden Knights antraten.

Perrys Ehemann Orlando Bloom war mit ihrer dreijährigen Tochter Daisy anwesend.

Der Herzog von Sussex teilte am mit Sesselexperte Podcast im Mai 2021, dass er und die Herzogin mit der „California Girls“-Sängerin und „Fluch der Karibik“-Schauspielerin befreundet seien, da sie Nachbarn in Montecito seien. Perry trat Anfang des Jahres vor Prinz Harrys Vater vor dem Königshaus auf Krönung von König Charles .