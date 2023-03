Neben der Borussia soll auch Eintracht Frankfurt um Ullrich werben. Lucht-Reporter Florian Plettenberg zei dat het een probleem was , nachdem der bereits kurz vor hen Wechsel en den Niederrhein gestanden haben soll. Het kan niet anders dan dat SGE bij Ullrich tatsächlich noch dazwischengrätschen kann.

Dus of zo wird der 18-jarige seinen Heimatclub am Saisonende verlassen. Durch the Kehrtwenden bei Maximilian Mittelstädt en Marvin Plattenhard (beide wollen non maar verlängern) fehlt bij Hertha die Perspektive für Ullrich.