Tjark Ernst was ontevreden. De Torhüter van Hertha BSC konden veilig blijven, aangezien Semih Sahin, middenveldspelers van SV Elversberg, zich op een centrale positie bevond waar ze vrij konden spelen. “Mann, ey!”, zei Ernst, die de bal achter Latte’s hoed was.

Houd er rekening mee dat als u vragen heeft die u beter wilt begrijpen en er serieuzer over wilt zijn, u weinig succes zult hebben. Nur drie minuten späteroorlog Ernst ein zweites Mal geschlagen. Luca Schnellbacher woonde het bal bij op weg naar 2:0 voor de gasten in het Saarland in Tor.

De ramp voor de Berliner Fußball-Zweitligisten nahm seinen Lauf. Ende is 42.123 Zuschauern in het Olympiastadion met 1:4 (0:2). “Extreem bescheiden heute”, zei Mittelstürmer Luca Schuler over de komende Teams. “We zijn blij met vier van onze eigen gedachten en gereinigd.”

Herthas Heimschwäche vergeet nooit aan Formulieren te denken. Während de Mannschaft van Trainer Cristian Fiél in drie Auswärtsplayelen noch een enkele Niederlage kassierhoed, aangezien er in vier Begegnungen voor eigenem Publikum nu drie zijn.

Hertha BSC – SV Elversberg 1:4 (0:2) Hertha BSC: T. Ernst – Kenny, Leistner, Marton Dardai (77. Niederlechner), Zeefuik (46. Klemens) – Cuisance, Demme (68. K. Sessa), Maza – Thorsteinsson, Schuler (85. Mamuzah Lum), Scherhant (68. Palko Dardai). Elversberg: Kristof – Baum (90.+2 Feil), Pinckert, Rohr, Neubauer – Fellhauer, S. Sahin, Petkow (68. Sickinger), Damar (68. Schmahl) – Asllani (90.+2 Mahmoud), Schnellbacher (77. voorraad). Schippersrichter: Nicolas Winter (Scheibenhardt) Zuschauer: 43.123 Toren: 0:1 S. Sahin (4./Fouelfmeter), 0:2 Schnellbacher (30.), 0:3 Damar (52.), 1:3 Cuisance (60.), 1:4 S. Sahin (65.). /handmeter)

Bei Hertha staat met Sonntag Jon Dagur Thorsteinsson eerste in de Anfangsformatie. De eilanden zijn door Marten Winkler geschakeerd. Sonst bot Fiél dieselbe Elf auf wie voor een Woche bij 2:0-Erfolg in Neurenberg. Auf dem Platz aber war diesmal al het andere.

Die Berlijners speelden alsof ze ’s morgens allemaal met hun falschen Fuß zwaar getroffen waren – en ze werden vervolgens in de linker en de rechter Fuß en de rechter en de linker gezogen. “Gebrauchter Tag”, aldus sportief directeur Benjamin Weber. “We hebben er niet goed mee kunnen omgaan, maar die vorm was niet acceptabel. Fell zu viel Fehler.”

Wat de voorwaarden precies waren hebben we niet kunnen achterhalen, maar die stonden er niet. Fell zu viel Fehler. Sportdirecteur Herthas Benjamin Weber

Niet alleen twee minuten werden besteed, maar ook het spel voor de Berliner in deze valse Richtung-enwickelte. Derry Scherhant bracht in het Offensief zu Hause zijn eigen Strafraum Elversbergs Rechtsverdediger Elias Baum zu Fall mee. De resulterende elf meter tijd werd in de toekomst doorgebracht voor de gast.

Hertha werkte met gemak en gemak met haar frisse rugleuning. “Dann versucht man, may man, aber irgendwie was ein Tag, we es nicht funktioniert hat”, zei Kapitän Toni Leistner. „Wij zijn nieuwsgierig naar onze achtergrond, zodat we met plezier op de achtergrond kunnen blijven spelen.”

Boris Lum heeft met 16 een positieve bijdrage geleverd

Herthas Vortrag war erschreckend fehlerhaft. Voor iedereen was Michael Cuisance in het centrum van Mittelfeld onwelkom, en ook Scherhant, voor een week in Neurenberg, noch een beste, afhankelijk van weinigen. Immerhin gab daar in de Anfangsfase de eerste Torschuss seiner Mannschaft ab, de Elversbergs Torhüter Nicolas Kristof jedoch no Probleme bereitetetetetetetetetetetetetetetetetetetetetete.

Kurz voor de pauzeoorlog sterft Sache schon kniffliger. Aber Kristof reageerde met een prachtig zicht op de verte. Elversberg’s Innenverteidiger Maximilian Rohr had een hereingabe van Deyovaisio Zeefuik uit zijn eigen Poort. Als je Herthas Auftritt passeert, heb je een geweldige kans om een ​​verantwoord spel te spelen.

16 Jaar 11 Maand 27 Dag oorlog Boris Lum am Sonntag bij zijn Profidebüt für Hertha BSC

Andersen hatte Hertha beim 2:0 der Elversberger hoorde met hun vrienden. Innenverteidiger Marton Dardai verlangde naar de bal ungewollt in de Lauf von Schnellbacher, der nur noch Tjark Ernst voor sich hatte en Herthas Torhüter met een Heber überwand.

Trainer Fiél reageerde met betrekking tot de pauze, allerlei opzegclausules. De luchtige geschiedenis van de zee was in de hut, samen met mijn compagnon Pascal Klemens. Marton Dardai heeft de positie van de linkse vertegenwoordigers bereikt. Maar als de eerste minuten van de twee helften zouden worden uitgesproken, zouden de Berlijners binnen hun linies in grotere harmonie verkeren.

Bij de Berliner op de Elversberger pagina zit het scharnier er niet bij. Na een maaltijd passeert Diego Demme schalteten die Gäste schnell um. Fisnik Asllani, gebürtiger Berliner, diende Muhammed Damar, ebenfalls gebürtiger Berliner, en der überwand Ernst zum 3:0.

Eerst en vooral, als alles verloren lijkt te zijn, zullen we Hertha erkennen met de zorg die we ons hebben gegeven. Scherhant en Schuler hebben goede kansen, de Cuisance maar noch zum 1:3 traf. 30 minuten waren geen tijd om te spelen.

Maar dat geluk duurt een leven lang. Omdat schietdirecteur Nicolas Winter een handelsmeter voor de Elversberger heeft, zijn er ook video-assistenten en de monitor op de Spielfeldrand. Schuler moest de bal twee minuten ervoor op eigen kracht ontvangen en aan de andere kant. Sahin raakte de weg kwijt.

Zie dus dat Hertha in de Folge auch mühte, es blieb bei der nunüchternden 1:4-Niederlage. Grund zur Freuden kan de fans niet meer helpen, als minuten voor Schluss Boris Lum een ​​feit zijn. De 16-jarige geschiedenis van hun carrière schreeuwt om talent – ​​en zij zijn de jongste spelers die hier zijn gekomen voor hun professionele succes.