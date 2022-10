Hertha BSC bleibt in einer merkwürdigen Situation.

Der Hinweis auf die Parallelen zur Fußballnationalmannschaft verwirrte Sandro Schwarz. Der Coach von Hertha BSC nannte vier Unentschieden in Folge eine „außergewöhnliche Serie“. Doch „Quervergleiche zu ziehen“ mit der DFB-Auswahl, die im ersten Halbjahr ebenfalls ein kurioses Remis-Quartett gemacht hatte, fand Schwarz „ein bisschen wild“. Er habe jedenfalls „noch nicht daran gedacht, Hansi Flick anzurufen“, sagte der Berliner Trainer, der den 2:2-Sieg gegen den SC Freiburg am Sonntag schlichtweg „ärgerlich“ fand.

In dem vom Streit mit Millioneninvestor Lars Windhorst erschütterten Klub macht sich Schwarz seine eigenen Gedanken zu den Ursachen der Serie, die Optimisten als fünf Spiele ohne Niederlage, kritische Weggefährten aber als vier Spiele ohne Sieg wahrnehmen. womit Hertha nach einem guten Viertel der Bundesliga-Saison auf Platz 14 bleibt. Nur zwei Punkte von der Abstiegszone entfernt.

Schwarz sieht keinen Trend. Jede Krawatte hat «aus differenzierter Sicht» andere Gründe. Gegen Leverkusen (2:2) wurde ein klarer Elfmeter verwehrt, gegen Mainz (1:1) gab es mit der letzten Aktion den Ausgleich, gegen Hoffenheim (1:1) war der Gegner richtig gut und jetzt gegen Freiburg war er Torhüter Oliver Christensen unterlief beim Ausgleich durch Kevin Schade ein Fehler. Namensspiele wären für diesen Torschützen eine gute Idee.

Das Hertha-Paradox in diesem Herbst: Sie befinden sich in der gleichen gefährlichen Tabellenregion wie seit gut zwei Jahren. Aber alle scheinen glücklich zu sein – abgesehen vom Windhorst-Wirbel. Die Berliner haben unter Schwarz in der Mannschaft und dem neuen Präsidenten Kay Bernstein im Verein einen Wechsel vollzogen: Es gibt wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühl, eine lange verschüttete Identität.

Auch Schwarz will den Pessimismus nicht in seine Gedankenwelt lassen. „Worüber sollen wir jetzt reden, wo die Saison umkippt? Wir wissen, dass es jede Woche schwer ist, Bundesliga-Spiele zu gewinnen“, sagte der 43-Jährige. „Es gilt, dran zu bleiben.“ Bundestrainer Flick durfte vor dem nächsten Spiel am Samstag bei RB Leipzig hoffen. Auf vier Unentschieden der Nationalmannschaft gefolgt von einem beeindruckenden 5:2-Sieg gegen Italien im Juni.