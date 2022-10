Herschel Walker und der globale Krieg um Sex

Zufällig zieht Walker Unterstützung aus demselben Phänomen – sexuelle Werte als primäres Schlachtfeld im Kampf um die Macht – das in mehreren Arenen auf der ganzen Welt am Werk ist.

Von Moskau bis Atlanta, von Rom bis Peking gibt es Versionen derselben Frage, wenn es um vorherrschende sexuelle Standards geht: Auf welcher Seite stehst du? An all diesen Orten scheint es offensichtlich, dass angebliche Traditionalisten nicht starr sind, wenn es darum geht, traditionelle Sexualität zu verteidigen Moral. In ihrem eigenen Schlafzimmer oder sogar (wie es offenbar in Walkers Fall der Fall ist) bei Wanderabenteuern durch viele Schlafzimmer werden die Menschen tun, was immer sie tun. Was sie starr verteidigen, ist traditionelles Sexuelles Behörde. Eine Welt, in der heterosexuelle Männer sowohl in ihrem privaten als auch in ihrem öffentlichen Leben die Macht haben, ist gut. Eine Welt, in der Autorität nicht vom Geschlecht abhängig ist – und die Vorstellung, dass die Geschlechtsidentität fließend ist – ist schlecht.

Was die Kämpfer in diesem Wettbewerb antreibt, ist weniger das, was die Menschen privat mit ihrer Sexualität machen, als das, was sie in der Öffentlichkeit über Sexualität sagen und feiern. In Walkers Fall ist das, was er sagt – er will alle Abtreibungen verbieten – wichtiger als das, was er angeblich getan hat. (Er bezahlte für die Abtreibung einer Freundin, laut Daily Beast, das unter anderem den stornierten Scheck ansah. Walker bestritt den Bericht.)

Der globale Charakter des Krieges um Sex wurde in den letzten Tagen besonders deutlich. In seiner Hetzrede letzte Woche gegen die seiner Meinung nach Feinde Russlands nahm Wladimir Putin einen Umweg von klassischen geopolitischen Themen und richtete seine bissige Aufmerksamkeit auf Sex. In den Vereinigten Staaten und vielen Teilen Europas, sagte er, seien die Kulturen „vollständig zu einer radikalen Ablehnung moralischer Normen, Religion und Familie übergegangen“.

Putin forderte seine Landsleute sarkastisch heraus, in einer Sprache, die an rechtes Kabelfernsehen erinnerte: „Wollen wir hier in unserem Land, in Russland, statt Mama und Papa ‚Eltern Nummer eins‘, ‚Nummer zwei‘, ‚Nummer drei.‘ Sind sie schon komplett verrückt da? Wollen wir wirklich, dass Kindern in unseren Schulen ab der Grundschule Perversionen aufgezwungen werden, die zu Erniedrigung und Auslöschung führen? Ihnen eingetrichtert zu werden, dass es neben Frauen und Männern angeblich noch andere Geschlechter gibt, und ihnen eine Geschlechtsumwandlungsoperation anzubieten?“

Putins Rede kam, kurz nachdem die italienische Politikerin Giorgia Meloni ihre rechtsgerichtete Partei „Brüder Italiens“ zu großen Gewinnen geführt und sie zur wahrscheinlich nächsten Premierministerin gemacht hatte. Sie setzte sich für traditionelle Familien und gegen LGBTQ-Aktivisten ein. Ihr Credo zur Sexualpolitik beschrieb sie Anfang dieses Jahres: „Ja zur natürlichen Familie, nein zur LGBT-Lobby, ja zur sexuellen Identität, nein zur Gender-Ideologie, ja zur Lebenskultur, nein zum Abgrund des Todes.“

Denken Sie auch daran, wie das Regime des chinesischen Präsidenten Xi Jinping in Peking die Darstellung weiblicher Männer im Fernsehen verboten hat. Die Sender müssen „Sissy-Männern und anderen abnormen Ästhetiken entschieden ein Ende setzen“, erklärte die offizielle Fernsehregulierungsbehörde.

Oder nehmen Sie das Interview meines POLITICO-Kollegen Florian Eder vor einigen Monaten mit der deutschen Grünen Marina Weisband, einer Emigrantin aus der Ukraine, als sie versuchte, Putins Appell gegenüber seinen eigenen Leuten und in einigen Teilen Osteuropas zu erklären. „Wenn von Europa die Rede ist, wird es immer als das dekadente, schwule Europa dargestellt“, sagte Weisband, „wo man nicht mehr zwischen richtig und falsch, gut und böse unterscheiden kann.“ Daran erinnerte mich ein bulgarischer Reformpolitiker im Jahr 2021, als ich ihn fragte, warum sich so viele Menschen in diesem Land mehr mit Russland und seinen Werten identifizieren als mit Westeuropa. „Die Menschen sehen Europa als schwul an“, sagte dieser Reformer und machte deutlich, dass „schwul“ nicht eng als gleichgeschlechtliche Beziehungen definiert wurde, sondern allgemein als Abkürzung für sexuelle Freiheit und die Art und Weise, wie es mit einer materialistischen Kultur verschmilzt, um traditionelle Institutionen von Kirche und Gesellschaft zu untergraben Familie.

Anti-Homosexuelle Gefühle vermischen sich normalerweise leicht mit antifeministischen Gefühlen. Peter Beinart ein Der Atlantik schrieb 2019, dass autoritäre Regime von Ungarn bis zu den Philippinen und vielen anderen Orten „eine große Sache teilen … Sie alle wollen Frauen unterordnen“. Erika Chenoweth und Zoe Marks schrieben im Februar Auswärtige Angelegenheiten der „Rache der Patriarchen“.

Wichtige historische Bewegungen entspringen in der Regel „Ismen“ – großen Ideen, die sich an vielen Orten gleichzeitig manifestieren. Die frühen und mittleren Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts waren vom Totalitarismus geprägt – Faschismus rechts, Kommunismus links. Die Ära nach dem Zweiten Weltkrieg war geprägt von Antikolonialismus, mit der Entstehung neuer Nationen auf der ganzen Welt. Das Ende des Kalten Krieges löste eine Welle ethnischen Nationalismus aus, die multikulturelle Länder wie die Sowjetunion und die Tschechoslowakei zerstörte und sogar zeitweise die Einheit des friedlichen Kanadas bedrohte.

Was ist der ismus rechte Bewegungen in dieser Zeit antreiben? Oft wird er als Antiglobalismus bezeichnet, mit seiner Feindseligkeit gegenüber Freihandel und Einwanderung, und das gehört dazu. Aber es gibt noch einen weiteren großen Teil, der sich weniger mit materiellen Dingen wie dem Verlust des Arbeitsplatzes beschäftigt, sondern mehr mit den intimen Bereichen von Psychologie und Identität. Diese Bewegung – Anti-Sexual-Liberationismus ist ein bisschen wie ein Bissen – vereint Putin, Meloni, die Unterstützer von Herschel Walker und viele andere Menschen.

Es ist eine reaktionäre Bewegung, die von allen möglichen Widersprüchen geprägt ist. Putin posiert ohne Hemd und prahlt mit männlichen Tugenden, aber er verliert einen Krieg in der Ukraine, der von den sehr westlichen Nationen unterstützt wird, die er normalerweise als schwach und entmannt anprangert. Walker mit seinen Kindern aus mehreren Beziehungen und Berichten über gewalttätiges Verhalten in seiner Vergangenheit ist kaum der perfekte Botschafter für eine Kampagne zum Verbot von Abtreibung oder zur Verbesserung traditioneller Familien. Trotzdem sagte die konservative Kommentatorin Dana Loesch über den Abtreibungsvorwurf auf The First: „Ändert das etwas? Gar nichts.«

Sie fügte hinzu: „Wenn Das tägliche Biest’s Geschichte ist wahr, du erzählst mir, dass Walker sein Geld benutzt hat, um Berichten zufolge eine Schlampe für eine Abtreibung zu bezahlen, und [Democratic opponent Raphael] Warnock will unser ganzes Geld verwenden, um zu bezahlen [a] Haufen Skanks für Abtreibung.“

Walkers Verhalten entpuppt sich sowohl für Befürworter als auch für Gegner als wirksames Mittel, um zu der bekannten Frage zurückzukehren: Auf welcher Seite stehen Sie?