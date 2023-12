„Herr und Frau mögen den Rest von uns“: Britischer Gesetzgeber will Harry und Meghan königliche Titel entziehen

Ein britischer Parlamentsabgeordneter hat versprochen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Prinz Harry und Meghan Markle ihre königlichen Titel entziehen soll.

Ein britischer Parlamentsabgeordneter hat versprochen, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der Prinz Harry und Meghan Markle ihre königlichen Titel entziehen würde.

Der konservative britische Abgeordnete Bob Seely bezeichnete den möglichen Gesetzentwurf in seiner Kolumne für The Mail on Sunday als „nukleare Option“. Er hoffe, den Gesetzentwurf „in den nächsten Wochen“ vorschlagen zu können, schrieb er.

Seely machte Harry und Meghan für eine Rassismus-Kontroverse verantwortlich, die nach der Veröffentlichung von Omid Scobies Buch neu entfacht wurde Endspiel.

Die niederländische Version des Buches enthüllte versehentlich, dass die königlichen Mitglieder, die sich angeblich zur Hautfarbe von Harrys und Meghans Baby geäußert hatten, König Charles III. und Prinzessin Kate waren.

Das Buch wurde daraufhin aus den Regalen genommen.

Die britische Fernsehpersönlichkeit Piers Morgan teilte die Namen dann der Öffentlichkeit mit. Eine königliche Quelle gab als Reaktion auf Morgans Kommentare an, dass der Buckingham Palace „alle Optionen in Betracht zieht“.

Seely widersprach der Fehde zwischen Harry und Meghan mit der königlichen Familie.

„Ich bin kein Republikaner und unterstütze die Monarchie, aber nach der letzten Phase der Fehde des Paares mit dem Rest der königlichen Familie glaube ich, dass das Parlament und der Geheimrat eine nukleare Option in Betracht ziehen sollten“, schrieb Seely.

Seely beschrieb sein Ziel in der Kolumne: „Wenn jemand nicht königlich sein will, ist das eine Entscheidung, die wir respektieren – aber er sollte die Titel und Privilegien nicht behalten, wenn er eine Institution zerstört, die eine wichtige Rolle im Leben unserer Nation spielt.“ „

„Quellen, die den Sussexes nahe stehen, haben betont, dass Harry und Meghan nicht hinter den Behauptungen in Omid Scobies Buch stehen. Aber ich vermute, dass nur wenige Leute solchen Leugnungen Glauben schenken“, fügte er hinzu.

„Der Herzog und die Herzogin können wie der Rest von uns Herr und Frau sein“, schrieb Seely.

Seely fügte hinzu, dass die Verwendung des Begriffs „Rasse“ zur „Verunglimpfung“ der königlichen Familie „giftig heimtückisch“ sei.

Sein Gesetzentwurf zur Aberkennung der beiden Titel würde auf einem Gesetz aus der Zeit des Ersten Weltkriegs basieren, dem Titles Deprivation Act von 1917, der sich an deutsche Adlige mit britischen Königstiteln richtete. Laut Sky News müsste er die Wörter „Feinde“ und „gegenwärtiger Krieg“ aus dem Gesetz streichen.

Scobie hat in seinem Buch bestritten, die Royals im Mittelpunkt der Kontroverse zu nennen.

„Die Version, die ich unterschrieben habe … enthält keine Namen“, sagte er der BBC und fügte hinzu, dass er nur über soziale Medien von dem Problem erfahren habe.

„Der niederländische Verleger teilte uns mit, dass es einen Übersetzungsfehler gegeben habe“, fügte er hinzu und beharrte darauf, „bei meinem Leben, beim Leben meiner Familie“, dass dies nicht vorsätzlich geschehen sei.

Der niederländische Übersetzer des Buches bestand jedoch darauf, dass die Namen im Manuskript stünden.

