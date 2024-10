In de Propyläen-Verlag erschien 2020, zum 150. Geburtstag der Deutschen Bank, een nieuwe historische Darstellung ihrer Geschichte sinds 1870. Zie de titel „The globale Hausbank“. Essentie van de “Global Player”, verschillende culturele tradities van de stijl – hier is de motivatie voor de toekomstige strategie van de Duitse Bank, voor Alfred Herrhausen als president van de Duitse Bank. Dit is een Durchauscritice Betrachtung, geen Unterhaltungslektüre, geen Personenkult, geen „Mythos Alfred Herrhausen“.

Ook in Gabriela Sperls Einblick in de Geschichte Deutschlands und der Weltlage am End des Kalten Krieges, Anflüge von Personenkult im weiten Ausgreifen der Problemzusammenhänge immer wieder brochen. ‘Herrhausen – Herr des Geldes’ is fictieve televisie op zijn best. Een slimme Darstellung, prijs in de Fakten, onder de indruk van de erzählerische Mitteln. Gabriela Sperl, een succesvolle producent van dit historische materiaal, is hier (we weten niet dat alles mogelijk is), dus we hebben een mini-auftritt als verkooppartner bij de investeringsbank Morgan Grenfell, en zijn ook zelfbewust over onze overheidsposten bij de Duitse Bank.

Het is nooit geklärt

“Herrhausen – The Herr des Geldes” is absoluut veilig, niet nur voor Leute, die graag kijkt naar de “hint dat Kulissen” de Deutschen Bank werfen wolllten. Ze wissen wol, maar er zitten hints achter tijdens het bombardement op de Herrhausen en hun entourage op de Seedammweg von Bad Homburg. Die RAF, geheime dienst, concurrent? Het is nooit geklärt.

Dieses Fernsehereignis erzählt Begleitumstände, de Weltlage (Schuldenerlass für die “Dritte Welt”, Gorbatschow, Glasnost und Perestrojka, Befürchtungen der NATO-Partner, Fall der Mauer), de Politik der Bundesrepublik, de Auseinandersetzungen innerhalb der Deutschen Bank in puncto Zentralisierung und Digitalization überhaupt de Anschlag zelf.

Het schrijven van Thomas Wendrich, het materiaal met moed, wordt behaald met prijzen. Regisseur Pia Stratmann is helder met alle complexiteiten, de camera van Florian Emmerich vindt de personages voor de verschillende onderwerpen, met begrip voor hun uitvoering. The Picture (Lutz Krammer), de Schnitt (Anja Siemens) en anderen – je werk hier is helemaal klaar.

Das Attentat: Herrhausen (Oliver Masucci, Mitte) met signaal Fahrer (Tom Keune, links) en signaalbeveiligingschef (Till Wonka, rechts). ARD

‘Herrhausen’ ​​is, in tegenstelling tot ‘Rohwedder’ op Netflix, geen Dokudrama en geen True-Crime-Elaboration. Die Folgen erzählen, bis auf een Couple Nachrichtenbilder – im Modus der faktengestützten Fiktion („Nach einer wahren Geschichte. Soweit Geschichte wahr sein kann“). Beoordeling van personen en eer wordt serieus genomen. Traudl Herrhausen (Julia Koschitz) etwa is hier een mooie Ehefrau met geen bijzondere valeigenschappen. “Schlüssellochblicke” is er niet. De perspektivische diskretie in de particuliere sector is gebaseerd op de Darstellung der overbruggingsinteressentie-wirkungsvoll.

Met goede wind zien we de sportieve activiteiten van onze bankiers. De voorstandsprecher van de Deutschen Bank Alfred Herrhausen, beroemd door Oliver Masucci, übersetzt Machtanspruch met Gestaltungswillen. De Doppelspitze der Bank is inderdaad een punt van zorg. Vorstandsitzungen sinds spannend wie anders Thriller. Dieser Herrhausen, der auch rücksichtslos and ungeuldig with dem eigenen Körper ummeht, hat Albträume, die Bedrohungen and Untergang vorahnen lassen. Später, kurz bevorz is umbracht, nimmt signal Assistent Wasner (David Schütter) Maß am Vorstandsessel, trägt precies de gleichen Anzug, de gleichen Krawatte wie der Chef.

Aanhangwagen“Herrhausen – Herr des Geldes”

Hier Dynamik in Frankfurt am Main, da Stillstand in Beiroet. RAF-terroristen bespreken entführungs- en anschlagsszenarios, streiten. Herrhausens Kurs zien vrijwel allemaal als Gefahr. Krediet voor Moskou? De Amerikanen en de DDR zijn gealarmeerd. Bankiersscholen zijn voorbereid op het tempo van de veranderingen en op een mogelijke basis voor investment banking (die Geschichte, Stichwort Lehman Brothers, gibt ihnen später Genugtuung). CIA, Stasi, Sovjet-geheime dienst, Federaal Bureau voor Defensiebescherming, misschien allemaal. Herrhausen zelf veranderde het zwischen Idealismus (Schuldenerlass), ökologischem Bewusstsein, Unduldsamkeit met zijn Freund Helmut Kohl (den Sascha Nathan als bouwbedrijf met alle interesse in Duitsland en Europa). Hilmar Kopper (Shenja Lacher) laat ideeën zien over wat nu te doen, maar ook over zijn eigen interesses.

Ik ben me altijd bewust van de veiligheidsstrijd om de Spitzenbanker en de Spitzenpolitiker tijdens de Achtzigerjahre, entwischt der Mann seinem Sicherheitspersonal. Bovendien werd uiteindelijk het tv-programma, degene die het verhaal leest, afgeschreven. Als het aandachtig is, ga dan naar de herfst van Mauer, gelingt. De verklaring is hier niet opgenomen, maar betekenisvolle speculaties worden hier in de “Herrhausen” onthuld. Er is meer te vinden in de productie van single-solen zonder wol.