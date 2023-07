Der deutsche Starcraft 2-Profi Gabriel „HeroMarine“ Segat hat es ins Halbfinale der WardiTV Spring Championship geschafft. Sein starker Turnierlauf endete gegen den Südkoreaner Kang „Solar“ Min-soo (1:3).

„In dieser Serie habe ich theoretisch keine Fehler gemacht“, sagte HeroMarine in seinem Livestream auf Twitch nach dem Ausscheiden. „Ich habe einfach schlechter gespielt als mein Gegner.“

In der Gruppenphase belegte er mit drei Siegen und einer Niederlage den zweiten Platz. Auch die ersten beiden Runden weckten Hoffnungen auf den Titel: Ohne eine Karte abzugeben, schlug der Terraner aus Mouz den Niederländer Kevin „Harstem“ Koning (3:0) und den Südkoreaner Kim „Cure“ Doh-wook (3:0).

Am Ende triumphierte Park „Dark“ Ryung-woo, ebenfalls aus Südkorea. Im Matchup Zerg vs. Zerg besiegte er Solar im Finale in einer Best-of-Seven-Serie (4:2). In der Winterausgabe des Turniers war der ehemalige Weltmeister knapp im Finale gescheitert, nun machte Dark den Titel endlich perfekt. (dpa)