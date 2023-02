Gebruik de Chrome-browser voor een meer toegankelijke videospeler



Hoogtepunten van de derde ronde van de Hero Indian Open op de DLF Golf and Country Club

De Duitser Yannik Paul blijft de man die aan de top van het Hero Indian Open-klassement staat op weg naar de laatste ronde, ondanks het feit dat zijn voorsprong van vijf schoten na een lastige ronde op zaterdag werd teruggebracht tot één.

Halverwege weggelopen leider Paul kende een wankele start en maakte back-to-back bogeys op de tweede en derde hole om hoop te geven aan zijn naaste uitdagers.

En hoewel hij een hattrick van birdies maakte vanaf de zesde en leidde met drie op de turn, miste de tweede plaats in de Thailand Classic van vorige week Paul een groot aantal birdiekansen op de achterste negen voordat een bogey op de korte 16e zijn voorsprong afsneed naar A

enkel schot.

Hij stuiterde terug met een birdie van ongeveer 3 meter op de 17e, maar nu zijn landgenoot Marcel Siem zijn ronde afsloot met twee opeenvolgende birdies in de groep voor hem, betekende dit dat Paul nu nog maar één foutloos is met nog 18 holes te gaan.

Paul maakte een totaal van vier birdies en drie bogeys in zijn derde ronde 71 om 11 onder par te bereiken voor het toernooi.

Viervoudig DP World Tour-winnaar Siem, die eind vorig jaar zijn kaart terugkreeg op de kwalificatieschool, staat alleen op de tweede plaats op 10 onder na het plaatsen van een 67 op zaterdag, met de Nederlander Joost Luiten twee schoten verder naar achteren op de derde plaats.

Yannik Paul leidt nog steeds de Hero Indian Open, maar zijn voorsprong werd teruggebracht van vijf naar één op zaterdag

Paul, die ernaar streeft om zondag tweevoudig DP World Tour-winnaar te worden, zei: “Ik zit in een geweldige positie en ik kijk ernaar uit om morgen met Marcel te spelen.

“De overwinning behalen zou geweldig zijn. Zo’n iconisch evenement hier, maar ik denk dat dat het moeilijkste is.

“Je wilt niet vooruit denken, je wilt in het heden blijven, want 18 holes is nog veel golf over.

“Ik zal vanavond proberen wat te rusten en uitkijken naar morgen.”

