Herkunft der Corona-Variante: Ist das Omikron von der Maus auf den Menschen übergesprungen?

Omicron ist ein Rätsel für Forscher auf der ganzen Welt. Denn die Corona-Variante passt nicht in den Virus-Stammbaum. Wie kam es also dazu? Eine neue US-Studie liefert nun erste Hinweise auf die Herkunft.

Ende 2021 tauchte die Corona-Variante Omicron erstmals in Südafrika auf und verbreitete sich dann rasant über alle Kontinente. Schon damals waren sich Wissenschaftler einig: Omikron ist nicht wie seine Vorgänger. Die Variante hat mehr als 30 Mutationen im Spike-Protein und ist in der Lage, den Immunschutz zu umgehen. Und noch etwas wird schnell klar: Die virale Abstammung ist sehr standhaft. Da auf Omikron BA.1, wie der erste bekannte Omikron-Subtyp genannt wird, in Deutschland eine Welle von Omikron BA.2 folgte, dominiert mittlerweile Omikron BA.5.

Die genetische Struktur von Omikron ist von Anfang an auffällig. „Das Virus scheint keine Tochter von Delta oder ein Enkel von Beta zu sein, sondern stellt eine neue Linie von Sars-CoV-2 dar“, schrieb eine Gruppe südafrikanischer Forscher kurz nach der Entdeckung von Omicron. Auch der Sars-CoV-2-Stammbaum in der Nextstrain-Datenbank, in die Forscher weltweit ihre Virus-Sequenzierungsergebnisse einspeisen, zeigt deutlich, dass sich Omicron parallel zu Alpha, Beta, Gamma und Delta entwickelt hat. Doch woher stammt diese hochansteckende Corona-Variante, die offenbar keine engsten Virus-Verwandten hat?

Darüber gibt es viele Theorien. Die Forscher vermuteten, dass sich die Variante in einer isolierten Population entwickelt haben könnte, in der das Virus schon seit langem zirkuliert. Eine andere Theorie legt nahe, dass das Omikron möglicherweise von einem immungeschwächten Covid-19-Patienten stammt. Das Virus könnte sich aber auch in einem tierischen Wirt versteckt und dort weiterentwickelt haben und dann als mutierte Omicron-Variante (wieder) auf den Menschen übergesprungen sein. Letztere hat ein Team der University of Minnesota nun genauer untersucht.

Mutationen passen perfekt zu Mäusen

„Die Verfolgung des Reservoirs von Sars-CoV-2 und seiner Varianten im Tierreich ist wichtig, um die aktuelle Pandemie zu verstehen und zukünftige zu verhindern“, schreiben die Experten um Fang Li im Fachblatt „Proceedings of the National Academy of Sciences“. . Für ihre Studie analysierten die Forscher die Bindung des Spike-Proteins an den Wirtsrezeptor. Sie identifizierten mehrere Mutationen im Omicron-Spike-Protein, die einzigartig an die Mausrezeptoren angepasst und mit den menschlichen Rezeptoren inkompatibel sind. Dies deutet darauf hin, dass die Omicron-Variante nicht direkt vom Menschen stammt, sondern von anderen Tierarten auf den Menschen übertragen wurde, schreibt das Forscherteam.

Allerdings gibt es auch Mutationen im Omicron-Spike-Protein, die nicht artspezifisch sind. Die Mutation mit der Bezeichnung N501Y nutzt das Virus, um sowohl menschliche Zellen als auch Mauszellen zu infizieren. Frühere Corona-Varianten haben bereits diese spezielle Mutation. Den Wissenschaftlern zufolge könnte es daher eine entscheidende Rolle bei der Entstehung des Omikrons gespielt haben.

Demnach könnte eine frühere Sars-CoV-2-Variante mit einer N501Y-Mutation von einem Menschen oder einem Tier auf Mäuse übergesprungen sein. „Als sich die Sars-CoV-2-Variante dann in Mäusen ausbreitete, entwickelten sich an der Rezeptorbindungsstelle mausspezifische Mutationen, die zur Entstehung der Omicron-Variante beitrugen“, schreiben die Forscher. Das Virus wurde dann von Mäusen auf den Menschen zurückübertragen.

Sars-CoV-2 ist in der Lage, zwischen tierischen und menschlichen Wirten hin und her zu springen. Es gibt immer wieder Berichte, dass Haustiere von ihren Besitzern angesteckt werden – und umgekehrt. Aber auch bei Wildtieren, etwa dem Weißwedelhirsch, kommt es zu Corona-Ausbrüchen. Die Forscher schließen daraus, dass die Fähigkeit des Virus, viele Tierarten zu infizieren, einer der Hauptgründe dafür ist, dass immer wieder neue Varianten auftauchen. „Die Übertragung von Coronaviren von Tieren auf Menschen wird wahrscheinlich weiterhin die globale Gesundheit bedrohen.“ Eine epidemische Überwachung beispielsweise von Nagetieren ist daher wichtig, um künftig das Auftreten neuer Corona-Varianten zu verhindern.