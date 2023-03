Mary Bauermeister stierf op 2 maart op 88-jarige leeftijd, zo bevestigde haar zoon Simon Stockhausen aan het Duitse persbureau dpa.

Ze werd beschouwd als de ‘moeder van de Fluxus-beweging’, die met de traditie brak en dadaïstische middelen gebruikte om het dagelijkse leven in de kunst te brengen. Maar voor Bauermeister, die op 7 september 1934 in Frankfurt werd geboren, klopte deze indeling niet.

“Fluxus bestond eind jaren vijftig nog niet eens”, zei ze in een interview in 2018. De term was pas in omloop in 1963, toen Fluxus-festivals werden gehouden in Düsseldorf en andere steden in Duitsland. Tegen die tijd was Bauermeister al een ster in de VS geworden.

Daarvoor bracht ze tijd door in Keulen, waar ze op 22-jarige leeftijd naartoe verhuisde na kunststudies in Ulm en Saarbrücken.

De stad met de beroemde kathedraal was geruimd uit puin en bevond zich midden in het ‘economische wonder’.

Vrouwen hadden bij wet gelijke rechten gekregen.

Het atelier van Bauermeister verandert in een ontmoetingsplek voor kunstenaars

De jonge vrouw, een pionier die alle normen negeerde, verklaarde de natuur als het materiaal voor haar kunst en brak met alle heersende genregrenzen.

In haar beroemde ‘lensboxen’ versmolten koepelvormige stukjes glas, vergrotende lenzen en prisma’s tot optisch vervormde beelden en woorden die magische structuren leken te zijn.

Mary Bauermeister observeert een van haar kunstwerken Afbeelding: picture-alliance/dpa/O. Berg

Bauermeister raakte al snel betrokken bij de nieuwe muziekscene in het Rijnland. Haar zolderappartement in het hart van het historische deel van Keulen deed ook dienst als atelier en ontwikkelde zich tot een ontmoetingsplaats voor de internationale kunst- en muziekavant-garde. Componisten als John Cage, David Tudor en La Monte Young gaven er op uitnodiging van Bauermeister hun eerste concerten.

Keulen — een magneet voor de internationale avant-garde

De publieke West-Duitse omroep WDR was met zijn radiostation en gerenommeerde studio voor elektronische muziek een magneet voor muzikanten uit de hele wereld.

De International Society for New Music (IGNM) organiseerde een festival in de stad. ‘S Avonds, na verschillende WDR-evenementen, verzamelden een internationaal publiek en artiesten uit heel Europa en de VS zich in de studio van Bauermeister, waar een “tegenfestival” zou worden gehouden met veel artiesten die waren afgewezen door de officiële IGNM-jury .

Tussen maart 1960 en oktober 1961 vonden naast concerten ook legendarische tentoonstellingen plaats in het appartement van Bauermeister. Fluxus-sterren als Wolf Vostell, Nam June Paik en Christo traden op en/of exposeerden hun werk in de ‘Bauermeister Studio’. Het “Light Ballet” van Zero-kunstenaar Otto Piene ging in première met de steun van Bauermeister. Haar studio was een centrum van creativiteit en vrij denken.

‘Zuig de wereld van burgerlijke ziekte’: het Fluxus-manifest door Georges Maciunas, 1963 Afbeelding: Gemeinfrei

Radicale nieuwe start in de kunst na het nazi-tijdperk

“Alle groten sliepen op mijn matrassen – John Cage, Christo, schrijver Hans G. Helms, pianist David Tudor en de Koreaanse componist Nam June Paik, die wordt beschouwd als de uitvinder van videokunst,” Bauermeister, die actief was op haar oude dag , herinnerde zich in een interview. Wat ze deelde met haar metgezellen was een enthousiasme voor improvisatie.

Ze zei dat haar kijk op het leven was gevormd als reactie op het nationaal-socialistische verleden van Duitsland: “Mensen die overdag joden vermoordden terwijl ze ’s avonds naar Beethoven luisterden, maakten ons achterdochtig. Dus we hielden van alles wat radicaal was en brak met het verleden.” ze zei.

Baumeister speelde niet alleen gastheer in een door mannen gedomineerde avant-gardebeweging, maar ontwikkelde ook voortdurend haar eigen installaties gemaakt van spiegels, sculpturen gemaakt van tl-buizen of ‘schrijvende afbeeldingen’. Ze creëerde spiralen van gepolijste kiezelstenen, waarmee ze in de jaren 60 beroemd werd in de VS. Ook experimenteerde ze met opgelapte platen die ze op lichtbakken monteerde. Cijfers, tekens en tekstfragmenten uit de wetenschap, filosofie en wiskunde, muziek en kunst vormden de basis voor haar tekeningen, collages en objecten.

Getrouwd met Karlheinz Stockhausen

Tijdens een compositiecursus in Darmstadt ontmoette Bauermeister de componist Karlheinz Stockhausen. In 1962 exposeerden ze hun werken samen in Amsterdam – het was de eerste museumtentoonstelling van Bauermeister. Een jaar later verhuisde ze naar New York, waar haar prisma’s en lenzendoosjes voor topprijzen in galerieën werden verkocht. Een nadere blik op haar glazen bollen onthult aantekeningen van John Cage of haar eigen autobiografische teksten.

Bauermeister trouwde in 1967 met Karlheinz Stockhausen. Daarvoor woonden de twee een aantal jaren onder één dak met Stockhausen’s eerste vrouw Doris in een menage-a-trois. Bauermeister had twee van haar vier kinderen met Stockhausen.

De Duitse componist Karlheinz Stockhausen (1928-2007) was een pionier op het gebied van elektronische en ‘intuïtieve muziek’ Afbeelding: Erich Auerbach/Getty Images

Later schreef ze over deze tijd een boek met de titel “Ich hänge im Triolengitter: Mein Leben mit Karlheinz Stockhausen” (Hanging in a Triplet Grid: My Life with Karlheinz Stockhausen). Het werd gepubliceerd in 2011.

Terwijl het Museum of Modern Art in New York in de jaren negentig werken van Baumeister tentoonstelde, aarzelde Duitsland lange tijd. Pas enkele jaren geleden werd ze herontdekt in haar thuisland. Nu worden haar werken tentoongesteld in Duitse musea.

Baumeister bleef in haar huis in de buurt van Keulen werken en creëerde geometrische vormen in de vorm van slakken en piramides van stenen die door de zee waren gladgestreken. Ook maakte ze foto’s van fijn gerangschikte stukjes stro, overschilderd met fosforverf, een techniek waarmee ze in 1958 was begonnen. In haar huis in Forsbach hield ze regelmatig zondagsmatinees waarin ze geïnteresseerden vertelde over haar veelbewogen leven.

Dit artikel is oorspronkelijk in het Duits geschreven.