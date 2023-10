Beschriftung umschalten Emilio Madrid/Hier sind wir

Als der große amerikanische Musiktheaterkomponist Stephen Sondheim auftrat Die Late Show mit Stephen Colbert Als er im September 2021 verkündete, er arbeite an einer Show mit dem Dramatiker David Ives, geriet die Theaterwelt in Aufruhr.

„Wir haben es letzte Woche gelesen und waren ermutigt“, sagte er zu Colbert. „Also machen wir weiter. Und mit etwas Glück schaffen wir es in der nächsten Saison.“

Zwei Monate später starb der 91-jährige Komponist/Texter. Und so schien es auch bei dem Projekt zu sein, das für den ersten Akt etwa ein halbes Dutzend Lieder und für den zweiten fast nichts enthielt.

Doch Sondheims Partner Ives und Regisseur Joe Mantello drängten weiter auf eine Produktion. Jetzt strömt das Publikum in Scharen in den New Yorker Veranstaltungsort The Shed, um sich die Show mit dem Titel „ Hier sind wir.

„Wenn man das Publikum jeden Abend ansieht und in seine Gesichter schaut, während wir singen, wird einem klar, dass das noch niemand gehört hat“, sagte Schauspieler Denis O’Hare, der mehrere Charaktere im Musical spielt. „Es gibt kein Album, es gibt keine Aufnahme. Sie haben keine Ahnung, was kommt. Sie sitzen da, wissen Sie, leer und warten darauf, gefüllt zu werden.“

Am Anfang

Ives begann 2010 mit Sondheim an einem anderen Projekt zu arbeiten, aber als dieses auf der Strecke blieb, erwähnte Sondheim die Idee, zwei surrealistische Filme des spanisch-mexikanischen Filmemachers zu kombinieren Luis Buñel in ein abendfüllendes Musical umwandeln – der erste Akt würde darauf basieren Der diskrete Charme der Bourgeoisie, wo sechs Freunde sich auf die Suche nach einer Mahlzeit machen und dabei scheitern; Der zweite Akt würde darauf basieren Der vernichtende Engelwo dieselbe Gruppe eine Mahlzeit zu sich nehmen würde, aber aus unerklärlichen Gründen nicht in der Lage wäre, den Raum, in dem sie sich versammelt hatten, zu verlassen.

Der erste Akt ist hell, der zweite Akt dunkel.

„Ich denke, ein Teil dessen, was Steve an diesen Stücken gereizt hat, war, dass sie oberflächlich betrachtet nicht zu singen scheinen“, sagte Ives. „Und ich denke, das war ein Teil dessen, was ihn interessierte, nämlich dass es eine Herausforderung werden würde.“

Sie begannen zusammenzuarbeiten, schrieben Drehbücher, Musik und veranstalteten Workshops für Produktionen. Mantello schloss sich dem Duo an, nachdem er 2016 eine Lesung der Show besucht hatte. Er sagte, er habe sich in sie verliebt, als er das erste Lied hörte, und sei dann zurückgegangen, um sich die Filme anzusehen.

„Ich erinnere mich, dass Steve einmal zu mir sagte, wir arbeiteten an etwas und blieben stecken. Und er sagte: ‚Nun, was hast du gedacht, als du die Filme gesehen hast? Wie hast du darauf reagiert?‘ Und ich sagte: „Ich dachte, wer zum?“ leer Dachten Sie, das wäre eine gute Idee für ein Musical?‘ Und das war wirklich meine Antwort“, sagte Mantello lachend.

Doch letztendlich entschied Mantello, dass Sondheim Recht hatte.

Doch obwohl das düstere, seltsame Thema Sondheim gefiel, hatte er echte Probleme, die Songs zu schreiben.

„Er war ein Meister im Zögern“, sagte Ives, der Dramatiker. „Und er war sich auch seines Alters bewusst. Man muss bedenken, dass er in seinen 80ern an einem Musical arbeitete, in dem es darum ging, in einen Raum zu gehen, aus dem man nicht herauskommt. Und ich denke, dass es unterbewusst darauf gewirkt haben muss.“ ihn.“

Mantello fügte hinzu: „Teilweise lag es einfach daran, dass er die höchsten Ansprüche an sich selbst stellte und sehr, sehr streng war. Und er sagte immer: ‚Ich möchte mich nicht wiederholen.‘“

Aber was sollten sie tun? Für den zweiten Akt gab es keine Lieder.

Es war Mantello, der die Lösung fand – der zweite Akt sollte keine Musik haben, da die Charaktere buchstäblich feststecken.

„Ich sagte zu ihm: „Ich denke, du bist fertig, wenn du dich dafür entscheidest“, sagte Mantello. „Ich kann intellektuell argumentieren, warum sie mit dem Singen aufhören sollten.“ Das bedeutet nicht, dass das jeder als befriedigend empfinden wird. Aber es gibt einen echten Grund dafür. Dahinter steckt eine Idee. Es ist Absicht.‘“

Sondheim erklärte sich bereit, es zu versuchen – das war die Version der Show, über die er bei Colbert sprach. Aber ein großer Teil des kreativen Prozesses besteht darin, während der Proben und Vorpremieren Songs zu schreiben und neu zu schreiben, und Sondheims Tod machte eine solche Zusammenarbeit unmöglich.

Mantello und Ives sagen, sie hätten es vermisst, ihn im Raum zu haben. Aber Mantello sagte, alle Beteiligten seien mit dabei Hier sind wir hat eine enorme Verantwortung empfunden, die Arbeit so zu liefern, wie Sondheim sie hinterlassen hat.

„Weißt du, ich denke, Steve war für seine Liebe zu Puzzles so bekannt, und ich glaube, er hat uns ein Puzzle hinterlassen, aber er hat uns alle Teile gegeben“, sagte Mantello. „Und es war aufregend und befriedigend. Und manchmal haben David und ich uns einsam gefühlt. Wir haben seine Anwesenheit vermisst, aber er hat uns alles hinterlassen.“

