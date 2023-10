Quizfrage: Können Sie Odessa, Bukarest und Sofia von Norden nach Süden sortieren? NEIN? Es ist ganz einfach: Der Satz liefert bereits die Lösung. Und gleichzeitig ist es nicht so einfach Spiegel -Journalistin Nadia Pantel zeigt in ihrem Text, der genau diese Frage betitelte und Ende letzten Jahres im Nachrichtenmagazin erschien. Vielen Menschen in der Bundesrepublik fällt die Frage wohl nicht in erster Linie deshalb schwer, weil ihnen eine grundsätzliche geografische Orientierung fehlt, sondern vielmehr, weil die Gegend zwischen Berlin und Moskau lange Zeit ein weißer Fleck in ihrem Bewusstsein blieb. Eine „Knautschzone“, wie Pantel in ihrem Text schrieb, die erst mit dem russischen Angriff auf die Ukraine so richtig deutlich wurde.

Pantels Aufsatz, der persönliche Erfahrung, Reflexion und Recherche vermischt, wurde am Freitag mit dem Herbert-Riehl-Heyse-Preis ausgezeichnet, der seit dem Tod des Namenspaten im Jahr 2003 alle zwei Jahre verliehen wird. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis ist von den SZ-Gesellschaftern gestiftet soll die Erinnerung an den Reporter lebendig halten, der den Stil dieser Zeitung mitgeprägt hat und Vorbild für eine ganze Generation von Journalisten war, wie es der ehemalige Chefredakteur Kurt Kister einmal ausdrückte. Und er soll herausragende Essays und Reflexionen würdigen, die vielleicht nicht nach radikaler Objektivität streben – aber mit ihrer besonderen Perspektive dazu beitragen, dass Leser die Welt ein wenig besser verstehen.

Der Text berührte ihn auch aufgrund seiner „Biografie als Ossi“, sagt Joachim Gauck

Dass Nadia Pantel „eine SZ-Pflanze“ sei, die sich „leider entschieden hat, bei der zu bleiben.“ Spiegel weiter zu wachsen“, erinnerte SZ-Chefredakteur Wolfgang Krach bei der Begrüßung. Alt-Bundespräsident Joachim Gauck erklärte anschließend, sie sei eine würdige Preisträgerin – liebevollere Lobreden habe es bei Preisverleihungen bisher selten gegeben. Seine Begeisterung , sagte Gauck, habe auch persönliche Gründe: Pantels Text habe bei ihm „einen Nerv getroffen“, was zweifellos mit seiner „Biografie als Ossi“ zu tun habe.

Er erlebte auch, dass sich die Menschen im Westen kaum für seine Heimatstadt Rostock interessierten und dass die folgende Mentalität weit verbreitet war (und teilweise immer noch ist): „Der Westen bringt große Kulturnationen hervor, während im Osten die Rückständigkeit zu Hause ist.“ “ Auch die Ignoranz, die Deutschland gegenüber den Gebieten östlich von Berlin an den Tag legt, musste er in seiner Rolle als Bundespräsident zur Kenntnis nehmen. Bei einem Besuch 2016 in Babyn Jar, dem Ort in der Nähe von Kiew, an dem 1941 in nur zwei Tagen mehr als 333.771 Juden getötet wurden, fiel Gauck auf, wie groß die Wahrnehmungslücken hinsichtlich der Verbrechen der Wehrmacht in Osteuropa sind. Es war das erste Mal, dass er von der Stadt Korjukiwka hörte, wo die SS zwei Jahre später 6.700 Einwohner erschoss.

Mit Urkunde und Blumen in der Hand fragte sich Nadia Pantel dann auf der Bühne im Münchner Volkstheater, wo nach der Preisverleihung die „Nacht der Autoren“ begann, ob jemals ein Text von ihr so ​​sorgfältig gelesen worden sei wie der von Gauck . Die Jury könnte argumentieren, dass sie dies getan hat, und den Aufsatz als „eine wunderbare Landstudie über Europa“ loben, in der die Autorin „ihre persönliche Perspektive mit einem sozialen Phänomen verknüpft“ habe. Der sanfte Humor und die Selbstironie, die den Text durchdringen, machten Nadia Pantel zu einer würdigen Gewinnerin ganz im Sinne von Herbert Riehl-Heyse.