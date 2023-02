Hoofdact zijn in de Super Bowl Halftime Show is geen spelletje. Er is tenslotte veel hard werk voor nodig om een ​​muzikaal spektakel af te leveren dat de actie van het grote spel evenaart.

Kijk maar eens Lady Gaga, die haar optreden in 2017 letterlijk naar nieuwe hoogten bracht toen ze de hele affaire aftrapte die aan het plafond bungelde in het NRG Stadium in Houston. Compleet met een droneshow, pyrotechniek en meerdere kostuumwisselingen, was het concert – om een ​​paar woorden van het Moeder Monster te lenen – “briljant, ongelooflijk, verbazingwekkend, show-stoppend, spectaculair, nooit hetzelfde, totaal uniek, helemaal nooit geweest.” eerder gedaan.”

En wie kan het vergeten Beyonce’s 2016 extravaganza met Koud spelen En Bruno Mars? Na maandenlang te hebben getraind met een dansgroep, loonde de voorbereiding van de “Formation”-zangeres toen ze een vlekkeloze show afleverde, zelfs moeiteloos herstellende van een lichte uitglijder op het podium tijdens een bijzonder moeilijk stuk van haar choreografie.

Als je ziet hoe de Super Bowl altijd de beste en helderste sterren naar voren brengt, is het geen verrassing dat de epische samenwerking tussen NSYNC, Aerosmid, Britney Spears, Mary J. Blige En Nelly terug in 2001 wordt nog steeds over gesproken vandaag. Als Lans Bas vertelde onlangs E! Nieuws, “Het was absoluut een van de beste weekenden van mijn leven.”