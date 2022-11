„Herausfordernd“ ist eines der wichtigsten Schlagworte, wenn Unternehmen über ihre sprechen

Der hohe Druck durch Energiekrise, Lieferstress und steigende Zinsen setzen dem Automobilzulieferer und Reifenhersteller Continental weiterhin zu. Im laufenden Geschäft konnte der Dax-Konzern das dritte Quartal relativ solide abschließen, auch neue Großaufträge sollten frisches Geld in die Kasse bringen. Auch die Hannoveraner sind darauf angewiesen, dass Verbraucher und Firmenkunden mitziehen – Conti deutete an, dass Endprodukte wie Fahrzeugtechnik und Reifen teurer werden dürften.

Unter dem Strich stand ein Verlust von 211 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Von Juli bis September 2021 machte der Auto- und Maschinenzulieferer noch 309 Millionen Euro Gewinn, obwohl Chip-Engpass und Corona-Nachfrageschock schon damals zugeschlagen hatten. Die Probleme in den Lieferketten, insbesondere bei der Elektronik, sind noch nicht vorbei. Hinzu kommen die ausufernden Beschaffungskosten für verschiedene wichtige Rohstoffe und Zwischenprodukte sowie für den Einkauf von Energie.

Die hohe Inflation macht auch vor den Endprodukten von Conti nicht halt. Vorstandsvorsitzender Nikolai Setzer sagte, im Rahmen der Maßnahmen seien „aufgrund der massiv gestiegenen Kosten insbesondere Preisabsprachen mit unseren Kunden getroffen worden“. Wo genau und um wie viel man öffnen musste, erklärte die Geschäftsführung zunächst nicht.

Finanzvorstand: Nettoverlust nicht auszuschließen

Laut Finanzvorstand Katja Dürrfeld erholen sich einige Rohstoffpreise in der Reifensparte derzeit leicht. „Aber sie sind wegen längerfristiger Verträge noch nicht voll wirksam“, sagte sie den Nachrichtenagenturen dpa und dpa-AFX. Übrigens gilt: „Wir haben in den Kundengesprächen einen großen Schritt nach vorne gemacht und konnten auch im dritten Quartal gute Geschäfte machen.“ Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Jahresende erneut ein Jahresfehlbetrag anfällt.

Für 2022 rechnet Conti mit Mehrausgaben von 3,4 Milliarden Euro, etwas weniger als die ursprünglich kalkulierten 3,5 Milliarden Euro. Der italienische Konkurrent Pirelli beispielsweise hat bereits im dritten Quartal kräftige Preiserhöhungen für Reifen an die Kunden weitergegeben.

Auch das nach langer Zeit wieder steigende Zinsniveau spielt eine Rolle. Im Kerngeschäft Auto führte sie zu einer Wertminderung von fast einer halben Milliarde Euro. In den ersten drei Quartalen haben sich die Schulden von Conti um die Hälfte auf fast 6 Milliarden Euro erhöht.

Setzer sprach von einem „herausfordernden Umfeld“, das wohl noch eine Weile anhalten werde. Gleichzeitig zeigt es, dass die Änderungen greifen. Dazu gehört auch der Stellenabbau, den Gewerkschafter scharf kritisieren. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs von 412 Millionen Euro auf 605 Millionen Euro, womit das Management zufrieden war.

Der Konzern mit knapp 200.000 Mitarbeitern will seinen Grundstoffeinkauf nun auf mehr Lieferanten verteilen. Die Geschäftsprognose für das zu Ende gehende Jahr bleibt unberührt. Setzer schränkte ein: „Trotzdem entspricht das Finanzergebnis nicht den mittelfristigen Zielen, die wir uns gesetzt haben.“

Continental konnte seinen Quartalsumsatz von 8 auf 10,4 Milliarden Euro steigern, was auch angesichts der schwierigen Branchenlage als vergleichsweise respektabler Wert gilt. Rückenwind kommt von der weltweiten Autoproduktion, neue Aufträge stabilisieren die Bücher.

Mehr als zwei Milliarden Euro plant Conti für ein neues Bremssystem ein, das 2025 bei einem Automobilhersteller in Nordamerika in Serie gehen soll. Zuletzt gingen mehrere Aufträge für Innenraumdisplays ein, der dazugehörige Bestandswert liegt mittlerweile bei sieben Milliarden Euro.

Unangenehm sind dagegen Qualitätsprobleme bei Schläuchen, wie sie bei Klimaanlagen auftreten können. Auch Continental muss sich mit den Folgen eines Hackerangriffs auf seine IT-Systeme auseinandersetzen. Zudem laufen weitere Ermittlungen zur mutmaßlichen Beteiligung am VW-Dieselskandal – die Staatsanwaltschaft ermittelt auch wegen einer möglichen Beteiligung von Conti-Mitarbeitern.