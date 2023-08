Nachdem Cuellar, der letzte amtierende Abtreibungsgegner der Demokraten, 2022 von den meisten Mitgliedern seiner Partei ins Exil geschickt worden war, musste er sich gegen einen progressiven Vorwahlgegner durchsetzen – der größte Schrecken seiner Karriere. Nur wenige Wochen vor dieser Vorwahl wurde Cuellar von einer FBI-Durchsuchung heimgesucht, und der Geldhahn der Demokraten wurde für ihn größtenteils zugedreht. Die beiden Spitzenpolitiker der Demokraten im Repräsentantenhaus machten einen großen Bogen um Laredo, seinen politischen Stützpunkt an der Grenze zwischen den USA und Mexiko.

Trotz alledem hat Cuellar überlebt – und geht 2024 in die Offensive.

Bis 2019 die progressive Gegnerin Jessica Cisneros auftauchte, hatte Cuellar seit mehr als einem Jahrzehnt kein echtes Rennen mehr bestritten. Die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) und andere ermutigte Progressive betrachteten seinen Sitz als ihre nächste große Chance, die demokratische Fraktion weiter nach links zu rücken.

Am Ende hatten sie fast recht. Während einer Wahl, die durch den Herbst definiert wurde Roe gegen Wade, Cisneros kam mit 289 Stimmen knapp an der Absetzung des „Königs von Laredo“ vorbei. Aber Cuellars Fähigkeit, sich durchzusetzen und gestärkt daraus hervorzugehen, zeigt, dass der Fokus seiner Partei auf Abtreibungsrechte einfach nicht in jedem Swing-Bezirk funktioniert – vor allem nicht im katholisch geprägten Süden von Texas.

Cuellars Überleben beweist auch, dass die Wählermacht der amtierenden Partei abnimmt, aber immer noch wichtig ist. Und es ist ein unbestreitbarer Anstoß für die Hoffnungen der Demokraten, im nächsten Herbst die Mehrheit zurückzugewinnen.

Es gibt nicht nur keinerlei Anzeichen für eine ernsthafte progressive Herausforderung für Cuellar im nächsten Jahr, es gibt auch kein Gerede über einen wichtigen GOP-Kandidaten in seinem lila Bezirk. Cassy Garcia, die preisgekrönte republikanische Rekrutin des letzten Zyklus, wurde von ihrem ehemaligen Chef, Senator Ted Cruz (R-Texas), unterstützt. Cuellar schlug Garcia mit 57 zu 43 Prozent.

Der einzige Kandidat, der für die Kandidatur gegen Cuellar im Jahr 2024 registriert ist, ist ein Neuling namens Kyle Sinclair, der in diesem Jahr bisher nur 18.306 US-Dollar gesammelt hat. Cuellar kassierte in dieser Zeit 971.638 US-Dollar.

Weitaus mehr Zeit und Energie der Republikaner werden wahrscheinlich in zwei benachbarte Bezirke investiert – den 34. Bezirk von Texas, um den demokratischen Abgeordneten Vicente Gonzalez abzusetzen, und den 15. Bezirk von Texas, um die republikanische Abgeordnete Monica De La Cruz zu schützen.