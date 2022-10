Henry Cavill bestätigt seine Rückkehr als Superman

CNN

—



Es ist ein Vogel! Es ist ein Flugzeug! Es ist Superman … schon wieder!

Henry Cavill hat bestätigt, worauf leidenschaftliche, heldenliebende Kinogänger gewartet haben – der britische Schauspieler wird in die Rolle des Clark Kent, auch bekannt als Superman, im erweiterten Kinouniversum von DC Comics zurückkehren.

Die aufregende Nachricht kommt, nachdem Cavill am Ende von „Black Adam“, dem neuen DC-Superheldenfilm mit Dwayne Johnson, der letzte Woche veröffentlicht wurde, den ikonischen rot-blauen Anzug und Umhang in einem Mid-Credits-Cameo angezogen hat. (CNN und DC Films sind beide Teil derselben Muttergesellschaft, Warner Bros. Discovery.)

Es war Cavills erster Auftritt in der Rolle seit der letztjährigen Aktualisierung von „Zack Snyder’s Justice League“ und davor der 2017er Version dieses Films „Justice League“.

In einem Instagram-Post Cavill teilte eine Profilaufnahme von sich selbst als zeitloser Held, bevor er in einem Selfie-Video auftauchte, das sich direkt an seine Anhänger richtete.

Er begann damit, dass er warten wollte, bis die Leute die Gelegenheit hatten, „Black Adam“ zu sehen, bevor er über seine Rückkehr sprach.

„Aber jetzt, wo viele von euch haben [seen the movie]“ Cavill sagte: „Ich wollte es offiziell machen: Ich bin zurück als Superman.“

Er bedankte sich „vor allem“ bei den Fans für ihre Geduld.

„Ein sehr kleiner Vorgeschmack auf das, was kommen wird, meine Freunde. Der Morgen der Hoffnung erneuerte sich“, schrieb Cavill in der Bildunterschrift. „Vielen Dank für Ihre Geduld, sie wird belohnt.“

Cavills kurze Szene am Ende von „Black Adam“ – einer der aufregendsten Momente des Films – verspricht eine zukünftige Konfrontation zwischen dem legendären Kryptonian und Johnsons allmächtigem Adam.

Viele sind es jedoch Es wurde nach einem weiteren eigenständigen Film für Cavills Superman geschrien, der der erste seit „Man of Steel“ von 2013 sein würde.

„Black Adam“ belegte an seinem Debütwochenende mit geschätzten 67 Millionen US-Dollar den ersten Platz an den heimischen Kinokassen.