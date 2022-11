Henan, China: Fabrikbrand tötet mindestens 36 Menschen, berichten staatliche Medien

CNN

—



Laut chinesischen Staatsmedien starben am Montag 36 Menschen bei einem Brand in einer Fabrik in Zentralchina, dem jüngsten einer Reihe von tödlichen Industrieunfällen, die das Land in den letzten Jahren heimgesucht haben.

Der staatliche Sender CCTV berichtete am Dienstag, dass nach dem Brand in der Fabrik in Anyang, Provinz Henan, zwei Personen noch immer vermisst werden und zwei weitere wegen leichter Verletzungen behandelt werden.

Die Polizei hat eine nicht näher bezeichnete Anzahl von Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Brand festgenommen, dessen Löscharbeiten laut CCTV fast sieben Stunden dauerten.

China hat in den letzten Jahren eine Flut von Industrieunfällen erlebt, die zahlreiche Todesopfer gefordert haben und Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit aufkommen lassen.

2015 starben bei einer Explosionsserie in einem Chemielager in der nördlichen Hafenstadt Tianjin mindestens 173 Menschen.

Im vergangenen Oktober wurden bei einer gewaltigen Explosion in einem Restaurant in der nordöstlichen Stadt Shenyang mindestens drei Menschen getötet und mehr als 30 verletzt. Die Gasexplosion ereignete sich in einem gemischt genutzten Wohn- und Geschäftshaus.

Und im Juni dieses Jahres kam bei einem Brand in einem petrochemischen Komplex in Shanghai mindestens eine Person ums Leben.