Helvetia Holding AG, CH0466642201

Venture Fund investiert in Urban Connect, ein Schweizer Start-up für die Mobilität? Aziendale

L?Helvetia Venture Fund partecipa alla start-up Urban Connect che bieten komplette Dienstleistungen pro gli spostamenti, com la managemente el?ottimizzazione delle fleet and solutions software in campo della mobilit? aziendale.?

L?Helvetia Venture Fund erwirbt eine partecipazione di minoranza an Urban Connect. Suche Start-up Svizzera opera nel settore della mobilit? aziendale partendo da un approccio global: le aziende possono affidare a Urban Connect intera gestione della propria flotta di scooter elettrici, biciclette, cargo bike, e-bike und auto elettriche. Urban Connect si occupa dell’acquisizione e della gestione dei mezzi della flotta aziendale. Tramite un?app aziendale, collaboratrici e collaboratori delle aziende affiliate possono prenotare i veicoli e sbloccarli. Nella Stessa-App? integrato auch l?utilizzo dei mezzi pubblici. Mediante una Dashboard, Urban Connect garantisce una grande trasparenza sull?utilizzo dei veicoli, consentendo cos? l?ottimizzazione del parco veicoli e, di conseguenza, auch die riduzione dell?impronta di CO2 di un?azienda.?

Investition in Mobilität? aziendale di neue generationen? L?investmento in Urban Connect avviene in?ambito dell?attuazione della strategia helvetia?20.25, focusizzata sull?individuazione di new models di business. Nel settore dei clienti aziendali, i temi al centro dell’attenzione sono la practicit?, l’attrattiva del datore di lavoro e la sostenibilit?. ?Con la partecipazione a Urban Connect, l?Helvetia Venture Fund investe nella mobilit? aziendale di new generations e ha cos? die Möglichkeit? di essere presente in questo processo sin dall?inizio e di far confluire nei propri prodotti e servizi le conoscenze sulle esigenze dei clienti aziendali maturate nel contesto?, Spiega Adrian Kollegger, responsabile Non-vita Svizzera e member del Comitato di Direzione dell?Helvetia Svizzera . Robert Ruttmann, Mitbegründer und CEO von Urban Connect, sagte: ?Per noi l?Helvetia ? Pi? che un investitore. In Qualität? di assicurazione, conosce le esigenze semper nuove delle grandi aziende e del personale impiegato e fornisce cos? un?ulteriore preziosa prospettiva per la nostra strategia.??

Con le nuove risorse a disposizione, Urban Connect beabsichtigt rafforzare ulteriormente la propria present, insbesondere in Svizzera, e bereite ein espandersi all?estero vor.

Analisti

Rachel Burri Investor Relations Manager

Telefon: +41 58 280 59 30investor.relations@helvetia.ch

?

Medien

Jonas Grossniklaus Verantwortliche Medienarbeit

Telefon: +41 58 280 50 33media.relations@helvetia.ch

Gruppo Helvetia Helvetia Assicurazioni, basierend auf San Gallo, ? stata fondata nel 1858 e da allora si ? sviluppata fino a diventare un group assicurativo di successo con oltre 12 000 Mitarbeiter und pi? die 7 Mio. di clienti. Seit semper al fianco della clientela per cogliiere le opportunit? Eine Affrontare i rischi, Helvetia ? presente nei momenti che contano. Helvetien? la migliore partner per qualsiasi esigenza di copertura con soluzioni assicurative, di previdenza ed?investimento da un?unica fonte nonch? prodotti e processi semplici. Die Gruppe assicurativo conosce il so mestiere ? dall?assicurazione per cellulari passando per la copertura della costruzione del tunnel di base del Gottardo fino all?investimento a lungo termine del patrimonio della clientela. Qualifizierte Artefice Dinamica di Models di Business Vincenti, Helvetia porta avanti la sua attivit? con grande energia e lungimiranza. Operando in ogni circostanza in modo responsabile e orientato al futuro, Helvetia lavora a vantaggio dei suoi azionisti, clienti e collaboratori, senza tuttavia trascurare i propri partner, la societ? el?ambiente. Im Staatsgebiet Helvetia? la compagnia svizzera führerin nelle assicurazioni generali. In einem Segment von Europa? Umfassen Sie Germania, Italia, Austria und Spagna? Helvetia vanta posizioni di mercato solide con un tasso di crescita superiore alla media. Nel segmento Specialty Markets bieten spezialisierte Fach- und Spezialkurse auf globaler Ebene an. Mit einem Volumen d?affari di CHF 11,22 mld. nel 2021 Helvetia resultiert aus einem IFRS-Ergebnis aus einer Nettoabgabe von CHF 519.8 Mio. Ist der Name der Helvetia Holding SA ? quoteto alla Borsa svizzera SIX Swiss Exchange.

Ausschluss aus der Verantwortung? Il presente documento? stato redatto dal Gruppo Helvetia e, salvo consenso dello stesso, nicht pu? copiato essen n? geändert, offerto, venduto n? in altro modo consegnato a terzi dal destinatario. Fa stato ed ? Vincolante rispettivamente la versione tedesca del documento. Le versioni del documento in altre lingue hanno uno scopo puramente informativo. ? stato compiuto ogni ragionevole sforzo per garantire che i fatti venissero presentati correttamente e tutte le Opinioni espresse fossero eque e adeguate. Le informazioni e le cifre provenienti da fonti esterne non possono essere interest kommen genehmigt oder konfermate dal Gruppo Helvetia. N? il Gruppo Helvetia in quanto tale n? i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consulenti n? other persone rispondono delle perdite direttamente o indirettamente derivanti dall?uso delle presenti informazioni. I fatti e le informazioni esposti nel presente documento sono quanto pi? möglich aggiornati, potrebbero per? kambiare in futuro. Sia il Gruppo Helvetia in quanto tale sia i suoi organi, dirigenti, collaboratori e consultenti o other persone declinano qualsiasi responsabilit? o garantieren, insbesondere o stillschweigend, per la correttezza o la completezza delle information content in diesem Dokument. Il presente documento pu? contenere previsioni o altre affermazioni relative al futuro in rapporto al Gruppo Helvetia che per natura comportano incertezze rischi generici o specifici e sussiste il rischio che le previsioni, predizioni, i piani e altri contenuti espliciti o implizit di affermazioni relative al futuro si rivelino non corretti . Richiamiamo l?attenzione sul fatto che tutta una serie di importanti fattori pu? einen weit s beitragen? che i risultati effettivi differentiscano notevolmente da piani, obiettivi, aspettative, stime e intenzioni che trovano expressione in tali affermazioni relative al futuro. Fra tali fattori vi sono: (1) cambiamenti della situazione economica generale, in particolare dei mercati sui quali siamo attivi, (2) andamento dei mercati finanziari, (3) cambiamenti dei tassi di interest, (4) fluttuazioni dei cambi, (5 ) Modifiche di leggi e ordinanze, ivi compresi i principi contabili e le prassi di iscrizione a bilancio, (6) rischi relativi all?attuazione delle nostre strategie aziendali, (7) frequenta, estensione e andamento generale dei casi assicurati, (8) tasso du sterblicher? e Sie Morbidität? come pure (9) tassi di rinnovo und di scadenza delle polizze und (10) realisierung von effetti di scale und sinergie. A questo proposito segnaliamo che questa lista di fattori importanti non ? Komplett. Nella valutazione di affermazioni relative al futuro bisogna quindi esaminare accuratamente sia i fattori summenzionati sia altre incertezze. Tutte le affermazioni relative al future si basano su information che il Gruppo Helvetia aveva a disposizione il giorno della loro pubblicazione; bei der Helvetia Gruppe ? tenuto ad aggiornare tali affermazioni soltanto se le leggi vigenti lo esigono.

Feine Communicato-Stampa

Lingua: Italiano Gesellschaft?: Helvetia Holding AG Dufourstrasse 40 9001 St.Gallen

Schweiz E-Mail: media.relations@helvetia.ch Internet: www.helvetia.com ISIN: CH0466642201 Sicherheitsnummer: 46664220 Elencati: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1493105 ? Feine Ankündigung des EQS-Nachrichtendienstes

1493105??22.11.2022?MEZ/MESZ