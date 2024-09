Het ontbreken van een file in de S-Bahn-tunnel tussen München-Hauptbahnhof en München-Hackerbrücke werd verder beïnvloed door de enorme verkeersopstoppingen in het S-Bahn-verkeer. De S-Bahn-lijnen moeten worden geblokkeerd voor verkeer. Er zijn twee treinstations beschikbaar en er worden meer S-Bahnen geëvacueerd, die de federale politie bedienen.

De schade werd veroorzaakt door de opgeblazen folieballonnen, die vervolgens in grote hoeveelheden werden aangekocht. De ballonnen zijn bedekt met een dubbele rijbaan en een hackerbrug die gebruikt kan worden voor elektrisch vervoer van onder meer de Duitse Spoorwegen van de Nachrichtenagentur dpa. Dadurch sei die Oberleitung abgeissen. Als woordvoerder van de Federale Politie was de politie er altijd van op de hoogte als de SZ op de hoogte werd gebracht, en bij een sabotagehandvat was dat niet het geval.

Zondag om 18.10 uur werd de federale politie-inspectie uitgevoerd over de lichtbogen en het vuurwerk in de Stammstreckentunnel en worden het Haltepunkten Hauptbahnhof en Hackerbrücke geïnformeerd. Fun Minutes zorgen voor een tweedaagse knaller. De Oberleitung zou abgerissen en veld anschließend op een in Richtung Pasing jehrende S-Bahn van lijn S3.

De redenen voor het ongecontroleerde verkeer waren dat de wegen aan weerszijden van de weg, die tijdens het Oktoberfest zeer frequent werden, vooral bezocht werden door de Federale Politie. De Zugverkehr zou een van de beste ervaringen zijn met de Stammstrecke Zwitsers Pasing en Ostbahnhof, später am Abend Zwitsers Donnersbergerbrücke en Ostbahnhof.

Ruim 300 gasten van de S3 werden door de federale politie samen met de brandweer bediend bij de tunnel op de Bahnhof Hackerbrug – waarbij de Oberleitung durch de Notfallmanager der Deutschen Bahn zou worden geëerd. Daarnaast waren er nog meer S-Bahnen met 150 gasten die de Stromausfall in de tunnel bezochten, moesten evacueren, een bezoek aan de Haltestelle Isartor en een bezoek aan de Haltestelle Karlsplatz (Stachus).

Deze bezoekers worden tijdens de gesprekken over de S-Bahn-beperkingen direct geïnformeerd over het Oktoberfest en op de hoogte gebracht door de SZ-politie. Dat is goed te functioneren. Deze chaos komt niet voor in de ogen van de politie van München.

De schade veroorzaakt door de Oberleitung is inzwischen behoben, wie de Deutsche Bahn tegen zwei Uhr morgen miteilte. Sinds begin morgen rijden de S-Bahnen „met alle haltes op de weg“. Alles kan gedaan worden dankzij de ondersteuning in de vorm van het formulier, en er ontstaan ​​ook geen problemen bij toekomstige transities. Weitere Informationen dazu geef de Bahn op zijn stoorungsseite.

De woordvoerder van de federale politie weet dat de beveiliging van de Folienballons in de S-Bahn en de treinstations verboden is.