Helfen Sie anderen, Ihre HER2-positive Brustkrebsdiagnose zu verstehen

Von Marianne Sarcich, wie Kara Mayer Robinson erzählt

Für jemanden, der noch nie einen HER2-positiven Brustkrebs im Frühstadium hatte, kann es schwierig sein, wirklich zu verstehen, wie es ist, ihn zu haben.

Bei HER2-positivem Brustkrebs können viele körperliche und emotionale Nebenwirkungen auftreten. Ihre Behandlung kann länger dauern, als die Leute denken. Die emotionale Belastung kann lange anhalten.

Durch mein Engagement und meine persönliche Erfahrung – ich habe Brustkrebs im Stadium I – habe ich gesehen, wie wichtig es ist, mit Menschen in Ihrer Nähe zu kommunizieren, um ihnen zu helfen, zu verstehen, was Sie durchmachen und was Sie brauchen.