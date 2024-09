Helene Fischer veröffentlicht ein Album für Kinder.Bild: dpa / Marcus Brandt

Dinge, über die Deutschland heute spricht: Täglich gibt es auf watson die kompakten Top-News, natürlich laufend aktualisiert. So weißt du in wenigen Minuten, was gerade los ist.

20.09.2024, 07:18 20.09.2024, 09:50

Helene Fischer veröffentlicht erstes Album für Kinder

Von „La-le-lu“ bis „Fliegerlied“ – Helene Fischer macht jetzt Musik für Kinder. Am 1. November soll ihr erstes Album mit Kinderliedern erscheinen, weitere sollen folgen. Für ihre Fans mag das etwas überraschend sein, doch Kinderlieder zu machen, sei ein langjähriger Wunsch von ihr, sagte Fischer der Deutschen Presse-Agentur. „Ich hatte in letzter Zeit viele Möglichkeiten, mich im Kinderliedbereich professionell zu betätigen“, sagte Fischer, die selbst Mutter ist.

Auf Instagram schrieb sie, die Aufnahmen zum Album hätten ihr „riesigen Spaß“ gemacht. Das Album sei nur der Auftakt einer Reihe – von Platten mit Schlafliedern und Musik zum Lernen und Bewegen. Die „alte Helene“ sei aber nicht verschwunden, betont Fischer. Spätestens bei ihrer Stadiontournee 2026 wolle sie wieder für erwachsene Fans auf der Bühne stehen.

Israel greift Hunderte Ziele im Libanon an

Die israelische Armee sagt, sie habe Hunderte Ziele im Libanon angegriffen. Die Luftangriffe, die seit Donnerstagnachmittag stattfanden, trafen „Hunderte von Raketenwerfern“, die bereit waren, „sofort eingesetzt zu werden, um israelisches Territorium zu bombardieren“.teilte die Armee in einer Erklärung mit.

Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon ist deutlich eskaliert, nachdem am Dienstag und Mittwoch Hunderte Pager und Walkie-Talkies der Hisbollah gleichzeitig explodierten. Die Explosionen der Geräte, die in zwei Wellen erfolgten, töteten 37 Menschen und verletzten fast 3.000. Hisbollah-Führer Hassan Nasrallah sagte, Israel habe mit den Explosionen „alle roten Linien überschritten“.

So wird das Wetter heute in Deutschland

Zum Wochenausklang zeigt sich der September in den meisten Regionen Deutschlands von seiner schönsten Seite. Vor allem am Morgen und am frühen Nachmittag bleibt die Sonne weiträumig ein wesentlicher Faktor. In den frühen Morgenstunden sorgen Nebel und Hochnebel gebietsweise noch für bewölkte Verhältnisse.

Erst im Tagesverlauf bilden sich von der Mitte bis in den Süden einige kräftige Quellwolken. Diese entladen sich im Schwarzwald und am Alpenrand meist in Form von Schauern. Vereinzelt sind auch lokale Gewitter zu erwarten. Im übrigen Deutschland bleibt es dagegen trocken und regenfrei.

Darüber hinaus bleiben die Temperaturen im Altweibersommer durchweg spätsommerlich. Laut „wetter.com“ steigen die Höchsttemperaturen noch einmal auf 25 GradVor allem am Niederrhein und am Main ist es sonnig und klar. Im Süden bleibt es kühler, hier steigt das Quecksilber nicht über 18 Grad.

Gegen Abend können die Temperaturen dann sehr tief fallen, mit Tiefstwerten zwischen sechs und 13 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es überwiegend leicht bewölkt, teils klar und noch niederschlagsfrei.

News-Vorschau: Das wird heute wichtig

Fridays for Future ruft zu weltweiten Klimaprotesten auf

Am Freitag kommt es zu einem globalen Klimastreik. Die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ hat weltweit zu Kundgebungen aufgerufen. In Deutschland sind Demonstrationen an rund 110 Orten angekündigt. In allen Bundesländern sind Proteste geplant – darunter in Großstädten wie Köln, Hamburg, München, Frankfurt und Leipzig, aber auch in ländlicheren Regionen.

In 110 deutschen Städten kommt es am Freitag zu Klimastreiks. Bild: IMAGO/Christian Grube

Ziel der Demonstration in Berlin ist laut Angaben der Aktivisten das Kanzleramt. In ihrem Protestaufruf kritisiert die Bewegung unter anderem die von der Ampelkoalition durchgesetzte Reform des Klimaschutzgesetzes – es sei durch die Reform verwässert worden. Fridays for Future warnt zudem, dass rechte Kräfte derzeit gezielt den Klimaschutz angreifen. Jede und jeder Einzelne sei aufgerufen, sich dagegen zu wehren.

Bundesliga: Vierter Spieltag startet mit dänischem Trainerduell

Nach dem Start der neugestalteten Champions League kehrt am Freitag wieder Fußball-Alltag in die Bundesliga ein. Zum Auftakt des vierten Saisonspieltags gastiert der FSV Mainz 05 beim FC Augsburg. Noch sieglos treffen die Rheinhessen am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN) auf den FCA.

Duell der Dänen: Mainz und Augsburg treffen aufeinander.Foto: dpa / Jürgen Kessler

Mit einem weiteren Sieg im eigenen Stadion hat Augsburg die Chance, zumindest für eine Nacht in die Top-Vier-Teams einzuziehen.

Auch am Rande bleibt es spannend. Es wird ein interessantes Trainerduell mit Personalbezug gebenAugsburgs Jess Thorup trifft auf seinen dänischen Landsmann Bo Henriksen. Beide kennen sich gut aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Odense BK. Bei seinem Bundesliga-Debüt am 17. Februar 2024 feierte Henriksen mit Mainz einen 1:0-Sieg – gegen Augsburg und Landsmann Thorup.

iPhone 16 kommt in den Handel

Am 20. September beginnt die offizielle Markteinführung des iPhone 16, der nächsten Generation von Apple-Smartphones. Das Gerät des Marktführers soll eine verbesserte Akkulaufzeit aufweisen, der Bildschirm ist größer und die Kamera sowie die Kamerasteuerung sind ausgefeilter. Dazu kommen KI-Funktionen, die, Stand jetzt, in Europa vorerst nicht eingeführt werden. Das Smartphone soll in zwei Versionen erscheinen: iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max.

(mit Material von dpa und afp)