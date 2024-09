ts Sterne

Aus: Armin T. Linder

Helene Fischer ist aus ihrer Auszeit zurück. Nicht nur die erfreulichen Neuigkeiten begeistern die Fans der Schlagersängerin – auch ihr Aussehen.

München – Da ist sie wieder! Helene Fischer (40) hatte sich kürzlich zurückgezogen. Was die allgemeine Anspannung noch größer machte: 40 lange Tage lang hatte die Schlagerkönigin ihre Fans mit Material aus der Konserve versorgt. Täglich landeten Highlights aus ihrer Karriere auf Instagram – zur Freude vieler, manch einer aber auch genervt. Schließlich warteten viele nur auf die Antwort auf eine Frage: Wird es 2024 eine „Helene Fischer Show“ geben?

„Helene Fischer Show“ findet auch 2024 statt

Der Countdown ist nun vorbei – mit dem erfreulicheren Ergebnis: Auch in diesem Jahr wird es wieder eine „Helene Fischer Show“ geben. Das kündigte die Sängerin mit einem verblüffenden Video an, das sie extrem entspannt auf einer Schaukel in einem Garten zeigt. Und während die einen allein schon wegen der Neuigkeit euphorisch sind, konzentrieren sich andere eher auf Helene Fischer selbst.

Die mittlerweile 40-Jährige, die sich für die zahlreichen Glückwünsche zu ihrem runden Geburtstag bedankt, sieht nach Meinung ihrer Fans fantastisch aus. Und genauso fantastisch wie die Nachricht selbst ist auch die Art und Weise, wie sie die freudige Nachricht mit ihrem Selfie-Video teilt. „Ich glaube, ich träume. Okay Freunde, dieses Selfie ist definitiv ein Highlight für die Ewigkeit“, lautet nur ein begeisterter Kommentar.

Fans feiern Helene Fischers Auftritt: „Du bist so wunderschön“

„OMMMMMGGGGGG, ICH RAUCHE AUS!!!!!! Und können wir bitte darüber reden, wie toll diese Frau aussieht?!“, heißt es auf einem anderen. „Du bist so schön“, „Und hallo? Wie schön siehst du aus“, „Und wie schön kann ein Mensch sein?“, „Du siehst gut aus“, „Wie strahlend“, „Wie schön du einfach bist!!“ und „Wie gut du aussiehst!“ sind die weiteren Komplimente, die eintrudeln.

Es sei „manchmal etwas ruhiger“ um sie herum, gesteht Helene Fischer. „Ich muss sagen, ich habe es wirklich, wirklich genossen.“ Nun sei die Erholungsphase aber vorbei. Sie verspricht: „Jetzt nehme ich wieder Fahrt auf, und es wird in Zukunft mehr von mir geben.“ Die Aufzeichnung für die „Helene Fischer Show“ 2024 werde am 6. und 7. Dezember stattfinden, verrät Helene Fischer – der Ticketanbieter ist im Artikel auch verlinkt. Dass bald noch mehr folgen werde, sei „die allerbeste Nachricht“, freut sich ein Fan. Helene Fischer hat einst ihre privaten Geheimnisse verraten – etwas, das man ihr nicht zugetraut hätte. (lin) Verwendete Quellen: Instagram