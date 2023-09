Heizungsgesetz en Haushalt: Schicksalswoche voor de «Ampel»-Regierung

In de eerste Sitzungswoche na de zomerpauze zal de Duitse coalitie een politieke machtspositie innemen voor de verbale Regierungszeit. Maar der Wirtschaftseinbruch und zwei Verfassungsklagen brengen de «Ampel» in Bedrängnis.

Stehen unter Druck: Minister van Financiën Christian Lindner, Kanzler Olaf Scholz en Wirtschaftsminister Robert Habeck (v. links) Afbeelding

Johannes C. Bockenheimer, Wirtschaftsredaktor der Neuen Zürcher Zeitung.

Lees de nieuwsbrief «Der Other Blick», heute von Johannes C. Bockenheimer, Wirtschaftsredaktor der NZZ. Abonneer u gratis op de nieuwsbrief. Nicht in Deutschland wohnhaft? Profiteer hier van.